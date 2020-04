Ramenez la gloire de la séquence d’ouverture du titre

La semaine dernière, ma collègue de Ringer, Alison Herman, a livré une critique dithyrambique de la nouvelle minisérie FX Mme America, le dernier épisode de la panoplie de dramatisations du réseau de l’histoire américaine de la fin du XXe siècle. Peu de temps après, elle a tweeté un addendum: Mme America présente «une séquence de crédits qui gifle absolument».

MADAME. L’AMÉRIQUE rappelle le meilleur de la télé de l’âge d’or à bien des égards, y compris le plus important: une séquence de crédits qui gifle absolument pic.twitter.com/9M3BCKlYOy – Alison Herman (@ aherman2006) 15 avril 2020

Effectivement, l’animation ocre et menthe par Technicolor est en effet gifle. Installé sur «Un cinquième de Beethoven» de Walter Murphy, il invoque une Amérique qui était à la fois la plus grande puissance militaire et économique de la planète, tout en étant dirigée par Gerald Ford. Une chose peut être à la fois ringarde et d’une importance historique mondiale immense.

La séquence de titres de Mme America se démarque particulièrement dans notre paysage télévisuel et cinématographique actuel. Pour plus de la moitié de l’histoire cinématographique, le générique d’ouverture était une institution: avant de regarder quoi que ce soit, les téléspectateurs devaient s’asseoir à travers un prélude énumérant les personnages clés de la production. Au début, il s’agissait de la version cinématographique d’un projet de loi, mais au milieu du XXe siècle, cette liste de noms et d’entracte orchestral s’était transformée en une forme d’art à part entière. En fait, en 1976, les Emmy Awards ont introduit un prix des arts créatifs pour la conception de titres exceptionnels.

Cela représentait quelque chose d’une ligne haute pour le médium. L’année suivante, George Lucas évitait le générique d’ouverture de Star Wars, utilisant à la place l’exploration narrative d’ouverture désormais indélébile – une décision qui a finalement conduit à une bagarre et à la démission de Lucas de la Directors Guild of America.

Quelque quatre décennies plus tard, presque aucun blockbuster n’a de crédits d’ouverture au-delà d’une carte de titre superficielle. Parfois, une ouverture à froid éveille l’attention du public – un exemple récent est l’introduction à Avengers: Fin de partie, dans laquelle Hawkeye de Jeremy Renner regarde sa famille s’évaporer dans le claquement de doigt qui a mis fin à Infinity War – mais d’autres fois, il ressemble aux producteurs et le réalisateur ne pouvait pas être dérangé pour trouver quelque chose de mieux.

C’est dommage. Autant la fonction “Skip Intro” de Netflix est un baume pour les génériques d’ouverture superficiels et / ou ennuyeux, une grande séquence de titres peut élever un film ou une émission de télévision.

Considérez la franchise James Bond, une propriété médiatique qui glorifie de nombreux concepts que la société a autrement passés: les voitures classiques, la masculinité classique et le Royaume-Uni, pour n’en nommer que trois. Mais tout au long des six décennies de la série, les films Bond ont également résisté au générique d’ouverture prolongé, avec une animation flashy et une chanson thème sur mesure interprétée par une star de la musique pop de premier plan. De Paul McCartney à Madonna en passant par Billie Eilish, des générations de hitmakers ont pris le manteau de la chanson Bond comme un rite culturel de passage, comme animer Saturday Night Live ou jouer le spectacle de mi-temps du Super Bowl. Et les résultats ont toujours été spectaculaires.

L’univers de Bond montre également qu’une séquence de titres étendue peut être déployée de concert avec – et peut même être améliorée par – une ouverture à froid. Dans ce cas, la chasse d’ouverture ou le combat est comme la première chanson d’un service religieux, et les crédits sont l’accueil du pasteur dans la congrégation, un aperçu de ce qui est à venir ainsi qu’une indication que nous sommes prêts à passer à autre chose. affaires. Et bien que l’animation psychédélique et la musique pop ne soient pas un regard littéral sur les deux prochaines heures d’un film de Bond, elles indiquent que ce qui va suivre sera cher, élégant et maximaliste. Ils ont mis l’ambiance.

L’une des grandes séquences de titres d’ouverture du monde de la télévision provient de la série Showtime Dexter. Il montre le tueur en série titulaire effectuant ses ablutions matinales tout en faisant un clin d’œil à la façon dont la soie dentaire, le petit-déjeuner ou laçage de ses chaussures peut ressembler à poignarder ou étrangler un méchant.

Dexter occupe une place dans le milieu du sourcil supérieur de la télévision où les émissions n’ont ni le budget ni les enjeux de James Bond, et la séquence de crédits reflète ce style conscient de soi. (Cela m’a également convaincu de commencer à manger mes œufs côté soleil au lieu de les brouiller, ce qui est l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises.) Malgré cela, les crédits sont visuellement utiles et constituent un court-métrage qui ne peut pas être sauté, même s’ils courent près de 100 secondes.

C’est malheureusement l’exception. En général, la brièveté est une vertu dans la conception du titre — Mme. L’Amérique, par exemple, éblouit à une minute, mais commencerait probablement à traîner si elle s’étirait encore 10 secondes. C’est le péché cardinal de Battlestar Galactica, avec sa bobine de surbrillance qui traîne le pied qui n’a pas pu être sauvée même par un aperçu lourd de la batterie de l’épisode à venir.

Ma mini-série HBO bien-aimée De la Terre à la Lune, dont le générique d’ouverture dure deux minutes et se sent aussi interminable que le voyage de quatre jours qui a donné son nom au spectacle. C’est un peu hors de propos pour HBO, qui a produit de nombreux drames au poteau avec des séquences géniales d’ouverture géniales impressionnantes: Le jeune pape / le nouveau pape, la succession et l’inoubliable True Detective.

Mad Men et Archer, deux émissions de télévision qui tirent leur valeur d’une courte séquence de crédit, sont deux programmes qui, comme l’univers Bond, tournent autour d’hommes qui boivent dur et qui ont une affinité pour les liens maigres et les relations sexuelles extraconjugales.

Le générique d’ouverture de Mad Men partage les prétentions de longue haleine et artistiques du spectacle lui-même, combinant une chanson thème douce à cordes avec un protagoniste de dessin animé minimaliste sur un fond extrêmement occupé. On y voit de quoi parle l’émission: la publicité! Fumeur! Jambes! Mais tous dépeints d’une manière réfléchie et mystérieuse dans un cheveu de moins de 40 secondes.

Archer, d’autre part, n’est pas seulement un dessin animé, c’est un dessin animé réel. Sa séquence de titres animée n’est pas moins cinétique que Mad Men, mais nettement plus littérale. Le nom de chaque acteur est affiché à côté d’une silhouette de leur personnage effectuant une tâche normale: courir, tirer avec une arme à feu, boire un grand verre de whisky, etc.

En introduisant tour à tour chaque personnage principal, les génériques d’ouverture d’Archer ne sont pas différents de la séquence de titres des Simpson. Mais Archer parvient à faire tout cela en 30 secondes, soit moins de la moitié du temps d’exécution de la séquence de titres des Simpsons. C’est tout tueur, pas de remplissage.

Il est bien sûr possible d’aller trop loin dans l’autre sens, avec une carte de titre simple et une musique à thème rapide, qui est le style de Breaking Bad et de Stranger Things. Mais il y a une différence entre une carte de titre et des crédits d’ouverture. Ce dernier souligne que la télévision (ou le film) est un processus de collaboration entre les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes et les producteurs, et incite le spectateur à reconnaître les personnes qui rendent le médium possible en lançant des visuels accrocheurs pour faire fonctionner le médicament. vers le bas.

Une séquence de crédits d’ouverture doit cocher au moins certaines des cases suivantes: visuels saisissants, bande sonore solide, ensemble complet de crédits; et il doit donner le ton esthétique du spectacle de manière engageante. Les bonnes séquences de crédits n’ont pas besoin de remplir tous ces rôles, mais les grandes peuvent l’être.

Game of Thrones est le seul gagnant à deux reprises des Emmy en prime time pour la conception exceptionnelle du titre principal, et peut-être plus impressionnant, est le seul programme télévisé dont la chanson thème a inspiré une chanson de pompage à la blague. C’est ainsi que vous présentez la télévision événementielle, mes amis. Plus que cela, cela crée des attentes que le spectacle pourra plus tard renverser. Les quelques fois où Game of Thrones a enfreint sa propre convention et est allé avec une ouverture froide, c’était aussi accrocheur que n’importe quelle scène de sexe ou meurtre horrible. C’est pourquoi cela vaut la peine non seulement de créer une séquence de titres, mais d’y mettre un peu d’effort.

Supprimer les génériques d’ouverture, c’est comme mettre des reflets colorés dans vos cheveux: cela peut être cool, mais il n’a pas été énervé ou subversif depuis 1982, et pour qu’il se démarque, il doit fonctionner contrairement aux normes établies. Il est temps pour le pendule de revenir en arrière, dans une animation resplendissante, au rythme de “Un cinquième de Beethoven”.