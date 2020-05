Ramn de Carranza pourrait être renommé Michael Robinson Stadium

Le conseil municipal de Cadix va définir un processus participatif pour décider du nouveau nom du stade municipal, actuellement appeléNouveau stade Ramón de Carranza, “en raison de la proposition spontanée” sur les réseaux sociaux qui demande de nommer le stade comme Michael Robinson récemment décédé.

Le changement sera adopté en vertu de la loi de la mémoire historique et la population de Cadix et le cadisme participeront au choix du nouveau nom. L’équipe gouvernementale de la mairie de Cadix a décidé de promouvoir le processus en raison de la proposition spontanée qui a émergé sur les réseaux sociaux et qui a suggéré le changement du nom actuel du stade en celui du défunt récemment décédé.Michael Robinson, une initiative qui a déclenché un débat et qui a été très bien accueillie, au point que même des canaux de collecte de signatures ont été ouverts pour demander le changement de nom du stade, comme le rapporte le Conseil municipal dans une note.

“Michael Robinson est une possibilité qui peut être sur la table lors de l’examen de la décision finale, comme beaucoup d’autres qui sont trèssignificatif, bien que cette équipe gouvernementale souhaite que le nouveau nom émerge et naisse du processus participatif impliquant Cadix et le cadisme “, a indiqué l’équipe gouvernementale.

L’intention municipale est que les citoyens participent au processus participatif de choix du nouveau nom du stade, que différentes alternatives soient envisagées et que Cadix choisisse le nom du stade dans leur ville. “Il est important que les agents sociaux, le cadisme, lePlateforme de mémoire historiqueet l’opposition “, a souligné l’équipe gouvernementale, qui plaide pour que la décision soit prise” de manière transversale et démocratique “.

“Ce que nous savons clairement, c’est que le stade ne peut pas continuer à porter un nom quiLoi sur la mémoire historique, et par conséquent, nous allons agir “, a expliqué l’équipe gouvernementale, qui travaille déjà à définir le processus participatif qui conduira à l’élection du nouveau nom du stade municipal.

