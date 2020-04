Ramón Ramírez: “Les joueurs ne doivent pas aller de Chivas en Amérique”

Personne ne doute que l’une des grandes idoles de Chivas s’appelle Ramón Ramírez.

Le footballeur est arrivé au Flock en 1994 après de belles performances avec Santos Laguna et a rapidement gagné une place dans l’équipe de départ, où il est devenu l’une des idoles des soi-disant Super Chivas qui ont remporté le titre en 1997.

Cependant, quand tout semblait être du bonheur pour le joueur et les fans de Chivas, ce à quoi peu s’attendait est venu: la vente du joueur à la rivale sportive détestée América en 1999. Son inconfort à porter le maillot a été immédiatement remarqué, à tel point qu’il n’en a joué qu’un année avec l’équipe d’azulcrema, car ce n’était pas la signature attendue.

Maintenant, Ramón Ramírez se souvient de ce mauvais moment vécu où il a été contraint de quitter le troupeau, l’équipe de ses amours, vers le rival sportif:

“Je ne le croyais pas, quand j’ai commencé à entendre les rumeurs selon lesquelles même j’avais déjà été vendu aux États-Unis, lors du match aller de la finale, celle que nous avions douloureusement perdue contre Necaxa au stade Azteca. J’étais en Amérique et je ne pouvais pas y croire. J’ai parlé au personnel d’entraîneurs, avec certains managers et ils m’ont dit non, ce n’était pas vrai, ce n’était pas correct. ” L’ancien footballeur professionnel a avoué.

Après son séjour en Amérique et depuis sa retraite en tant que professionnel, il a souligné son ressentiment pour ce mouvement et a déclaré que “mon sentiment est qu’un joueur de Chivas ne devrait pas aller en Amérique et un d’Amérique ne devrait pas aller à Chivas. Will, parce que je vais reprendre cet exemple, nous venons de voir Oribe Peralta qui passe d’Amérique à Chivas et bien, si le manager voulait le transférer d’une équipe ou d’une autre, il aura le souci ou l’initiative, mais que le joueur est celui qui avoir le dernier mot et dans mon cas, je pense que ce point de vue que je souligne n’a pas été respecté. Il était plus logique pour cette raison que ma volonté à l’époque était que de Chivas je ne pouvais pas aller en Amérique. ” Cela s’est terminé.