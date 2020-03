Rams nouveau logo repensé par les fans de la NFL et c’est beaucoup mieux

Par Charles Curtis |

24 mars 2020 8 h 17

La sortie par les Rams de Los Angeles de leur nouveau logo redessiné s’est produite ainsi que le temps qu’il a fui plus tôt dans le mois.

Les fans l’ont rôti une fois de plus et ont même remarqué qu’il ressemblait beaucoup au logo de l’Angelo State University, entre autres similitudes (beaucoup de gens pensent qu’il ressemble au logo d’Internet Explorer). Oui.

Mais grâce à certains designers qui ont montré leur travail sur les réseaux sociaux, nous avons vu de meilleures versions des logos que nous aurions souhaité que la franchise utilise à la place.

Voici un aperçu de certains des meilleurs que nous avons vus depuis que les Rams ont fait leur grande révélation lundi:

Charles Curtis

Charles est écrivain pour For The Win. Il a une fois laissé tomber une balle facile et délicate au stade Shea et a été hué par 35 000 fans des Mets en colère (et ne s’en est pas remis).

Plus …

Plus NFL

.