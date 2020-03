Rangers vs Celtic reporté avec tout le football écossais alors que la SPFL rejoint la Premier League et l’EFL en réponse au coronavirus

La FA écossaise a suspendu tout le football professionnel et local en Écosse en raison de la pandémie de coronavirus.

Les rencontres SPFL de ce week-end, y compris le derby Old Firm entre les Rangers et le Celtic, ont toutes été reportées avec les matchs de milieu de semaine suivants.

Le football écossais a été suspendu

La SPFL rejoint la Premier League, la FA et l’EFL dans sa réponse à la propagation du coronavirus après l’annonce par les trois organes directeurs qu’il n’y aura pas de football professionnel en Angleterre jusqu’au 3 avril au plus tôt.

Ian Maxwell, président-directeur général de la Scottish FA: «Depuis les recommandations présentées hier soir par les gouvernements, nous avons engagé un dialogue approfondi pour clarifier la position et les implications de ces recommandations pour le football écossais.

«L’annonce d’aujourd’hui est faite dans l’intérêt de la santé publique mais également de la santé et de la sécurité des joueurs, des officiels de match et du personnel tout au long du match. Ceci est d’une importance capitale alors que le pays entre dans la phase de «retard» de la pandémie de coronavirus.

«C’est aussi pourquoi la FA écossaise est obligée de veiller à ce que la suspension soit répercutée sur les matchs non professionnels et locaux jusqu’à nouvel ordre.»

Les derniers chiffres montrent 60 cas confirmés de Covid-19 en Écosse, tandis que le total britannique s’élève à 596, bien que les responsables de la santé craignent que beaucoup plus ne soient infectés.

Le premier ministre Nicola Sturgeon a déjà annoncé que les rassemblements de plus de 500 personnes devraient être annulés à partir de la semaine prochaine.

Neil Doncaster, PDG de SPFL, a ajouté: «Comme chacun le sait, il s’agit d’une situation rapide et sans précédent pour l’ensemble du pays.

«Nous avons eu des discussions intensives et détaillées depuis hier soir et nous avons également intégré l’expérience de nos homologues en Angleterre et dans toute l’Europe. En conséquence, le conseil d’administration de la SPFL a convenu ce matin que tous les matches de la ligue ce week-end et la prochaine mi-semaine seront reportés jusqu’à nouvel ordre.

Le Celtic devait jouer les Rangers ce dimanche

«La santé et la sécurité des supporters, des joueurs et des officiels sont absolument primordiales. Nous n’avons pas encore eu de cas confirmés de coronavirus parmi les joueurs en Écosse, mais, compte tenu de la nature de cette épidémie, cela ne semble être qu’une question de temps.

“Nous réalisons que beaucoup de gens seront amèrement déçus, et nous préférerions évidemment être dans une position où nous pouvons continuer comme d’habitude, mais ce n’est ni réaliste ni possible.”

