Rapport sur les blessures du Super Bowl 2020

Les 49ers et les Chiefs se rencontreront dans le Super Bowl 54 dimanche soir à Miami, et les deux équipes entreront dans le plus grand match de l’année avec leurs équipes éliminatoires en pleine santé – du moins selon les équipes.

Pour les chefs, star TE Travis Kelce avait été inscrit sur le rapport de blessure cette semaine avec un problème de genou, mais il était un participant à part entière à l’entraînement mercredi, jeudi et vendredi. Centre Austin Reiter (poignet), DT Chris Jones (veau) et TE Deon Yelder (Achille) figuraient également tous sur le rapport de blessure, mais chaque joueur a pleinement participé aux trois entraînements.

49ers S Jaquiski Tartt (côtes), RB Tevin Coleman (épaule) et LB Kwon Alexander étaient des participants limités à l’entraînement mercredi et jeudi, mais les trois joueurs ont été inscrits comme participants à part entière vendredi. Coleman a subi une luxation de l’épaule lors du match de championnat NFC contre les Packers, mais il est disponible pour jouer seulement deux semaines plus tard.

.