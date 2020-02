Raúl de Tomás, une signature de plus en plus chère pour l’Espanyol

La boîte de perruche a accepté de payer Benfica 20 millions plus deux dans les variables par l’avant et la première a déjà été remplie. Celui qui était un joueur de Real Madrid va but par match depuis qu’il a atteint le Espanyol. Raúl de Tomás ajouter cinq buts avec l’équipe bleue et blanche, c’est pourquoi le club doit payer un demi-million pour Benfica.

Avec l’équipe colista, position dans laquelle elle est maintenue mais à seulement deux points du salut, Espanyol a jeté la maison par la fenêtre sur le marché d’hiver faisant de Raúl de Tomás la signature la plus chère de son histoire. Si l’été dernier j’ai payé Vélez 10,5 millions pour par Matías ‘Monito’ Vargas, la signature de Raúl de Tomás a dépassé de loin ce montant. Pour le moment, après que son but contre le Real Mallorca ait été localisé à 20,5 et pourrait atteindre 22.

Espanyol a signé Raúl de Tomás et trois autres joueurs sur le marché d’hiver

En plus de payer 20,5 millions pour Raúl de Tomás, la perruche a payé la Getafe Les 9 millions d’euros contenus dans la clause de Leandro Cabrera. Il a fait de même avec Adrian Embarba, pour lequel vous avez payé 10 millions au Ray Vallecano. En revanche, il est parvenu à un accord avec la Lift mettre la main sur Oier Olazabal en échange de 1,5. Au total, le Espanyol a passé 41 millions euros sur le marché d’hiver, un record pour l’équipe catalane; Il espère qu’avec cet investissement, et avec l’arrivée d’Abelardo sur son banc, il pourra fêter la permanence en fin de saison.