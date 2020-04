Raúl Gudiño devrait quitter Chivas, mais seulement comme prêt et pour être un démarreur

Du marché des transferts passé, il a été annoncé que le gardien de Guadalajara, Raúl Gudiño, était dans les plans des Pumas depuis leur confiance en Alfredo Saldívar est descendu et maintenant avec ce qui est arrivé dans le dernier Capital Classic contre l’Amérique, avec d’autant plus de raisons qu’ils envisagent sérieusement d’amener quelqu’un se battre pour le titre.

La vérité serait une grande opportunité pour l’ex APOEL Nicosia, Eh bien, l’Universidad Nacional est un autre des grands cadres du football mexicain et pourrait finir de s’y développer, car il est bien connu qu’à Verde Valle toute la confiance de Luis Fernando Tena est déposé dans José Antonio Rodríguez, qui jusqu’à présent a fait du bon travail et il lui est difficile de quitter le poste, surtout s’il est avec l’entraîneur qui a été champion olympique à Londres 2012.

L’exemple clair selon lequel atteindre l’image féline est une bonne occasion est Alejandro Mayorga, qui est parti en prêt avec une option d’achat à Pedregal, occupant rapidement une position dans l’équipe de départ en tant qu’arrière gauche, alors qu’il sert également de défenseur central, donnant de bons matchs et convaincant les fans d’Auriazul, ainsi que le stratège Espagnol Míchel González.

Un autre exemple clair est ce qui s’est passé avec José Juan Macías, car en un an, il a montré sa valeur en étant le meilleur buteur mexicain avec León, c’est pourquoi il a choisi de le rapatrier et de ne pas le laisser à Bajío, une pratique que Chivas a beaucoup pratiquée ces dernières années, car depuis ce semestre, il l’a fait avec Michael Perez, Gael Sandoval y Carlos Cisneros ou un concours avant avec Angel Zaldívar, Hedgardo Marín, Miguel Basulto, entre autres.

Cependant, si le Flock donne le feu vert au gardien de 23 ans pour partir, cela ne devrait être que sous forme de prêt et sans option d’achat, car ils perdraient parce qu’il a encore beaucoup d’avenir, mais il a vraiment besoin de jouer plus de jeux parce que grâce au fait d’être sur le banc, il courait le risque de ne pas aller aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, ainsi que d’être appelé au Tricolor, bien qu’il ait maintenant plus de temps pour convaincre depuis leur report, se souvenant que sa concurrence directe est d’autres gardes du cancer qui s’ils ont une activité plus récurrente, grâce à Liga MX ou Coupe MXcomme Luis Malagón (titulaire avec Morelia dans la Ligue), José Hernández (Atlas), Sebastian Jury (banque à Cruz Azul) et Carlos Higuera (banque à Tijuana).

En tout cas, Gudiño devrait envisager d’autres options, car à un moment donné, ceux de Ciudad Universitaria ont Miguel Fraga qui était plus que brillant dans le noir et le rouge, il a même été convoqué au équipe mexicaine en raison de ses performances, mais il n’a jamais eu l’occasion de garder les trois postes de l’équipe dans la Ligue, en restant uniquement dans la Coupe, puis en étant pratiquement effacé et maintenant il est dans le MX Ascent avec Roadrunner, ce qui devrait également prendre en compte l’équipe de jeunes rojiblanco, car il pourrait subir un parcours similaire et El Pollo continuerait depuis le début à Pumas.

Vraiment ex Porto Il doit faire partie d’une équipe qui lui promet le titre, sinon il devrait se contenter de la Coupe, le seul qui a joué ce semestre à voir l’action en seulement deux matchs parce que Chivas a été étonnamment éliminé par De l’or en huitièmes de finale; Et s’il s’agit d’analyser ce que pourrait être votre nouvelle destination, c’est difficile, la plupart ont un gardien fiable en qui ils ont confiance, donc nous devrons attendre les mouvements plus tard comme retour possible de Hugo Gonzalez à Rayados avec le départ de l’Argentine Marcelo Barovero, Necaxa pourrait donc être une autre option, car pour le moment la Silver League n’est pas pratique en raison des changements qui seront apportés et il semble difficile pour une partie intéressée d’apparaître dans le Vieux Continent de quitter l’échange.

