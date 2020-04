Raúl Jiménez a donné à Wolverhampton le titre e-Premier League

Le Mexicain Raúl Jiménez non seulement est présent sur le terrain de jeu, mais au niveau virtuel. L’équipe de jeunesse américaniste était le protagoniste de la objectif de triomphe dans la finale qui a mesuré la Wolverhampton et à Liverpool dans la e-Premier League.

De la main des Portugais Diogo Jota, Les ‘Les loups“Les champions de la campagne anglaise ont été consacrés après avoir surmonté le”rouge«En heures supplémentaires. Raúl Jiménez Il est devenu le MVP du match après avoir atteint cet objectif qui a conduit son club au plus haut niveau d’Angleterre.

Jack face Trent Alexander-Arnold, qui avait l’avantage pendant la majeure partie du match. Cependant, dans le dernier tronçon, ils ont égalisé l’ardoise et, déjà en prolongation, le ancien footballeur de l’Atlético de Madrid.

Il ne pouvait en être autrement … @ DiogoJota18 a tracé le score contre @ trentaa98 pour être couronné dans la #ePremierLeague Voici le but gagnant qu’il a marqué avec @ Raul_Jimenez9 et la célébration de notre champion! Icpic.twitter.com / bC2XFnRvAf – Wolves Español (@WolvesEspanol) 25 avril 2020

Avec cela, le Wolverhampton est devenu champion du e-Premier League en battant le favori, une équipe qui par coïncidence dirige le tournoi anglais dans la vie réelle.

Raúl Jiménez Il est devenu la bannière du club depuis son arrivée dans un passé récent. Et c’est que, en comptant toutes les compétitions dans lesquelles il a joué, le Mexicain accumule 39 annotations et 18 passes décisives dans six mille 926 minutes distribuées en 92 engagements.