Raúl Jiménez donne le feu vert à la grande anglaise

Raúl Jiménez cumule 22 annotations et 10 passes décisives dans la saison actuelle de football anglais, y compris des tournois tels que Ligue, Coupe et Ligue Europa. Pour cette raison, l’un des clubs les plus importants et les plus reconnus d’Angleterre a manifesté son intérêt à reprendre les services. Escouade de jeunes américanistes.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Le club en question est le Manchester United, institution qui aurait déjà posé des questions sur le Mexicain pour la prochaine saison. Cela a été déclaré par le portail «Manchester Evening News », signifie que «Red Devils«Chercherait à imiter ce qui s’est passé avec Javier Hernández en 2010.

Transfermarkt vient de révéler les nouvelles valeurs de marché de la Premier League.

Raúl Jiménez:

-Augmenté sa valeur et est évalué à 50 millions d’euros

-Il est le Mexicain le mieux noté de toute l’histoire

QUELLE FIERTÉ, BAISE! 🇲🇽 pic.twitter.com/JL3o3bvit5

– «El Jefe» Águila (@ElJefeAguila) 9 mars 2020

Il convient de mentionner que, ces derniers jours, il y avait déjà eu des spéculations sur un éventuel transfert de l’attaquant à United. Cependant, à cette occasion, il a été question d’une hypothétique double transfert qui comprenait le portugais Diogo Jota, partenaire du Mexicain dans le Wolverhampton.

Depuis son arrivée à Premier League en juillet 2018, Raúl Jiménez registres 39 buts et 18 passes au but en sept mille 76 minutes réparties en 88 jeux. En outre, elle était déjà présente dans pratiquement tous les concours auxquels elle a participé avec leLes loups«.

TOUJOURS CI-DESSUS 👑🇲🇽

7. Gonzalo Higuaín: 32 millions d’euros

6. Luis Suárez: 35 millions d’euros

5. Alcácer: 35 millions d’euros

4. Benzema: 40 millions d’euros

3. Morata: 45 millions d’euros

2. Immobile: 50 millions d’euros

1. Raúl Jimenez: 50 millions d’euros pic.twitter.com/KKp7Bdi5M4

– Analystes (@_Analistas) 12 mars 2020