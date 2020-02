Ravens de Baltimore, patriotes de la Nouvelle-Angleterre travaillant sur le commerce?

Les Ravens de Baltimore et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre travaillent-ils sur un métier?

Le plus gros problème auquel sont confrontés les Patriots cette intersaison est clairement l’agence libre imminente de Tom Brady. Cela dit, il y a d’autres questions qui doivent être traitées par Bill Belichick and Co.

L’un de ces problèmes est le manque notable de meneurs de jeu qui ont finalement coûté à la Nouvelle-Angleterre lors de leur confrontation à l’AFC Wild Card contre Derrick Henry et les Titans du Tennessee.

La Nouvelle-Angleterre cherche maintenant à résoudre ce problème.

Patriots, Jaguars explorant le commerce d’avant-projet pour @Ravens TE Hayden Hurst, mais si cela se produira dépendra du projet de projet que les équipes de capital voudront se séparer. Hurst, qui Jags que nous allons repêcher en 2018, m’a dit il y a 2 mois qu’il voulait avoir la possibilité d’attraper plus de passes. Restez à l’écoute

Selon le chroniqueur sportif Eugene Frenette, les Patriots envisagent un éventuel accord avec les Ravens pour l’ailier rapproché Hayden Hurst.

La Nouvelle-Angleterre n’est pas la seule à s’intéresser à Hurst. Les Jaguars de Jacksonville seraient également dans le mélange pour ses services, et cela peut se résumer à qui vient à la table avec la meilleure offre.

Debout haut à six pieds cinq pouces et 260 livres, Hurst a tous les attributs physiques pour réussir l’attaque de Belichick. Il est aussi précisément le type de joueur qui pourrait rendre la vie beaucoup plus facile à Brady, si le futur Temple de la renommée choisit de revenir dans le giron.

La Nouvelle-Angleterre n’a jamais été trop grande pour conserver ses choix de repêchage, optant plutôt pour les échanger contre des actifs qui pourraient être utilisés dans l’immédiat. Cette stratégie «vivre pour aujourd’hui» a conduit les Patriots à six championnats du Super Bowl dans l’ère Brady-Belichick, il est donc difficile de contester la logique qui la sous-tend.

Il reste à voir si les Patriots seront en mesure de surenchérir sur les Jaguars pour Hurst, mais s’ils y pensent, ils devraient pouvoir le faire.

Mais l’ajout de Hurst suffira-t-il à convaincre Brady de revenir? Cela reste à voir.

