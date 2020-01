Ray Parlour rappelle comment il n’a pas évalué Thierry Henry lorsque le Français a rejoint Arsenal pour la première fois

Ray Parlour a admis qu’il n’était pas convaincu par Thierry Henry lorsqu’il a rejoint Arsenal pour la première fois.

Henry est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du club, mais il ne l’a pas fait à sa façon à son arrivée en Angleterre.

Henry a remporté une série de trophées à Arsenal, dont deux titres de Premier League

Il est arrivé de la Juventus pour un montant de 11 millions de livres sterling en août 1999, mais a d’abord eu du mal à s’adapter à la vie en Premier League.

Son ancien coéquipier Parlour a rappelé lors du petit-déjeuner sportif Alan Brazil de mardi: «Lors de ses cinq ou six premiers matchs, il n’a pas pu frapper à la porte d’une grange. Il ne pouvait tout simplement pas terminer.

“Je pensais:” Oh non, nous n’allons pas gagner la ligue, nous n’avons aucune chance! “”

Henry a finalement cassé son canard marquant Arsenal lors de son neuvième match des Gunners, une magnifique frappe à longue distance à Southampton.

Parlour a ajouté: «Puis, tout à coup, il a marqué son premier but, et quel but décisif, contre Southampton au Dell, et c’est tout.

Parlour et Henry ont joué ensemble pendant cinq ans à Arsenal

«Il était très calme quand il est venu à Arsenal pour la première fois, et vous allez l’être quand vous aurez 22 ans et que vous arriverez dans un autre pays. Vous devez vous y habituer.

«Il avait l’habitude de s’asseoir à côté de moi – Terry Henry, je l’ai appelé!

«Mais il a eu de la chance car il y avait beaucoup de français dans l’équipe – Gilles Grimandi, Rémi Garde, Patrick Vieira, Manu Petit, puis Sylvain Wiltord sont arrivés et Robert Pires l’année suivante, alors il s’est installé beaucoup plus rapidement. “

Inutile de dire que Henry a changé d’avis de Parlour et est devenu plus tard le meilleur buteur d’Arsenal avec 228 frappes dans toutes les compétitions.

Parlour a raconté comment c’était un match contre Liverpool pendant la saison des Invincibles d’Arsenal qui lui a fait réaliser à quel point Henry était brillant.

Il a ajouté: «Quel joueur il s’est avéré être! Il pourrait gagner un match tout seul.

«Le match qui me vient toujours à l’esprit était pendant la saison invaincue. Nous avons été éliminés de la FA Cup par Manchester United, puis nous avons perdu contre Chelsea en Ligue des champions, et nous avons eu Liverpool en championnat le week-end.

«À la mi-temps, nous étions 2-1, donc ça aurait pu être une semaine horrible, mais en seconde période, Henry était absolument injouable. C’est le match où il a dribblé devant Didi Hamann, Jamie Carragher est tombé et a simplement glissé le ballon dans le coin. Il a fini avec un triplé et nous avons gagné 4-2!

«J’ai eu beaucoup de chance de jouer avec des finisseurs brillants et je pensais que personne ne pouvait battre le record de score d’Ian Wright, mais Thierry l’a battu par 50 buts!

“Quel joueur!”

