Rayados de Monterrey ajoute son premier renfort pour l’Apertura 2020

Rayados de Monterrey, actuel champion de football mexicain, a confirmé son premier rappel pour l’ouverture de 2020. C’est le gardien Hugo González, qui retournera dans l’équipe de Monterrey après avoir traversé les Rayons de Necaxa.

Cela a été confirmé par l’équipe nationale elle-même pour Fox Sports, où il a indiqué qu’il avait signé un contrat de cinq ans avec l’entité rayée. “Je vais probablement jouer avec Rayados de Monterrey“Il a condamné.

Ainsi, le gardien de 29 ans retournera à l’institution du Nord pour remplacer Marcelo Barovero, qui pourrait revenir au football argentin. Dans sa première étape avec Rayados, González reçoit 55 buts en 55 matchs.

De plus, et pendant son séjour au club Aguascalientes, le Mexicain Hugo Gonzalez Il a permis 91 scores en 65 matchs joués. De plus, il a laissé son objectif à zéro en 18 correspondances enregistré.

