Rayados laisse échapper la victoire contre l’Atlético San Luis

Les Monterrey rayé et le Atlético San Luis à égalité au tableau de bord 2-2 dans le Stade BBVA, par match à la neuvième date de Fermeture 2020. Jesus Gallardo et Aké Loba marqué pour la famille royale tout en Germán Berterame et Nicolás Ibáñez ils l’ont fait pour le potosinos.

Juste à la minute 25«L’Africain Aké Loba dirigé un recul, l’élément de Rayé entré dans la zone et a pris un coup puissant au premier poteau pour 1-0.

Déjà en 55 ′, les Néerlandais Vincent Janssen Il a pris un corner, le footballeur européen a mis la balle dans le deuxième poteau pour que Jesus Gallardo il suffit de le pousser.

Cependant, le cadre potosino n’a pas baissé les bras et en 83 ′ Germán Berterame à prix réduit pour lui San Luis. Cependant, seulement deux minutes plus tard, l’Argentine Nicolás Ibáñez Il a décrété la cravate avec un en-tête précis.

