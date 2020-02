Rayo Vallecano – Albacete reprendra le 19 février

Le match, qui a dû être suspendu à la mi-temps avec un nul nul dans le score pour les insultes qu’il recevait Zozulia romaine, reprendra le mercredi 19 février à 20 h 00. Ray Vallecano et Albacete les visages seront à nouveau vus à la porte vide après que l’Appel ait rejeté l’appel présenté par l’équipe de Madrid.

La sanction du set franjirrojo implique également la fermeture du stand où se trouvent les Bukaneros pendant deux jours et une amende économique de 18 000 euros Cela a provoqué une grande indignation. «El Rayo souhaite exprimer son profond désaccord avec la résolution du Concours en la jugeant injuste. Nous sommes une victime et Lightning est puni et condamné à une amende. C’est une atrocité de sanctionner le club avec 18 000 euros pour des faits qu’il n’a pas pu éviter mettre tous les moyens à votre portée et vous n’avez à aucun moment détaché, ils ont été faits par d’autres personnes contre Lightning lui-même», A déclaré Raúl Martínez Presa, président de l’équipe de Madrid.

Pour Paco Jémez, beaucoup de punition a été de suspendre le match entre Rayo Vallecano et Albacete

Paco Jémez, entraîneur de Rayo Vallecano, en a également parlé avant que l’Appel ne confirme la sanction de l’équipe madrilène: «Nous comprenons maintenant qu’ils ne devraient pas du tout nous punir, que beaucoup de punitions nous ont obligés à suspendre le jeu et à devoir jouer les 45 minutes restantes à Albacete quand Dieu le veut. Ils doivent retirer tout type de sanction parce que dans d’autres endroits, le terrain n’est pas sanctionné ou fermé ou rien ne se passe. »

La sanction confirmée Ray VallecanoIl a déclaré: «Dans ce pays, cela se produit généralement, non seulement dans le sport mais dans la vie normale. Ceux qui doivent rendre justice font tout sauf rendre justice. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, je ne comprends pas très bien. Tout comme ils nous sanctionnent, ils devraient punir les autres, car si nous ne pouvions pas nous sentir persécutés“

«Je le manifeste. Pour nous, après ce que j’ai vu dans d’autres domaines, nous avons été sanctionnés parce que nous sommes. Pour vous consacrer à certaines choses, vous devez non seulement avoir un langage, mais vous devez également être bien placé et prendre des décisions équitables. Les gens qui doivent prendre ces décisions ont du langage, mais ils manquent de couilles, ils prennent de mauvaises décisions », a conclu Paco Jémez.