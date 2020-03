Re-Draftapalooza 1996, Ray Allen vs Allen Iverson et Recs de quarantaine de la semaine 3 avec Ryen Russillo

Photo de Lou Capozzola / NBAE via .

Bill et Ryen revisitent le repêchage de la NBA de 1996, discutent des sous-intrigues de la NBA du milieu des années 90 et de certaines des légendes de la classe de repêchage de 1996 avant de reformuler les 14 meilleurs choix de loterie

Ryen Russillo se joint à Bill Simmons du Ringer pour revoir le repêchage de la NBA de 1996, discuter des sous-intrigues de la NBA du milieu des années 90 et de certaines des légendes de la classe de repêchage de 1996 (4:00) avant de reformuler les 14 meilleurs choix de loterie (44 : 30). Enfin, Bill et Ryen répondent à certaines questions sur les sacs postaux, font des recommandations de divertissement en quarantaine, etc. (1:50:38).

