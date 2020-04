Réactions à sa mort sur Twitter

La mort de Radomir Antic a déclenché une réaction massive du monde du football, qui a afflué en masse sur les réseaux sociaux pour licencier l’un des entraîneurs les plus réputés de la dernière étape du 20e siècle. L’ancien entraîneur du Real Madrid, de Barcelone et de l’Atlético de Madridentre autres, il se souvient de nombreuses publications de joueurs, entraîneurs et personnalités qui, d’une manière ou d’une autre, ont été en contact avec lui dans sa carrière professionnelle.

L’Atlético de Madrid est celui qui a rapporté, par une déclaration officielle, de la mort d’Antic. Le Real Madrid et Barcelone se sont joints quelques minutes plus tard à la mémoire de son entraîneur, et cela s’est étendu aux joueurs qui portaient les maillots de ces clubs coïncidant avec les Serbes, le cas de Futre ou Michel.

La famille athlétique pleure le décès d’un de nos entraîneurs légendaires: Radomir Antic. Tu seras toujours dans nos coeurs. Repose en paix. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p

– Atlético de Madrid (@Atleti) 6 avril 2020

Aujourd’hui, Radomir Antic, qui était entraîneur du FC Barcelone en 2003, nous a quittés. Barcelone pleure la perte d’un homme très cher dans le monde du football. Repose en paix 🙏 pic.twitter.com/vXZ3U49pM2

– FC Barcelona (à partir de 🏠) (@FCBarcelona_es) 6 avril 2020

Déclaration officielle: Décès de Radomir Antic. # RealMadrid

– Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 6 avril 2020

Tu étais un père que le football a mis dans ma vie. Mon amour embrasse mon autre famille et surtout notre Vera. DEP 🖤 pic.twitter.com/MQR3yi9Vja

– Míchel (@MichelGonzalez) 6 avril 2020

Radomir Antic nous a quittés à 71 ans. Je n’ai pas de mots pour cette éternelle légende de l’Atlético de Madrid et du football. Mes condoléances à la famille. Repose en paix, monsieur. pic.twitter.com/2VzQG9SGgd

– Paulo Futre (@PauloFutre) 6 avril 2020

Vous avez agrandi @Atleti, élargi notre rivalité. Au revoir à une trajectoire unique: ATM, FCB et RM, entre autres. DEP Radomir Antic

– Sergio Ramos (@SergioRamos) 6 avril 2020

Antic nous a laissé, un homme qui a honoré le métier de footballeur, l’histoire de notre Atleti, champion et légende rojiblanca car Radomir sera toujours dans le cœur de tous les athlètes. Mes condoléances et tous mes encouragements à votre famille et à vos amis. DEP pic.twitter.com/Asrxh1TRYM

– Fernando Torres (@Torres) 6 avril 2020

Un jour de plus, je dois présenter mes condoléances à toutes ces familles qui perdent un être cher. Souvenez-vous également de la famille et des amis de Radomir Antic. Beaucoup d’encouragement et de force! D.E.P 🙏 pic.twitter.com/QkOZRbxY14

– Iker Casillas (@IkerCasillas) 6 avril 2020

Rado, tu vas beaucoup me manquer. Aussi nos après-heures où j’ai adoré t’écouter. Dommage que tu partes … ❤️ J’adorerais pouvoir te faire un câlin à ta famille .. DEP

– Feliciano López (@feliciano_lopez) 6 avril 2020

Vous avez occupé notre banc deux fois. Repose en paix, M. 💙

Nous pleurons la mort de Radomir Antic. Nos plus sincères condoléances et amour à votre famille et à vos amis. Pour toujours. pic.twitter.com/PDn99qdyUp

– Real Oviedo 🏡 (@RealOviedo) 6 avril 2020

Triste pour la perte de Radomir Antic. Aujourd’hui, une légende de notre @Atleti s’en va. La grandeur du club sera toujours représentée dans des gens comme lui. Beaucoup d’encouragement à la famille et aux amis. Repose en paix. pic.twitter.com/8U9bHsFFw1

– Koke Resurrection (@ Koke6) 6 avril 2020