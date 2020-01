Real Estelí du Nicaragua pour avoir survécu au basketball continental

18 janvier 2020, 10h16 Managua, 18 janvier (Prensa Latina) Le club nicaraguayen du Real Estelí affronte aujourd’hui dans cette capitale l’Institut argentin de Cordoue dans un match qui ne lui coûte que la victoire pour continuer à vivre en Ligue des champions de basket-ball des Amériques.

Les Sud-Américains arrivent à l’engagement avec un cartel de favoris et avec l’approbation de leur victoire 88-80 mardi dans le match aller correspondant aux quarts de finale, dudit tournoi organisé par la FIBA.

Le North Train partira après un succès qui a envoyé la série à un troisième affrontement définitif sur la portée même du centre sportif Alexis Argüello, domicile du meilleur représentant du basket-ball au Nicaragua.

Le Real Estelí ajoutera le Nigérian Jeleel Akindele à son quintet, un homme qui doit contribuer en moyenne 12 points par match et qui n’a pas pu se rendre plus tôt cette semaine dans la deuxième ville la plus peuplée d’Argentine, pour des raisons de visa.

Nous devons jouer de plus en plus vite, l’entraîneur portoricain David Rosario a résumé le travail de ses disciples lors de la confrontation cruciale de ce samedi.

Il est également prévu une performance plus élevée de l’A.J. Américain. Davis, intégré à l’équipe d’Estelia pour cette phase et n’a pas répondu aux attentes du duel initial.

La blessure du Portoricain Jared Ruiz a pesé dans le résultat du premier match et le pire est que ce samedi ne peut pas s’aligner avec le maillot rouge.

jcm / fgn

.