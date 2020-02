Real Madrid – Barcelone: ​​Braithwaite vise à débuter dans la Classique

Martin Braithwaite ça peut être Quique Setién surprise pour la Classique. L’attaquant danois, déjà intégré au groupe de joueurs de l’équipe du Barça, a laissé une impression agréable sur ses débuts contre Eibar et pourrait être libéré dans le rôle pour lequel il était apparemment signé: le remplaçant de Luis Suarez.

Braithwaite cIl a des options pour être titulaire au Santiago Bernabéu après ce qui a été vu lors de la séance d’entraînement ce vendredi dans la ville sportive de Barcelone. Setién a opté pour l’attaquant danois lors du match d’entraînement qui a clôturé la journée compagnon d’Antoine Griezmann et Lionel Messi, les deux titres incontestés du front culé en l’absence de Suarez.

Les tests semblent nécessaires pour Barcelone, qui a été limité en attaque depuis la perte à long terme de Luis Suárez. Manque de verticalité en dernière ligne, Puissance et capacité de finition de Braithwaite pourrait être la solution à une défense, le joueur madrilène, qui n’arrive pas dans son meilleur moment de confiance après avoir encaissé deux buts en huit minutes contre Manchester City.

Ansu Fati, le blessé

La principale victime de la propriété de Braithwaite serait Ansu Fati Le canterano ne comptait pas non plus pour Setién comme titre devant Naples – Arturo Vidal a joué avec une fausse fin – et ne semble pas avoir trop d’options pour aller jusqu’à l’alignement initial dans la Classique. Braithwaite, dans ce scénario, pourrait entrer à la fois dans la pointe de l’attaque culé et allongé sur l’aile gauche, laissant Griezmann ou Messi avec la fausse vitole «9».