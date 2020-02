Real Madrid – Barcelone | Quand est-ce, TV, ‘streaming en ligne’, alignements possibles et clés

La mère de tous les partis. Le classique. Ce week-end aura lieu l’un des événements sportifs le plus important de l’année dans le monde, et probablement le plus nationalement: à l’occasion de la journée 26e ligue et pour sortir le mois de mars, le Real Madrid et Barcelone s’affronteront face à face. Un jeu de style dans lequel les deux équipes ils mettront en jeu une grande partie du titre de la ligue cette saison Voici les données que vous devez connaître sur le duel:

RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉUNION

Quand est le Real Madrid – Barcelone? Le grand match de cette journée aura lieu le dimanche 1er mars 2020, à partir de 21h00 depuis l’Espagne (14h00 au Mexique, 17h00 en Argentine)

Où est le Real Madrid – Barcelone? Il se jouera au stade Santiago Bernabéu dans la capitale espagnole. La capacité du fief madrilène est de 85 450 spectateurs. Il sera plein à éclater

Dans quelle chaîne de télévision diffusent-ils Real Madrid – Barcelone? Les spectateurs pourront suivre l’affrontement à travers Movistar Partidazo dans notre pays. Au Mexique, celui qui sera chargé de le porter à leurs téléviseurs sera à nouveau Sky HD, tandis qu’en Argentine, DIRECTV Sports Argentina le fera. Cliquez ici pour connaître la couverture télévisuelle mondiale

Où puis-je regarder le Real Madrid – Barcelone en ligne? Pour le regarder en streaming en Espagne, il faudra avoir MiTele Plus. Si vous résidez au Mexique, vous pouvez le faire via Blue To Go Video Everywhere. Si, en revanche, votre pays de résidence est l’Argentine, le streaming peut vous suivre grâce à DIRECTV Play Deportes

Où puis-je acheter des billets pour le Real Madrid – Barcelone?

Real Madrid: Https://www.realmadrid.com/entradas

Barcelone: Https://www.viagogo.es/Entradas-Deportes/Futbol/La-Liga-Primera-Division/FC-Barcelona-Entradas

Quel a été le dernier résultat entre le Real Madrid et Barcelone?

Barcelone 0-0 Real Madrid (18/12/2019)

DERNIÈRES NOUVELLES

Real Madrid

– Les blancs arrivent à Classique au pire moment de la saison. Ils sont en crise et ils ont gagné seulement 1 match des 5 derniers matchs, contre Osasuna (1-4). Dans le Bernabéu, ils portent 1 mois sans gagner depuis qu’ils ont vaincu À l’Atlético de Madrid (1-0)

– Chez les champions la vie a été très compliquée. Mercredi, ils ont perdu lors du match aller des huitièmes de finale contre Cityl Bernabéu (1-2) et s’ils perdent dimanche, ils pourraient vivre une semaine «horribilis» semblable à celle dont ils ont souffert il y a tout juste un an, 7 jours restés hors du combat pour tous les titres avec 3 défaites au Bernabéu

– Comme si cela ne suffisait pas, la chute de Danger le reste de la saison C’est un coup psychologique pour l’équipe. Outre le Belge, Asensio est toujours en la phase finale de son rétablissement et Rodrygo est sanctionné après avoir vu le rouge jouer avec Castilla

Barcelone

– Le Barcelone a retrouvé le sourire petit à petit. Bien qu’il soit encore loin de sa meilleure version, a enchaîné 4 victoires de suite et après la dernière contre Éibar (5-0) a été placé Premier dans le tableau. Messi c’est absolu pichichi Après son poker contre les Basques.

– En Champions, ils ont fait beaucoup plus de revenus que ceux de Zidane cette semaine. Ils se sont attachés San Paolo contre Naples (1-1) grâce à un but de Griezmann et ils auront le retour au Camp Nou pour certifiez votre passe pour les quarts de finale

– Outre le Bernabéu est un domaine propice pour les Catalans. Depuis le 2-6 qu’ils ont atteint il y a 11 ans, Ils ont remporté 11 matchs sur 18 et n’en ont perdu que 4.

– Malgré cela, Barcelone arrivera avec un grand nombre d’absents au manoir blanc: Luis Suárez, Dembelé, Sergi Roberto et Jordi Alba sont blessés en toute sécurité. Piqué sera mis en doute jusqu’à dernier moment.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Real MadridCourtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Vinicius et Benzema Barcelona Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong, Vidal, Rakitic; Griezmann et Messi

PRÉVISION 90min

Il semble évident que aucune des deux équipes n’arrive à son meilleur. Cependant, la bosse pour laquelle en ce moment, il passe par le Real Madrid est plus inquiétant. Les Blancs ont beaucoup de difficulté à marquer des buts et ils ont perdu cette solidité défensive qu’ils portaient au cours des deux derniers mois. Pour aggraver les choses, le Bernabéu est comme le jardin de la maison des joueurs de Barcelone. L’équipe du Barça a des hommes d’une telle qualité, avec Messi en tête, qu’ils peuvent seuls décanter un match. Je pense que Barcelone prendra le jeu et quitter la ligue vu pour la détermination de la peine

Real Madrid 0-2 Barcelone

