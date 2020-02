Real Madrid et Barcelone, clairement favoris

Le Palais des Sports José María Martín Carpena de Malaga accueille du jeudi 13 au dimanche 16 la 84e édition de la Coupe du Roi de Basketball. Quatre jours passionnants au cours desquels les deux favoris incontournables, Real Madrid et Barcelone, ils se croiseraient en demi-finale mais pas en finale.

Les dix derniers titres ont été distribués par ces deux géants du basket espagnol, c’est pourquoi six parieurs sur dix optent pour le Real Madrid ou Barcelone en tant que champion de l’édition actuelle de la Basketball King’s Cup. Plus précisément, 35% des parieurs pensent que la boîte de meringue augmentera avec le titre, tandis que 32% pensent que l’équipe du Barça le fera.

La victoire du troisième classé de la Ligue ACB en Copa del Rey, Tecnyconta Zaragoza, est payée à 26 euros

Selon les quotas de 888sport, la victoire de Real Madrid ça paie 2,40 euros par euro misé alors que celui du Barcelone à 2,60. L’alternative aux deux grands est l’hôte du tournoi, le Unicaja Malaga, dont la victoire rapporte 6,50 euros Pour un pari en euros. Pour sa part, la part de Panier de Valence vient de 15 euros, et ceux de Morabanc Andorra et de Tecnyconta Zaragoza, qui est la troisième place de la Ligue ACB derrière Barcelone et le Real Madrid, de 26 euros. L’équipe avec le moins d’options pour remporter la Coupe du Roi de Basketball, toujours selon 888 frais de sport, est la Panier Retabet Bilbao, dont la victoire rapporte 51 euros Pour un pari en euros.