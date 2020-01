Real Madrid – Real Sociedad et Athletic

Le tirage au sort des quarts de finale de la Copa del Rey il a amené des affrontements de niveau Real Madrid et Barcelone, qui aura des rivaux basques à la recherche d’une place en demi-finale. Les principales noix de coco du tirage au sort étaient Madrid et le Barça, auxquelles la chance a égalé dans ces quarts de finale de la Copa del Rey avec la Real Sociedad et l’Athletic Club de Bilbao. Alors que Madrid jouera le match de l’avant-dernier tour du K.O. À la maison, Barcelone le fera en tant que visiteur à San Mamés. Grenade – Valence et Mirandés – Villarreal compléter l’image.

Il Real Madrid Il a devant lui un duel de haut niveau contre le Société réelle, l’une des équipes qui déploie le meilleur jeu dans la première division espagnole. Cet affrontement, dû à la présence des blancs en premier parmi les balles sorties au tirage au sort, se tiendra au Santiago Bernabéu. Ce crash permettra le retour de Martin Odegaard dans la capitale espagnole, où il devrait ravir très bientôt les fans de Madrid.

Il Barça de Setién, quant à lui, devra se battre en tant que visiteur contre l’un des classiques de la compétition. Il Athletic Club, après avoir surmonté leurs engagements précédents envers Elche et Tenerife lors des tirs au but, sera mesuré à San Mamés al Barcelona dans un affrontement qui décidera l’un des demi-finalistes de la Copa del Rey.

Dans les deux autres matchs des quarts de finale, le match entre Mirandés, le seul club de deuxième division vivant dans le tournoi et qu’en tant que tel, il avait obtenu son statut local, avec le Villarreal de Javi Calleja. Les jaunes commencent comme favoris, bien qu’ils doivent se mesurer à la révélation du tournoi, une équipe qui sait déjà ce que c’est que de laisser tout un Séville dans le caniveau. Grenade et Valence ils complètent le quart de finale, avec un affrontement dans lequel le ché part en légers favoris contre l’équipe dirigée par Diego Martínez, qui aura le public à ses côtés en quête de surprise vers les demi-finales de la Copa.

Ces quarts de finale de la Coupe seront les derniers des matchs précédents d’un match, avant que les demi-finales ne passent la phrase avec une série de deux matchs qui décident des finalistes de la compétition KO, dans leur première édition sous le nouveau format Les quarts de match auront lieu du 4 au 6 février.