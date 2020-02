Real Madrid – Real Sociedad et Athletic

Les dates et heures des matchs de quart de finale de la Copa del Rey, qui sera un seul match. Le mardi 4 février à 21h00, ils seront mesurés au stade Nuevo Los Cármenes Grenade et Valence. Mercredi, également à 21h00, le duel qui se jouera Mirandés et Villarreal.

En revanche, les plats principaux seront vécus jeudi. Le Real Madrid recevra la Real Sociedad à Santiago Bernabéu à 19h00., tandis que l’Athletic et Barcelone chercheront le laissez-passer pour les demi-finales à 21h00 à San Mamés.

N’oubliez pas que cela C’est le dernier match de qualification à être joué en un seul match, puisque les demi-finales seront aller-retour.