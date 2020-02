Real Madrid vs Barcelone | Comparaison des joueurs position par position

Le Real Madrid et le FC Barcelone affronteront ce dimanche à 21h00 à Santiago Bernabéu dans la deuxième Classique de la saison et cela pourrait être décisif pour le titre de la Ligue.

Aucune des deux équipes n’arrive à son meilleur, mais peut-être que les Blancs sont plus affaiblis émotionnellement après avoir enchaîné deux défaites consécutives et perdu la direction de la Liga. Voyons quand même comment se déroule la saison des 22 joueurs qui commencera probablement depuis le début.

1. PORTERÍA: Courtois contre Ter Stegen

Les titans se battent en duel. Thibaut Courtois a trouvé sa place au Real Madrid et démontre le niveau qu’il a atteint à Chelsea et avec l’équipe nationale belge, mais la bosse que l’équipe traverse fait des ravages et lors des quatre derniers matchs, il a dû ramassez le ballon du bas de votre objectif.

Ter Stegen est un pilier fondamental de ce Barça et a non seulement maintenu son niveau, mais chaque année est meilleure et personne ne doute qu’il est l’un des meilleurs gardiens de but au monde. Bien que les chiffres de la Ligue soient favorables au gardien de but belge, Ter Stegen offre actuellement plus de fiabilité et est un peu au-dessus.

COURTOIS: Il a joué 22 matchs, a 14 buts encaissés et a laissé son but à zéro 11 fois.

TER STEGEN: Il a joué 24 matchs, 27 buts contre et a laissé son but à zéro en 7 matchs.

2. CÔTÉ DROIT: Carvajal vs Semedo

Dani Carvajal est le propriétaire de l’arrière droit au Real Madrid et avant la perte de Sergi Roberto, Nelson Semedo restera qui occupe cette position au FC Barcelone. La formation madrilène est plus régulière cette saison et en attaque a une incidence plus élevée que Semedo.

CARVAJAL: Il a disputé 21 matchs de championnat et a participé à 10% des buts de l’équipe en marquant 1 et en distribuant 4 passes décisives. De plus, il a vu 7 cartons jaunes et est le joueur qui perd le plus de balles, 345

SEMEDO: Il a participé à 19 matchs de championnat en jouant 53% des minutes possibles. Pendant ce temps, il a distribué 3 passes décisives et a vu un carton jaune.

3. DROIT CENTRAL: Varane vs Piqué

Gerard Piqué est douteux pour la Classique après s’être retiré du match contre Naples après s’être foulé la cheville, Piqué est le défenseur de Barcelone qui est en meilleure forme et sa présence dans un match d’une telle importance devient plus importante que jamais. Dans le cas de Varane, le Français a été une saison très irrégulière avec de gros matchs mais aussi avec de mauvais échecs de sa part.

VARANE: Il a disputé 21 matchs de championnat au cours desquels il a marqué 2 buts et distribué 1 passe décisive et a vu deux cartons jaunes.

PIQUÉ: Il a disputé 23 matchs, il n’en a perdu que deux pour avoir purgé un penalty après avoir vu 10 cartons jaunes. De plus, il a marqué un but.

4. CENTRE GAUCHE: Ramos vs Lenglet

La même importance que Piqué a au FC Barcelone est celle de Ramos au Real Madrid. Le capitaine est le leader de l’arrière et dans ces jeux, il fait ressortir ce personnage dont l’équipe a tant besoin. Lenglet a convaincu Quique Setién et vise à être le partenaire de Piqué au centre de l’arrière. La guerre pour la propriété qu’il a avec Umtiti ne lui permet pas d’échouer.

RAMOS: Il a disputé 23 matchs et est le deuxième meilleur buteur de Madrid en championnat avec 5 buts. En ce moment, il en a vu 7 jaunes.

LENGLET: Il a participé à 18 matchs marquant 2 buts et distribuant 1 assistance. Il a vu six cartons jaunes, dont deux pour double avertissement dans le même match.

5. CÔTÉ GAUCHE: Mendy vs Junior

Le Français a déjà commencé le Camp Nou Classic et sa performance a été très positive. Peu à peu, Marcelo a gagné la position et dans un match important comme celui-ci, il commencera. Bien qu’au niveau offensif, il ne contribue pas autant que le Brésilien, en défense, il est plus fiable et maintenant ce dont Madrid a le plus besoin est de renforcer la défense. Pour Junior, ce sera sa première Classique, et il n’a toujours pas fini de décoller. Les nerfs d’un match de haute intensité comme celui-ci peuvent vous jouer des tours. En principe, Mendy est un point au-dessus mais elle devra danser avec Messi

MENDY: Il a disputé 15 matchs en Ligue et est l’un des rares joueurs de Madrid qui n’a pas encore vu de but mais qui a donné 2 passes décisives. Il porte quatre cartons jaunes et a été expulsé une fois pour double avertissement.

JUNIOR: Le Barça a participé à 11 matchs, au cours desquels il a distribué 1 passe décisive et a marqué 1 but. Prenez 3 cartons jaunes.

6. MOYEN: Casemiro vs Busquets

Casemiro et Busquets, deux joueurs incontournables dans leurs équipes respectives et les seuls qui n’ont pas de remplaçant naturel dans l’équipe. La contribution des deux est essentielle mais peut-être que le Brésilien est mieux physiquement et Busquets prend du temps qui a abaissé son niveau. Malgré tout, ce duel est très proche.

CASEMIRO: Il a disputé 23 matchs, 3 buts et 2 passes décisives et 8 jaunes. Il est le joueur madrilène avec le plus de balles, 201.

BUSQUETS: Il a participé à 21 matchs, a 2 buts et 2 passes décisives, a récupéré 149 balles et a vu 7 cartons jaunes.

7. INTÉRIEUR DROIT: Valverde vs Rakitic

Fede Valverde est la grande révélation de Madrid cette saison et avec lui sur le terrain, l’équipe est plus solide, marque plus de buts et s’adapte moins. Fondamental La saison rakitique est un roller coaster mais c’est loin d’être sa meilleure version. L’expérience qu’il a acquise dans les matches à haute tension jouera en sa faveur pire que l’Uruguayen est désormais devant lui.

VALVERDE: Il a participé à 20 matchs de championnat avec 2 buts et 4 passes décisives.

RAKITIQUE: Il a participé à 19 rencontres, n’a pas encore été créé pour le but mais a distribué 3 passes décisives.

8. INTÉRIEUR GAUCHE: Kroos contre De Jong

Toni Kroos a été l’une des lignes fixes de Zidane au milieu de terrain mais n’est plus intouchable. L’Allemand avait récupéré sa meilleure version mais comme le reste de l’équipe passe par un nid de poule. Lors du dernier match, il n’a joué aucune minute en pensant à la Classique. De Jong a pratiquement tout joué, mais il doit encore faire un pas en avant pour prendre les rênes du match de Barcelone

KROOS: L’Allemand a disputé 22 matchs au cours desquels il a marqué 3 buts et distribué 4 passes décisives.

DE JONG: Le milieu de terrain néerlandais a disputé 24 matchs, un seul a été perdu après avoir été expulsé pour un doublé jaune, et compte 2 buts et 2 passes décisives.

9. MEDIAPUNTA: Isco vs Arturo Vidal

Isco est l’un des joueurs du Real Madrid qui traverse un meilleur moment, même si sa participation aux onze n’est pas garantie et Bale ou Modric pourraient entrer à la place. Dans le cas de Vidal, Setién n’a pas beaucoup de choix et apporte toujours un bonus de griffe à l’équipe. Isco est plus technique et Vidal plus physique. Selon l’évolution du jeu, nous verrons lequel des deux a le plus d’impact sur le jeu.

CITP: Il a participé à 15 matchs de championnat et dernièrement, il est de coutume pour Zidane de lui donner presque toujours des minutes de départ. Ajouter 1 objectif et n’a distribué aucune assistance.

VIDAL: Il a participé à 20 matchs au cours desquels il a marqué 6 buts et distribué 2 passes décisives.

10. AVANT: Vinicius vs Messi

Comparer n’importe quel joueur avec Leo Messi est une infraction et l’Argentin gagnera dans pratiquement tous les duels contre n’importe quel adversaire. L’Argentin est tout à Barcelone et une grande partie du développement de la Classique dépendra de son inspiration. Dans le cas de Vinicius, sa saison est un roller coaster et dans les jeux récents, il est le joueur le plus en vue. Bien sûr, faire face au but est toujours des ragots et cela le pénalise.

VINICIUS: Il a joué dans 17 matchs de championnat et a 1 but et 1 passe décisive.

MESSI: Il a joué 20 matchs, est le pichichi de la Liga avec 18 buts et a également distribué 12 passes décisives. C’est le joueur du FC Barcelone qui perd le plus de balles, 393, et celui qui termine le plus, 51.

11. AVANT: Benzema vs Griezmann

Les premiers matchs seront complétés par deux Français, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Le joueur du Real Madrid s’est dégonflé et a du mal à voir le but, mais c’est toujours la principale référence offensive des cibles et c’est le joueur qui termine plus de fois à la porte, 45. Alors que Griezmann donne un de chaux et un autre de sable et nous n’avons toujours pas vu le joueur qui était à l’Atlético de Madrid.

BENZEMA: un seul match de ligue a été perdu; Il a joué 24 buts et 13 buts et 6 passes. Au cours des huit derniers matchs, il n’a marqué qu’un seul but.

GRIEZMANN: Il a également disputé 24 matchs et ajouté 8 buts et 4 passes décisives, bien que lors des derniers matchs il participe aux buts plutôt qu’à son compatriote.

12. BANQUILLO

Pour ce match, le Real Madrid aura un grand avantage sur le banc car pratiquement tous les joueurs seront à la disposition de Zidane, tandis qu’au FC Barcelone Quique Setién a de nombreuses victimes. L’équipe blanche a plus de banc quelque chose qui devrait être un avantage tout au long d’un match, mais la contribution des joueurs madrilènes lors des derniers matchs n’a pas été aussi attendue bien que contre l’Atlético les changements de Zidane aient donné de bons résultats.

REAL MADRID: Sur le banc blanc, il y aura des joueurs comme Rodrygo, Luka Modric, Lucas Vázquez, Gareth Bale ou Lucas Vázquez qui peuvent être une bonne solution comme révulsif ou pour maintenir un résultat.

FC BARCELONA: Sur un plan offensif, le FC Barcelone aura Martin Braithwaite et Ansu Fati ainsi qu’Arthur Melo au milieu de terrain comme options possibles.

13. ENTRAÎNEUR: Zinedine Zidane vs Quique Setién

Quique Setién vient d’atterrir au FC Barcelone et dirigera sa première Classique tandis que pour Zidane ce sera la neuvième. Les données françaises contre Barcelone sont de 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites, toutes deux au Santiago Bernabéu. Son équipe a marqué 12 buts et encaissé 11.

ZIDANE: Dans les 25 qu’il mène à la tête du Real Madrid cette saison en Ligue, il compte 15 victoires, 8 nuls et 2 défaites.

SETIEN: Il a dirigé 6 matchs à la tête du FC Barcelone en Ligue avec un bilan de 5 victoires et 1 nul.