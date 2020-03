Real Sociedad: calendrier et où regarder le match de Liga Santander en direct à la télévision

Barcelone et la Real Sociedad ils affrontent ce samedi à partir de 18h30 au Camp Nou, dans un duel correspondant à la 27e journée de la Ligue de Santander. L’équipe du Barça reçoit à domicile l’équipe basque, qui arrive de bonne humeur après avoir scellé le col cette semaine pour la finale de la Copa del Rey. Consultez le calendrier et la façon de regarder à la télévision et en ligne le Barcelone – Société de la Ligue royale.

Après la défaite en Classique, le Barcelone Il tentera de lécher ses blessures à domicile avec une victoire qui leur permettra de récupérer au moins provisoirement le leadership de la Ligue – le Real Madrid joue dimanche. Mais ce ne sera pas facile du tout Quique Setién avec la visite d’une des équipes les plus en forme de cette campagne: le Société réelle.

L’équipe basque arrive avec le moral à travers les nuages ​​après avoir remporté le billet pour la finale de la Copa del Rey et avec une belle série de résultats. Il a six victoires consécutives entre la Copa et la Liga et n’a perdu que trois matchs depuis qu’il a commencé 2020. Malgré un match de moins, ils occupent la sixième place et se battent pour la place en Ligue des champions.

Le duel entre les Barcelone et la Royal Society, correspondant au 27e jour de la Ligue de Santander, est retransmis à la télévision sur la chaîne Movistar La Liga, ce samedi à partir de 18h30 (une heure de moins aux Canaries). Aussi dans OK QUOTIDIEN Vous pouvez suivre minute par minute la rencontre entre Barcelone et la Real Sociedad, à travers la retransmission en direct et en ligne de la rencontre de ce samedi au Camp Nou.