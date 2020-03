Real Sociedad: Le thermomètre arrive au Camp Nou

Barcelone et la Real Sociedad les visages sont vus ce samedi au Camp Nou (18h30 / Movistar La Liga). L’équipe catalane et basque arrive avec des sensations très différentes à ce duel correspondant à la 27e journée de la Ligue de Santander. L’équipe de Quique Setién Il est obligé de gagner après la défaite en Classique et la perte du leadership, tandis que ceux d’Imanol arrivent avec le moral à travers les nuages ​​après avoir scellé le ticket pour la finale de la Copa del Rey et dans le but d’entrer dans la zone des Champions.

Maintenant ou jamais. Il Barcelone doit rencontrer sa meilleure version, qui se dévoile devant ses fans, pour réagir sans délai après la défaite en Classique et la perte de leadership qui en résulte. Sinon, la crise sera encore plus grave. Ce samedi, ils ont l’occasion de récupérer la tête du tableau, au moins provisoirement, et de faire passer la pression au Real Madrid, qui se rend au Betis dimanche. Mais ceux de Quique Setién ils ne seront pas faciles avant le Société réelle, équipe de mode dans la ligue et cela arrive au Camp Nou dans un grand moment.

Il y a six victoires consécutives pour celles d’Imanol Alguacil entre Ligue et Coupe, la dernière leur a permis de sceller le ticket pour la finale de Coupe le 18 avril à La Cartuja. Dans le championnat national, ils sont sixièmes, à deux points de la zone des champions et ils ont un match de moins. Odegaard, Isak et Oyarzabal ce sont les piliers fondamentaux de l’équipe txuri-urdín, le troisième avec plus de buts dans le tableau, et ce sera la véritable menace de la défense du Barça. De plus, l’équipe Setién a plusieurs avertissements lors de cette réunion: Umtiti, Lenglet et Alba. Il ne pourra pas compter pour le match avec Arthur, il part en raison d’une blessure samedi.

Le Camp Nou attend Leo Messi. L’Argentin s’est brouillé dans la Classique et l’équipe du Barça a fini par la payer très cher. À ses côtés sera Antoine Griezmann, ancienne connaissance de la Royal Society et qui avait déjà vu le but du duel joué au Real Arena, résolu par une égalité à double sens. Il pourrait également avoir sa place dans les onze Braithwaite. Plus de doutes sont dans les onze d’Imanol car cela pourrait donner du repos à certains joueurs avant le marathon des matchs qu’ils ont – ils ont joué mercredi en Coupe et rejoueront mardi pour récupérer le duel contre Eibar-.