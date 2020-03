Real Sociedad, Liga Santander: match de football aujourd’hui en ligne

Minute 61. Carton jaune pour Piqué. Les deux centrales de Barcelone avec carte.

Minute 59. UP MESSI! Le ballon parvient à l’Argentin, qui très forcé finit par tirer le ballon vers le haut.

Minute 58. Haute pression du réel. Il finit par manquer Portu a Lenglet.

Minute 57 Premier changement dans la Royal Society. Barrenetxea quitte, qui a connu aujourd’hui son premier titre dans la Ligue et Oyarzabal entre.

Minute 56. Messi échoue et efface la tête de la Royal Society.

Minute 56. Carton jaune pour Merino après une faute sur Leo Messi. Faute dangereuse en faveur de Barcelone.

Minute 54 Odegaard manque d’espace, reçoit le Norvégien d’Isak, mais se divertit sous le contrôle de Lenglet.

Minute 53 PLAN DE DISPOSITIF MESSI.

50 minutes Il met toujours sa main autour du cou de Piqué. Au moment où la plante est encore dans l’herbe

47 minute Il a sans vergogne quitté le Société réelle. Bonne action de la droite de Gorosabel et Portu, qui n’hésite pas à affronter Lenglet, bien que le jeu ne se termine pas comme prévu par le joueur txuri-urdin.

COMMENCER LA DEUXIÈME PARTIE DANS LE CAMP NOU. Barcelone 0-0 Real Sociedad. Aucun changement d’équipement.

Les joueurs reviennent sur la pelouse du Camp Nou. Tout est prêt pour que la deuxième partie commence Barcelone 0-0 Real Sociedad.

(REPOS). Match très ouvert dans le Camp Nou, avec lui 0-0 sur le tableau de bord Barcelone et la Real Sociedad ils ont créé des occasions dans un duel aller-retour, bien que ni Ter Stegen ni Remiro n’aient trop souffert. Attention aux mouvements possibles dans la reprise. Piqué s’est rendu dans les vestiaires touchant le col de l’utérus, tandis qu’Imanol Alguacil a envoyé réchauffer Oyarzabal.

FIN DE LA PREMIÈRE FOIS AU CAMP NOU. Barcelone 0-0 Real Sociedad.

Minute 43 La Royal Society insiste à droite. Gorosabel force le corner.

Minute 41. Carton jaune pour Leo Messi après une entrée à Merino.

Minute 39. MESSI L’AIT! Plusieurs passes à la première touche, le ballon atteint l’Argentine, mais il s’échappe du côté du but.

Minute 38 Attrapez Remiro. Mettez la passe de la ligne de fond Braithwaite, mais attrapez le gardien de but du Société réelle.

35 minutes. Mérinos très attentif, qui bloque et empêche le tir de Messi.

Minute 32 Quel balo de Barrenetxea! Très peu de Portu n’est pas arrivé avant Ter Stegen.

30 minutes Braithwaite insiste, maintenant de face dans un corner mais il résiste toujours au but.

Minute 28 Tir éloigné de Rakitic, mais il reste à gauche du but de Remiro.

27 minutes. Haut d’Isak, mais très déviant.

25 minutes. Barcelone essaie à droite, avec une connexion entre Messi et Semedo, mais Barrenetxea est attentif et prend le ballon.

20 minutes. 20 premières minutes de jeu Camp Nou, Le résultat ne bouge toujours pas. Barcelone 0-0 Real Sociedad.

18 minutes. Réaction de la Royal Society. Isak s’est amusé sur le devant et finit par manquer de tir et ne pas s’associer avec un partenaire.

16 minutes. Hors-jeu de Braithwaite. L’assistant le signale très rapidement, bien que l’attaquant au cas où le jeu se termine.

15 minutes. Voir la carte jaune Lenglet après une entrée à Portu. Le centre ne sera pas disponible pour le prochain match contre Majorque, car il faisait partie des paercibidos.

14 minutes. Braithwaite arrive à nouveau avec danger, qui veut se revendiquer au Camp Nou. Il essaie maintenant à droite mais il bute à nouveau sur Remiro.

13 minutes. Balle profonde pour que Griezmann arrive, mais protège Remiro le ballon jusqu’à ce qu’il sorte de la ligne de fond. Le portier a touché légèrement, mais le juge de ligne ne l’a pas vu de cette façon.

Minute 9 BRAITHWAITE! Coup bas avec le gaucher de l’attaquant de Barcelone, mais Remiro était attentif.

8 minutes. Avertissez le Société réelle, surtout à droite. Mettez une balle dans la zone Odegaard, mais elle n’atteint pas Isak.

Minute 4 Appuyez à nouveau sur Isak jusqu’à Ter Stegen. Le ballon frappe le joueur suédois, mais entre dans le domaine de Piqué.

Minute 3 Première arrivée du Société réelle dans la région de Ter Stegen. Cette décision a été rendue possible grâce à la pression de l ‘équipe txuri – urdin sur le ballon du gardien allemand. Odegaard sʻapproche mais manque de place et plante le ballon sur le côté du filet.

1 minute. Premières mesures du jeu et de la sphère domine Barcelone, mais pour l’instant sans possibilité de générer de danger.

1 minute. LA FÊTE COMMENCE !!! En jeu sur Barcelone – Real Sociedad. Martínez Munuera dirige la réunion.

18:29 Nous nous souvenons des files d’attente pour ce match:

Barcelone: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, De Jong, Braithwaite, Messi et Griezmann.

Société réelle: Remiro, Gorosabel, Llorente, Le Normand, Monreal, Guevara, Odegaard, Merino, Portu, Barrenetxea et Isak.

18:28 Déjà sur l’herbe du Camp Nou les joueurs de Barcelone et Société réelle!

18:27 Nous approchons du début de la rencontre entre Barcelone et la Real Sociedad au Camp Nou. Les joueurs sont déjà dans le tunnel des vestiaires.

18:22 Le Camp Nou a également besoin d’un Leo Messi manquant dans la Classique. L’Argentin a marqué 15 des 18 buts qu’il a marqués en championnat contre ses supporters. Il sera à nouveau la pièce maîtresse de la tête, accompagné de Griezmann qui affronte son ancienne équipe et de ceux qui ont déjà marqué dans la Reale Arena. En outre, Braithwaite commence aujourd’hui comme un titre.

18:20 Barcelone et la Real Sociedad à égalité à deux au Reale Arena, quel résultat sera donné dans le Camp Nou?

18:16 L’équipe d’Imanol Alguacil est le troisième meilleur buteur de la Ligue. Sur l’herbe du Camp Nou, au départ, il y aura Isak et Portu, chacun avec sept buts à son actif. Deux artilleurs, Willian José et Oyarzabal, sont restés sur le banc, avec 8 et 7, respectivement, dans ce que nous avons dans la Ligue.

18:10. Il Barcelone Il a deux faces. Celui qui se montre à domicile et d’autres loin de son stade. Heureusement pour les Catalans ce match contre le Société réelle Il se joue au Camp Nou, où il a ajouté 37 des 39 points possibles. Seule l’équipe de Zinedine Zidane a réussi à marquer dans le fief du Barça. Aujourd’hui, l’équipe basque est présentée comme une véritable menace pour ceux de Quique Setién, avec une équipe en pleine forme et six victoires consécutives entre Ligue et Coupe.

18:04 Moins d’une demi-heure pour commencer Barcelone – Real Sociedad. Les joueurs sont déjà chauffés sur l’herbe du Camp Nou

17:57 La Société réelle, pour sa part, il affronte ce duel avec optimisme et tranquillité dont il sait faire du bon travail. Avec le ticket pour la finale de la Copa del Rey déjà dans votre poche, l’équipe txuri-urdin aspire à entrer dans le top quatre. Il arrive au Camp Nou au milieu d’une manche et avec six points en jeu dans les prochains jours: aujourd’hui contre Barcelone et mardi prochain contre Eibar, dans le match qui a été reporté il y a quelques jours.

17:54. Il Barcelone est voué à gagner cet après-midi dans la Camp Nou aile Société réelle. La défaite contre le Real Madrid signifiait renoncer à la direction et un nouveau trébuchement approfondirait la crise des Catalans. Une victoire à domicile lui permettrait de dormir en haut de la table et de passer la pression à l’équipe blanche qui évolue dimanche à Benito Villamarín, un duel qui met la clôture à ce jour 27 de la Ligue.

17:48. Beaucoup plus de changements dans les onze d’Imanol Alguacil pour la visite au Camp Nou. Barrenetxea est entré, tandis qu’Oyarzabal attendra son moment sur le banc. Diego Llorente revient également, déjà avec le congé médical pendant des jours et dans le noyau sera Guevara, pour donner du repos à Zubeldia.

17:40 La principale nouveauté du Barcelone Il appartient à Braithwaite, qui entre dans le onze pour la première fois depuis son arrivée dans l’équipe du Barça. En outre, il revient également à onze Rakitic, tandis que Vidal commencera le match depuis le banc.

17:37 Ils restent sur le banc de la Royal Society: Moyá, Oyarzabal, Willian José, Januzaj, Zaldua, Aihen et Zubeldia.

17:36. Et c’est onze des Société réelle: Remiro, Gorosabel, Llorente, Le Normand, Monreal, Guevara, Odegaard, Merino, Portu, Barrenetxea et Isak.

17:35. Ils restent sur le banc de Barcelone: ​​Neto, Vidal, Umtiti, Junior, Riqui Puig, Collado et Ansu Fati.

17:33 Nous partons avec les onze Barcelone. Setién sort avec: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, De Jong, Braithwaite, Messi et Griezmann.

17:32. Nous avons déjà les files d’attente confirmées pour cela Barcelone – Real Sociedad au Camp Nou!

17h30 Bonsoir! Nous ouvrons le match en direct du Ligue à quoi allez-vous faire face cet après-midi Barcelone et Société réelle au Camp Nou, dans un duel correspondant à la 27e journée de la Ligue de Santander.

Il Barcelone recevoir dans le Camp Nou aile Société réelle, à partir de 18h30 Deux clubs aux sensations très différentes. Ceux de Quique Setién tenteront de lever la fuite après la défaite en Classique le week-end dernier qui leur a fait perdre la tête; de l’autre côté du terrain, vous trouverez l’équipe d’Imanol Alguacil, qui arrive à Barcelone avec le moral à travers les nuages ​​après avoir scellé le ticket pour la finale de la Copa del Rey et qui compte par victoires ses six derniers matchs entre Ligue et Coupe.

Il Barcelone, deuxième du classement, à un point du Real Madrid, pourrait porter le pyjama de leader ce samedi et passer la pression aux blancs, qui disputent leur match dimanche contre le Betis, à domicile. Alors que le Société réelle, sixième du tableau et avec un match de moins, il aspire à entrer dans les quatre premières positions avec une victoire Camp Nou. Trois points fondamentaux en jeu pour les deux équipes avec ce qui est attendu d’une grande rencontre dans ce jour 27 de la Ligue.