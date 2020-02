Real Sociedad – Mirandés: le temps et où regarder le match de demi-finale de la Copa del Rey en direct aujourd’hui à la télévision

La Société réelle et le Mirandés les visages seront vus dans le Reale Arena de Saint Sébastien (21h00 / Mediaset et Dazn) dans ce qui sera la deuxième demi-finale de la Copa del Rey, un duel qui accorde plus de favoritisme à ceux d’Imanol Alguacil qui espèrent profiter du premier match à domicile pour bien quitter la traversée et visiter le fortin de Anduva, «Grave» déjà trois «First».

L’équipe de San Sebastian et Burgos rêve fortement de la possibilité de se battre pour le titre de coupe et les deux l’ont montré jusqu’à l’avant-dernier tour. Le nouveau format d’un match a été bénéfique, en particulier pour l’équipe de Miranda de Ebro, la seule survivante de Segunda et qui, dans la chaleur de son public, a mis fin aux espoirs de Celta, Sevilla et Villarreal.

Les urdines txuri n’ont pas non plus eu la route facile, surtout depuis en quartiers, ils ont dû attaquer le Santiago Bernabéu et à un Real Madrid qui n’avait pas perdu lors de ses 21 derniers matchs, mais avec audace et jeunesse il a jeté avec exhibition et aussi des ennuis finaux à ceux de Zinedine Zidane.

The Royal Society est à deux pas de toucher une finale qui n’a pas joué depuis 1988, avec cette bonne génération qui a mélangé les Bakero, Begiristain, López Rekarte et Loren avec des vétérans des titres des ligues des années 80 comme Arkonada, Górriz ou Zamora, mais qui n’ont pas pu rééditer le trophée de l’année précédente réalisé lors des tirs au but contre l’Atlético tomber contre Barcelone (1-0).

Devant, un Mirandés à deux pas d’une finale historique et émuler la Castilla, la dernière équipe de deuxième division qui a joué pour ce trophée en 1980 et dans cette finale dont on se souvient devant leurs frères aînés du Real Madrid. Une filiale basée à Madrid qui a précisément fait appel au grand Real de ces années en quart de finale.