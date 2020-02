Real Sociedad: Suspension du match de la Liga Santander par l’incendie d’une décharge

Le Comité de Compétition de la RFEF, en accord avec les clubs impliqués et avec la recommandation du Gouvernement Basque, a décidé de suspendre le derby qui devait avoir lieu ce dimanche à Ipurua à 16h00. La déclaration publiée par la Fédération ne précise pas quand le match aura lieu entre le Eibar et la Société réelle, un accident qui a été suspendu à la suite de l’incendie d’une décharge.

Comme nous l’avons dit dans OKDIARIO, la décharge de Zaldibar s’est effondrée le 6 février, piégeant deux travailleurs qui n’ont pas encore été retrouvés. Cet incident a provoqué un incendie parmi les déchets qui n’ont pas encore été étouffés. Ne ventilez pas les maisons, ne fermez pas les fenêtres la nuit et ne faites pas de sports de plein air dans les zones de Zaldibar, Eibar et Ermua, ce qui a conduit à la suspension du match entre Eibar et la Royal Society.

L’Eibar ne pourra pas battre le record d’assistance à Ipurua contre la Royal Society à cause d’une décharge

L’équipe à domicile reste avec le désir de battre le record de présence à Ipurua. Il Eibar Je voulais m’en remettre 7295 spectateurs qui s’est inscrit cette saison dans son match contre Barcelone. Pour cela, il avait appelé ses partenaires à remplir le stade, demandant aux abonnés de donner la carte à un autre fan s’ils ne pouvaient pas assister à Ipurua. L’intention du groupe basque était que le 7500 fans, un chiffre qui sera difficilement atteint si le jeu se joue en semaine.