réalise sa première victoire ATP en 16 ans | Le tennis

Carlos Alcaraz, un jeune de 16 ans originaire de Murcie, vient de remporter sa première victoire lors d’un match de l’ATP Tour. C’était à Rio de Janeiro, avant Albert Ramos (numéro 41 de l’ATP), dans un tournoi dans lequel le jeune joueur de tennis était venu avec une invitation. Qui est Carlos Alcaraz, le joueur de tennis dont tout le monde parle maintenant?

Pour beaucoup, c’est le futur Nadal. Pour l’instant, Carlos Alcaraz semble déterminé à suivre ses premiers pas. A 16 ans, la joueuse de tennis née à El Palmar (Murcie) vient de gagner son premier match dans le circuit ATP. Il l’a déjà fait Albert Ramos, après avoir accepté une invitation du tournoi de Rio de Janeiro, catégorie 500. Alcaraz s’est débarrassé du catalan en trois manches (7-6 (2), 4-6 et 7-6 (2)), en trois heures et 36 minutes. Nadal a remporté sa première victoire sur le circuit en 15 ans, à Majorque et avant 81 du monde.

Il y a d’autres données qui coïncident dans la biographie avec le Majorquin. Depuis la fin de la saison dernière, la marque sportive Nike a décidé de miser sur ce jeune Murcie, comme il l’a fait avec Nadal. Mais bien que beaucoup soient impatients de trouver un soulagement du meilleur joueur de tennis espagnol de l’histoire, il est préférable d’aller lentement et de ne pas accrocher d’étiquettes avant de pouvoir servir de ballast.

Pour l’instant, Alcaraz peut se vanter d’être un champion cadet espagnol et européen et avoir la Coupe Davis Junior. En 2020, il a déjà remporté deux tournois ITF consécutifs, à la Rafa Nadal Academy, et a été finaliste en Anatolie (Turquie). Son entraîneur sait bien ce que c’est d’aller loin et c’est Murcie Il vient de la main d’un ancien numéro un, Juan Carlos Ferrero et a formé dans son académie Equelite de Villena.

«Avec la bonne attitude, vous pouvez tout réaliser»

“Je me souviendrai de Rio pour toujours”, a déclaré Alcaraz après sa première victoire à l’ATP. «Je suis très heureux de remporter mon premier match ATP Tour. Ce fut le match le plus long et le plus intense que j’ai joué jusqu’à présent », a reconnu le jeune Murcie après un match qui Elle s’est terminée à trois heures du matin au Brésil. “Il y avait des conditions assez difficiles, mais si vous avez la bonne attitude, les conditions n’ont pas d’importance, vous pouvez tout faire”, a déclaré Alcaraz dans des déclarations contenues sur le site officiel de l’ATP.

L’aventure d’Alcaraz se poursuit à Rio de Janeiro. Désormais, son prochain adversaire sera Fede Coria, frère de Guillermo Coria, ancienne connaissance du circuit – il était top 10 et finaliste à Roland Garros 2004-. Ce ne sera pas le seul tournoi ATP à figurer à votre agenda cette année. Alcaraz, numéro 404 du classement cette semaine, est invité à participer à la précédent du Masters 1000 de Miami et au Mutua Madrid Open; en plus d’un autre dans le tableau final de Comte de Godó. Gardez votre nom car il piétine.