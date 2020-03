Nous discutons de la télé-réalité que nous regardons à l’ère du séjour à la maison, y compris les saisons de The Bachelor à revoir. Ensuite, nous discutons de Love Is Blind, 90 Day Fiancé, Married at First Sight, et d’autres émissions de rencontres à binge (0:50) avant de passer à un tour d’horizon des nouvelles de Bachelor sur Madison et Connor, Tyler C. et The Quarantine Crew, et Bachelor Nation sur TikTok (27:40).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS