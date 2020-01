Et puis un examen de «1917»

Russillo est rejoint par le double champion du Super Bowl Chris Long pour récapituler 49ers-Packers et Chiefs-Titans et prévisualiser le Super Bowl LIV. Ensuite, ils passent en revue le film 1917, offrent un peu d’une leçon d’histoire, y compris un tout nouveau segment appelé War or Prison, et bien plus encore.

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / RSS