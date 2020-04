Récapitulatif «Écoutez votre cœur»: Jason Mraz est là pour mettre fin à votre vie

Je ne sais pas ce que j’attendais de The Bachelor Presents: Listen to Your Heart. J’attendais du bon chant? Attendais-je des personnages convaincants? Pour être honnête, je cherchais principalement quelque chose pour passer le temps tout en tournant au ralenti chez moi toute la journée. Mais je vais vous dire ce à quoi je ne m’attendais pas: des brûlures sauvages du musicien le plus moelleux qui ait jamais écrit une musique hypothétiquement destinée aux adultes, Jason Mraz.

Dans l’épisode de lundi soir, L2YH est passé d’un spectacle de rencontres avec chant à un spectacle de chant avec rencontres. Les couples ont passé la majeure partie de l’épisode à se préparer pour un concert culminant qui s’est déroulé dans le manoir de l’émission, où les candidats sont jugés sur leur capacité d’interprétation et leur relation amoureuse, le pire couple rentrant chez lui. L’émission a réuni deux juges pour évaluer la romance, JoJo et Jordan Rodgers, le couple de la saison 2016 de The Bachelorette, et deux juges pour évaluer la musique, Kesha et Mraz.

Juger la romance a été assez facile – en gros, les juges ont simplement dit à tout couple qui maintenait un contact visuel tout au long de la représentation qu’ils avaient l’air d’être amoureux l’un de l’autre, et a dit aux couples qui rompaient parfois le contact visuel qu’ils avaient besoin de travail. Remarque à tous les concurrents: établissez un contact visuel, bon sang! C’est tout ce que vous avez!

JoJo, Jordan et Kesha (que je suis triste d’apprendre ne nomme plus son nom en tant que «Ke $ ha») étaient assez dociles en tant que juges musicaux, omettant de dire du mal de personne. Mais tandis que les autres juges essayaient de se détendre, les prises de Mraz étaient si chaudes que j’ai fondu. Mraz a été le plus vicieux en effaçant Ryan, qui avait la tâche peu enviable de jouer la partie “Guy Who Isn’t Rihanna” de la chanson “Stay” de Rihanna avec un Guy Who Isn’t Rihanna. Mraz aimait vraiment Natascha, qui a interprété le rôle de Rihanna – “vous avez un pouvoir énorme dans votre voix”, lui a-t-il dit. Mais il sentait que Ryan n’était pas à son niveau – “Je veux que vous sachiez que Natascha peut décoller”, a-t-il averti en précisant qu’il pensait que Ryan était “aussi génial”. “Ne te quitte pas, nécessairement, mais sa carrière pourrait exploser … elle plane tout autour de toi.”

DAMN, Mraz! Pourquoi ne fracasses-tu pas juste ton ukulélé au-dessus de la tête de ce mec? Qui savait que vous stockiez ce genre de chaleur sous ce fedora que vous portez littéralement partout où vous allez? J’ai l’impression qu’il y a une colère profonde et incontrôlée qui remue à l’intérieur de Mraz qu’il ne peut tout simplement pas sortir de sa marque de musique de bébé. J’espère que Mraz pourra revenir pour des épisodes ultérieurs – ou au moins décider d’abandonner enfin ce morceau de Jack Johnson qu’il a probablement économisé depuis 2002.

Développement le plus bouleversant: le visage chantant de Brandon

Aucun concurrent n’a jeté un plus grand nombre de destructions que Brandon. Il a été couplé avec Savannah tout le temps, mais n’a pas pu éveiller son intérêt pour Julia, et il continue de la consulter pour lui rappeler qu’il est un peu intéressé par elle, mais pas assez pour jeter Savannah. Cela a rendu les choses misérables pour Julia, qui prétend qu’elle ne s’intéresse plus à Brandon, mais passe également essentiellement tout son temps devant la caméra à parler de Brandon et de la façon dont elle ne s’intéresse plus à lui, ce qui n’est pas bon signe. Cela a également rendu les choses misérables pour Sheridan, le gars que Julia se contente de faire, qui ne semble pas attirer toute son attention. Et quand Savannah se rend compte que Brandon est toujours en train de parler à Julia, elle fond en larmes. Et puis il y a Gabe, qui a volontairement quitté la série dans l’épisode de lundi soir après que Savannah ait choisi Brandon plutôt que lui. La décision de Gabe de rentrer chez lui oblige également Ruby, la femme à qui il a offert une rose dans l’épisode de la semaine dernière, à rentrer chez elle. Il y avait aussi Mel, qui a été éliminé la semaine dernière après une tentative infructueuse de gagner Brandon. Sur un total de 24 participants à cette émission, Brandon a ruiné les choses pour six d’entre eux. C’est un quart des candidats à l’émission!

Alors, qu’est-ce qui est génial avec Brandon? Certainement pas son chant! La semaine dernière, j’ai identifié Trevor et Jamie comme les pires chanteurs de la série, mais JESUS ​​CHRIST C’EST ABSOLUMENT BRANDON.

Je ne comprends pas pourquoi il a besoin de faire tous ces horribles bruits et expressions faciales! Chante-t-il ou retire-t-il une vignette particulièrement douloureuse?

Même Mraz semble en avoir assez — et quand le gars d’un fedora pense que vous en faites un peu trop, vous en faites probablement un peu trop.

Pire décision: Gabe

L’épisode commence par un ultimatum: Chris Harrison entre pour dire aux couples qu’il n’y aura pas de nouveaux candidats entrant dans la maison, et si l’un d’eux pense que leur relation actuelle n’est pas assez sérieuse pour durer, ils devraient partir. Harrison avertit tout le monde de s’assurer que leur partenaire est «là pour les bonnes raisons» – apparemment, même dans le contexte d’une émission expliquant explicitement des chanteurs essayant de devenir célèbres, vous n’êtes pas censé être là pour essayer de devenir célèbre.

C’est le type d’ultimatum que personne ne devrait jamais prendre au sérieux dans une émission de rencontres – écoutez, même si vous n’aimez pas la personne avec qui vous êtes, aspirez-la et faites semblant de l’aimer pour continuer à passer des vacances télévisées gratuites. Même si vous êtes vraiment soucieux de trouver l’amour, chaque minute que vous restez à la télévision augmentera votre exposition au monde et vous amènera potentiellement à rencontrer la personne que vous aimez!

Mais pour une raison quelconque, Gabe prend très au sérieux l’ultimatum. Il admet qu’il ne ressent tout simplement pas sa relation avec Ruby, la femme à qui il a donné sa rose dans le dernier épisode, et a une conversation avec Savannah. Quand il s’approche de Savannah, elle pleure activement à propos de Brandon flirter avec Julia. Peut-être que Gabe a vu Savannah pleurer à propos d’un autre gars et a pensé que c’était une excellente occasion de plonger. Mais en règle générale, si une femme pleure à propos d’un autre gars, elle aime toujours ce gars.

Sans surprise, Savannah abat Gabe assez rapidement, et Gabe rentre consciencieusement à la maison, forçant Ruby à rentrer également. Quelle erreur de la part de Gabe – je parie qu’il a réalisé qu’il n’allait jamais jouer du violoncelle dans un spectacle de chant.

Camée le plus étrange: Lauren B. (La première Lauren B.)

Avec le concert imminent, le spectacle était léger sur les dates, mais il y en avait deux: Bekah et Danny vont dans une maison des Hollywood Hills où ils font semblant d’être frappés par un “styliste des stars” dont je n’ai jamais entendu parler, et Ryan et Natascha assistent à un concert du musicien country Chris Lane. Avant le spectacle, ils rencontrent Chris, qui leur offre des laissez-passer dans les coulisses et les invite à chanter sur scène lors du concert (contrairement à 90% des concerts de Bachelor, il s’agissait apparemment d’un vrai concert avec un public payant et pas seulement bizarre) spectacle de chansons devant un tas de figurants). Oh oui, et quand ils rencontrent Chris, ils sont également présentés à sa femme, Lauren Bushnell, la gagnante de la saison de Ben Higgins de The Bachelor.

Natascha et Ryan disent à quel point c’est cool de jouer simultanément avec un chanteur et de rencontrer une femme qui est «Bachelor Royalty», mais la série n’explique jamais tout à fait l’histoire de comment elle est devenue Bachelor Royalty – je ne suis même pas sûre que Lauren parle une fois? —Parce que cela signifierait parler de la façon dont la grande majorité des couples de célibataires s’essoufflent instantanément après la fin de l’émission. Ben et Lauren sont restés ensemble pendant deux ans (ils sont apparus dans une émission dérivée appelée Ben & Lauren: Happily Ever After?, Qui incluait de façon inquiétante un point d’interrogation dans son titre) mais ont rompu en 2017. Grâce à la dissolution instantanée de la relation de Peter avec Hannah Ann (et sa rupture avec le deuxième Madison), nous pouvons officiellement dire que seuls deux des couples des 24 saisons du baccalauréat se sont mariés. Et nous pouvons remercier le mariage d’Arie en 2019 avec Lauren Burnham – la deuxième Lauren B. de l’émission – pour avoir augmenté le nombre de un. (La chose la plus drôle à propos de The Bachelor est qu’il y a eu plusieurs saisons où il y avait plusieurs Laurens, forçant plusieurs femmes à passer par «Lauren B.», et que les deux Lauren B.s ont gagné.)

Mais si vous y réfléchissez, Lauren B. est toujours une réussite. Elle est allée à la télévision, s’est fiancée à un type avec lequel elle ne se marierait pas, puis est devenue assez célèbre pour attirer l’attention d’une star de la musique country, est tombée amoureuse de lui et s’est mariée. VOUS VOYEZ, GABE? RESTEZ À LA TÉLÉVISION ET DE BONNES CHOSES ARRIVERONT!

Exécution la plus maladroite: la cérémonie des roses

Là où ce spectacle échoue le plus clairement à chevaucher la ligne entre un spectacle de rencontres et un spectacle de chant, c’est la fin. Les concours de chant se terminent par un juge (ou un public votant) éliminant les candidats; les rencontres se terminent avec quelqu’un qui choisit un partenaire romantique. Cet épisode s’est terminé avec un couple quittant le spectacle après avoir été éliminé par les juges, mais au lieu de laisser les juges révéler qui ils pensaient être le pire couple, la révélation a eu lieu lors d’une cérémonie de rose de style bachelor. (Honnêtement, je ne serais pas surpris si les juges n’avaient pas participé au choix et que les producteurs avaient simplement mis le couple le moins intéressant sur le dos.) Mais la cérémonie des roses était différente de toutes les autres cérémonies des roses, car la décision de qui restait était prise par un tiers. Par conséquent, Chris Harrison s’est tenu devant la salle et a annoncé un par un les couples qui recevraient des roses, qu’ils se sont ensuite présentés.

Les perdants? Bekah et Danny, qui pour une raison ou une autre ont décidé de chanter leur chanson en étant assis sur des chaises côte à côte sans se toucher. Ils se sont embrassés une fois après avoir joué, mais la tentative de Danny pour un deuxième baiser a été maladroitement repoussée par Bekah, qui a repoussé son visage avec espièglerie. Les quatre juges ont convenu que leur relation avait probablement besoin de travail, Murda Mraz ajoutant que «le pont était un peu fragile avec votre harmonie». (Ils ont également eu la malheureuse tâche de jouer The Lumineers devant Mraz, ce qui revient essentiellement à jouer Biggie devant Tupac.)

Normalement, quand quelqu’un est éliminé dans une émission de type Bachelor, c’est parce que leur partenariat romantique échoue. Et alors que Bekah et Danny étaient moins visiblement à l’aise l’un avec l’autre sur scène, il ne semblait pas qu’ils ne se détestaient pas – ils ont même partagé un baiser après leur élimination. Plus précisément, il semblait qu’ils n’étaient pas en mesure de se déplacer aussi rapidement que l’exige la télé-réalité, mais qu’ils pourraient le faire fonctionner dans des circonstances normales. Et pourtant, le spectacle les renvoie chez eux dans des voitures séparées. Pourquoi? Doivent-ils se séparer parce que le spectacle le dit? Est-ce que Bekah rentre à la maison hors de LAX alors que Danny a un vol hors de Burbank? On ne sait pas pourquoi un couple éliminé d’un spectacle de combinaison / chant / rencontre doit cesser de sortir. Quoi qu’il en soit, Bekah et Danny agissent comme si leur relation était terminée, Bekah pleurant dans la voiture à propos de sa non-rupture non autorisée. Peut-être que ABC leur a dit que si Danny envoyait un texto de «réflexion sur toi» à 3 heures du matin, Jason Mraz le traquerait et le battrait dans un pouce de sa vie?

