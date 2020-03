Récapitulatif final «The Bachelor»: The Wrath of Barb

Le Bachelor est un spectacle conçu pour des fins heureuses. Dans la finale de chaque saison, la star de l’émission reçoit une bague de fiançailles de la taille d’un rocher qu’il tend à l’une des belles femmes qui l’a suivi dans l’un des plus beaux endroits sur terre. Ils pop champagne et sourire et s’asseoir pour une entrevue avec Chris Harrison où ils sourient et sont beaux ensemble.

Mais les fans de Bachelor ne font pas vraiment attention aux fins heureuses. Nous regardons pour rire des rendez-vous exagérés, pour regarder les luttes intestines, rôtir la prise de décision des concurrents – et nous aimons commenter sournoisement comment la plupart des couples se séparent après la fin de la série. Au cours des dernières années, The Bachelor a apparemment réalisé cela, et au lieu de laisser les couples se séparer hors caméra, ils ont commencé à les filmer et à les diffuser. (Désolé, Us Weekly, vos exclusivités sont terminées!) Cela a commencé avec la décision d’Arie de rompre avec le «gagnant» Becca et de proposer à la finaliste Lauren, a continué l’année dernière lorsque Hannah Brown a confronté Jed, et pendant un certain temps, l’épisode de mardi soir a suivi cette formule pour un T.

L’épisode a commencé avec Peter proposant à Hannah Ann, la dernière candidate restante après que Madison l’a quitté en Australie. Leur proposition semblait guindée dès le départ – au lieu de dire à Hannah Ann combien il l’aimait, il a principalement expliqué que Madison était partie il y a deux jours. La réponse de Hannah Ann a été un ahuri “Tu m’as choisi?!?!?!” – ce qui, techniquement non; son premier choix est parti. Hannah Ann a gagné par défaut. Ce n’était donc pas trop surprenant quand, après quelques gorgées de champagne, la formule Arie est entrée en vigueur: Hannah Ann a rencontré Peter à Los Angeles, ils ont rompu et elle l’a éviscéré («Si vous voulez être avec une femme, vous devez devenir un vrai homme »). Ensuite, Chris Harrison – agissant comme une sorte de DM humain sur Instagram, pour maintenir l’analogie avec Arie – s’est envolé pour l’Alabama pour recruter Madison pour revenir. Elle l’a fait, se réconciliant avec Peter et commençant une relation avec lui. Même avec une proposition bâclée, le spectacle visait une fin heureuse.

Mais après cela, la série a déraillé, aboutissant à une querelle chaotique et amère entre Madison et le méchant surprise de la saison – la mère de Peter, Barbara. Dans l’épisode de lundi soir, Barbara a clairement indiqué sa préférence pour Hannah Ann par rapport à Madison. Le discours déchirant de BRING HERRR HOOOOOOOME rendu célèbre par un million de promos était, en fait, un plaidoyer pour Peter de choisir une relation avec Hannah Ann malgré son amour pour Madison. Vous penseriez que sa position se serait adoucie au fil des mois lorsque Peter a clairement aspiré à Madison. Nan! Peter a passé trois mois à la télévision, Barbara a eu 30 minutes et elle en a profité au maximum.

Lorsque Peter est rentré à Los Angeles pour dire à sa famille qu’il avait proposé, Barbara n’a pas souri ni félicité Peter jusqu’à ce qu’il annonce qu’il avait choisi Hannah Ann. Lorsque la vidéo de Hannah Ann a rompu avec Peter, ABC a montré une boîte d’image dans l’image des réactions en direct de Barbara: la Barb Cam. Elle était complètement au visage de pierre quand Peter a parlé, et a commencé à applaudir quand Hannah Ann l’a déchiré. Barbara n’était pas seulement #TeamHannahAnn plutôt que # TeamMadison – elle semblait même préférer Hannah Ann à son propre fils.

Mais les barbes les plus fortes de Barb (je devais) ont été sauvées pour Madison elle-même, lors de la séance en direct avec Chris Harrison qui est normalement remplie de sourires et de baisers. Après que Peter et Madison se soient engagés à se donner une seconde chance, Chris a demandé à Barbara ce qu’elle pensait de la situation. La plupart des parents feraient confiance à leur fils et donneraient à la relation sa bénédiction; au lieu de cela, Barbara a doublé sa méfiance envers Madison. “Tout le monde sait que ça ne marchera pas”, a déclaré Barbara, alors que Madison grinçait des dents. Elle a continué et a continué à raconter comment Madison ne l’a pas accueillie avec l’ouverture qu’Hannah a fait et comment Madison n’a pas voulu faire de compromis. Et quand Chris a demandé au père de Peter (beaucoup plus calme) ce qu’il pensait de la situation, Barbara s’est penchée et a chuchoté en espagnol: «Dis aussi quelque chose de mal! Aidez moi!”

(Le mouvement amateur d’un novice à la télévision – chuchoter des choses pendant que vous portez un microphone ne fonctionne pas aussi bien que chuchoter des choses lorsque vous ne portez pas de microphone.)

Comment Barbara a-t-elle développé une opinion aussi toxique de Madison? De leurs deux rencontres? (Le premier était le premier rendez-vous en tête-à-tête de la saison, lorsque le père tranquille de Barbara et Peter a renouvelé leurs vœux. Cela semblait agréable! Barbara a beaucoup souri!) At-elle été énervée en regardant l’émission à la télévision? Je sais que nous, les téléspectateurs, pouvons regarder une saison comme celle-ci et dire: «Peter a fait le mauvais choix!» et “Ils ne vont pas s’entraîner!” – mais pour dire ce truc sur votre propre fils, en face? Comment avait-elle pu développer une telle animosité? Et pourquoi ressentait-elle le besoin de le diffuser à la télévision nationale? (Suivi: Pouvez-vous imaginer ce que Barbara aurait dit à propos de The Dread Victoria?)

Madison, quant à lui, est resté diplomatique, même s’il était contrarié. Peter a essayé de plaider avec sa maman – “Je te le dis, j’adore Madison, et ça devrait suffire!” – mais ça ne servait à rien. Barbara a refusé de céder, poussant l’émission au-delà de son délai de deux heures. (Toutes mes excuses à tous les téléspectateurs de For Life qui ont dû attendre un peu pour que l’émission commence.)

Barbara a probablement raison de dire que la relation de Peter avec Madison est sans espoir, mais pas seulement en raison de leurs nombreuses incompatibilités. À bien des égards, ils sont condamnés à cause des propres actions de Barb. Elle a amené Madison à repenser sérieusement sa relation avec Peter en le faisant griller en Australie; elle a probablement aidé Peter à appuyer sur la détente d’un engagement avec Hannah Ann dans laquelle il n’était pas impliqué. Et maintenant, il est impossible d’imaginer Madison et Peter vivre heureux pour toujours quand il y a un opposant perpétuel qui se profile à quelques centimètres. (NOTE IMPORTANTE: Peter vit toujours avec ses parents quand il ne pilote pas d’avions.) Nous nous sommes moqués de la prise de décision de Peter tout au long de la saison – dans quelle mesure cela a-t-il à voir avec le fait d’avoir une mère si désireuse de tirer ses ficelles?

Nous aimons The Bachelor pour le drame, bien sûr, mais c’est mieux quand c’est le petit type idiot. Nous aimons penser à un couple de célibataires qui se sépare parce qu’ils sont tous les deux des grimpeurs Instagram excités et n’ayant rien en commun. Mais il est difficile de rire de la rupture imminente presque certaine de Peter et Madison, car nous en avons vu les causes inconfortables sur une scène en direct. Le Bachelor a entendu que nous aimions les fins malheureuses, et cela nous a montré la fin la moins heureuse de l’histoire du spectacle. C’était profondément inconfortable, et pourtant, j’ai en quelque sorte besoin de voir Thanksgiving aux Webers: un spécial de baccalauréat – même si je ne suis pas sûr que nous puissions compter sur Peter et Madison toujours ensemble en novembre.

Plus grand perdant: gagnants (ou peut-être «Plus grand gagnant: perdants»)

J’avais l’habitude de dire que les candidats ne devraient pas essayer de gagner le baccalauréat, car en fait, s’engager est beaucoup moins amusant que de devenir le prochain bachelorette. Maintenant, il semble que les candidats ne devraient pas essayer de gagner le baccalauréat, car cela signifie une gêne publique venant en sens inverse. La tendance a commencé il y a deux ans, lorsque Becca a «gagné» et a ensuite été surprise par la télévision nationale. La prochaine saison de The Bachelor s’est terminée avant une proposition, mais la dernière saison de The Bachelorette a vu Jed gagner … puis se faire larguer après qu’Hannah a appris les informations sur Internet que Jed avait largué sa petite amie quelques jours avant le début du spectacle afin qu’il puisse promouvoir sa carrière musicale à travers télé-réalité. (J’ai toujours le jingle Better Bowl coincé dans ma tête.) Et maintenant, nous avons Hannah Ann. Honnêtement, si vous essayez de laisser cette émission avec une relation viable, vous ne devriez pas vouloir la gagner.

Mais après deux saisons, la surprise de la rupture post-engagement est un peu perdue. La plupart des téléspectateurs de Bachelor savaient probablement ce qui allait se passer lorsque les fiançailles de Peter se sont déroulées avec une heure et demie restante dans la finale; Hannah Ann semblait savoir ce qui allait se passer quand elle est entrée dans une maison remplie de caméras à Los Angeles pour s’asseoir avec son bref fiancé. Le Bachelor a vraiment eu un coup de feu lors d’une rupture finale époustouflante et l’a utilisé pendant la saison d’Arie, ce qui en valait vraiment la peine.

Mais puisque Hannah Ann savait qu’elle entrait dans les funérailles de sa relation, cela signifiait qu’elle avait le temps de faire un éloge funèbre. Elle a détruit Peter au cours de la rupture, le qualifiant d ‘«épineux» et le critiquant pour ne pas avoir été à la hauteur des paroles qu’il lui avait dites en Australie. Peter a continué d’essayer de guider la relation vers une fin amicale, même en suivant Hannah Ann alors qu’elle se dirigeait vers la porte afin qu’il puisse avoir le dernier mot. (Une chose qu’Arie a également faite.) Mais Hannah Ann a gagné. “Je n’ai besoin de rien de plus de votre part”, a-t-elle déclaré. “Vous avez fait assez de dégâts.” Elle aurait pu laisser tomber un micro, mais savez-vous combien il est difficile d’enlever ces micros qu’ils relient à l’intérieur de votre chemise?

La rupture elle-même n’était pas surprenante, mais la performance de Hannah Ann l’était. Hannah Ann a réussi à traverser toute une saison de The Bachelor sans montrer la moindre idée d’une personnalité; elle-même a admis qu’elle avait tendance à sourire à travers les situations plutôt qu’à être ouverte et honnête. Et elle n’avait pas vraiment une grande réputation en tant qu’orateur public – comme l’a révélé Reality Steve, elle a terminé deuxième du concours Miss Tennessee USA après avoir bâclé la partie «parlante» de la compétition en arrêtant, en commençant et en trébuchant à travers une question sur ce que des sanctions devraient être infligées aux membres de la fraternité qui tuent des promesses. Mardi soir, cependant, elle était ferme et féroce; juste et, honnêtement, tout à fait raison.

Dans sa quête de la victoire sur The Bachelor, Hannah Ann est souvent apparue comme fausse, refusant de mettre un mot croisé dans l’espoir de pouvoir sourire en haut. (Techniquement, cette stratégie a fonctionné, comme c’est souvent le cas pour The Bachelor et The Bachelorette.) Mais après avoir été larguée, elle a révélé que c’était vraiment un front. La véritable Hannah Ann semble beaucoup plus intéressante et plus forte que la personne qui a souri et a hoché la tête à tout ce que Peter a dit. Compte tenu de son histoire de Bachelor et de la personne qu’elle s’est révélée être mardi soir, je me demande pourquoi elle n’a pas été choisie pour être la star de la prochaine saison de The Bachelorette.

Nouvelle industrie artisanale: coussins de rupture de baccalauréat

Tout comme Chris et Snoop ont rempli les maisons en rangée abandonnées de Baltimore de cadavres, les producteurs de Bachelor semblent déterminés à remplir les crèches du parti Airbnb de Los Angeles de relations mortes. Ils ont décidé d’un emplacement ferme pour les débuts du baccalauréat – le manoir du baccalauréat, que Peter devra traverser pour le reste de sa vie, car, comme indiqué précédemment, il vit à environ 10 minutes de l’ensemble, avec ses parents – mais sont toujours en train de rebondir à la recherche de l’endroit idéal pour ces fins de baccalauréat maladroites.

Il y a certainement un thème: chaque maison qu’ils ont utilisée pour une rupture de Bachelor est une maison de location massive et calme. Pourquoi est-ce que je sais que c’est une maison de location? Je ne sais pas, commençons par LA CABINE PHOTO AU MILIEU DU HALLWAY.

J’ai peut-être tort. Peut-être que c’est en fait la maison de quelqu’un qui a dépensé plusieurs milliers de dollars pour un photomaton de fantaisie afin qu’ils puissent prendre des photos loufoques avec leurs proches tout au long de la journée. Mais j’espère personnellement que cette personne n’existe pas. (Si cette personne existe, et lit ce post: Essayez les téléphones! Ils ont des caméras maintenant!) Mais plus que probablement, c’est une maison que vous pouvez louer pour une grosse somme d’argent si vous voulez organiser une fête dans un endroit vous ne possédez pas.

Certains individus entreprenants ont besoin de concevoir une maison qui peut remplir le rôle du manoir, mais pour les déversements. Il doit y avoir un salon avec un canapé avec suffisamment d’espace pour le dumper et le dumpee pour s’asseoir avec au moins trois pieds d’espace entre eux. Il doit y avoir un couloir pour que le dumpee puisse se précipiter. Des chambres? Je n’en ai pas besoin. Beaucoup de lumière naturelle est préférable. Et même si on n’en a pas encore eu besoin, ce serait bien s’il y avait une piscine pour le dumpee pour y jeter divers objets personnels. Mais pas de couteaux, s’il vous plaît!

Pire performance: Peter

Tout au long de la saison, nous avons rôti Peter pour son incapacité à prendre des décisions. Il y avait la longue histoire de trois épisodes dans laquelle il a largué Alayah, l’a ramenée, puis s’est rendu compte que tout le monde dans la série était furieux contre lui pour l’avoir ramenée et la larguer à nouveau. Il y a eu la date à deux contre laquelle il a choisi Mykenna plutôt que Tammy, puis a jeté Mykenna environ 45 secondes plus tard. Il y a eu le million de fois où il aurait dû larguer Victoria F., et non. Bien sûr, la saison de Peter s’est terminée avec lui proposant à une femme, reniant et choisissant quelqu’un d’autre.

La démolition de Peter par Hannah Ann a été si efficace parce que tous ses points étaient valables. Après que Madison l’ait quitté, Peter a discuté sans enthousiasme de sa relation avec Hannah Ann, mais ne lui a pas tout à fait expliqué qu’il était toujours à Madison, ni les circonstances du départ de Madison. Même après avoir regardé l’épisode complet, je ne pense toujours pas que Peter ait jamais expliqué à Hannah Ann que Madison l’a largué – il a dit de manière ambiguë qu’elle “est partie”, en choisissant ses mots pour donner l’impression qu’il l’a renvoyée chez elle et volontairement a choisi Hannah Ann. Il était injuste de Peter de proposer à Hannah Ann juste pour répondre à l’exigence de proposition non officielle de l’émission. L’homme a même le père de FaceTimed Hannah Ann!

Nous devons également clarifier: Picking Madison est probablement un mauvais appel, même en ignorant l’opinion de Barb. Madison dit que la religion est la chose la plus importante dans sa vie, ne boit pas et n’aura pas de relations sexuelles avant le mariage. Peter ne semble pas religieux, aime faire la fête et a récemment fait l’amour quatre fois à l’intérieur d’un moulin à vent à la télévision nationale. Je suis légèrement inquiet que Peter assimile “choisir une femme dans une émission de téléréalité” à “se marier” et qu’il pense maintenant qu’ils sont tous prêts à aller aux yeux de Jésus – malheureusement, il n’est même pas encore fiancé à Madison. Il ne va pas faire l’amour pendant un moment! Bien que la livraison de Barb ait été un peu trop importante, elle avait raison – il est beaucoup plus compatible avec Hannah Ann, qui veut probablement déménager à Los Angeles de toute façon.

Mais peut-être que le pire aspect de la performance de Peter mardi soir était son désintérêt à défendre sa… petite amie (est-ce ainsi que nous l’appelons?) Alors que sa mère la rejoignait. Les tentatives de Peter de défendre Madison étaient au mieux symboliques. Il semblait plus intéressé à sourire et à passer son temps à la télévision nationale.

Barb a émergé comme le méchant de l’émission dans les dernières minutes, mais ne laissez pas Peter décrocher pour une saison horriblement bâclée. Il a entraîné les pires concurrents de la série au plus profond de la saison; il a refusé de négocier tout conflit; il s’est fait larguer par la femme qu’il aimait; il a proposé à quelqu’un qu’il n’aimait pas particulièrement; et il a couronné le tout en souriant à la caméra alors que sa mère lançait des poignards à sa petite amie. Ce fut l’une des pires performances qu’un Bachelor ait jamais présentée. Ce qui signifie également que cette saison a été spectaculairement divertissante à regarder.