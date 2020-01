Récapitulatif «Le baccalauréat»: un menteur parmi nous?

Est-il difficile de faire un jeu de mots? L’épisode de lundi soir de The Bachelor s’est concentré presque entièrement sur un effort d’ensemble réussi des 20 candidats restants de la série pour exposer les manières “complices” et “duplicates” d’Alayah (prononcées comme “un lay-up”). Pourtant, d’une manière ou d’une autre, aucune de ces femmes ne s’est tournée vers la caméra et a dit: «Alayah? Plus comme A-LIAR! »Et ont arraché leur microphone et l’ont jeté au sol en triomphe. Allons! C’est facile!

J’ai été surpris par la décision de se concentrer sur Alayah, qui a à peine pris en compte les deux premiers épisodes de la saison. Lorsque l’épisode a commencé avec un concurrent Sydney révélant qu’elle pensait qu’Alayah essayait de tromper Peter, je ne savais pas trop si je devais la croire, car, encore une fois, je savais à peine qui était Alayah. Mais une controverse légitime sur le Bachelor surgit néanmoins. Le fait que Sydney traîne subrepticement Alayah est immédiatement rendu public par Peter, qui, clairement incompétent dans l’art de la résolution des conflits, met Sydney sur place et l’oblige à nommer des noms. Pour sa part, Sydney est trop heureuse de s’y conformer.

Peter est anéanti par les allégations. Vous voyez, il est attiré par Alayah, et comment une personne chaude peut-elle aussi l’utiliser? Si dévasté par cette trahison, Peter ruine complètement une fête au bord de la piscine en passant tout le temps à faire griller des candidats à propos d’Alayah. La plupart de ses interlocuteurs conviennent légèrement qu’Alayah joue avec les caméras – un crime odieux dont aucun autre concurrent n’est coupable – mais Peter reste en conflit, voulant toujours croire que la personne chaude est authentique.

L’épisode se retourne lorsque Peter parle à Victoria P. d’Alayah. Victoria est une blonde de Louisiane que Peter prend en tête-à-tête avec cet épisode. Même avant leur rendez-vous, Peter a décidé que Victoria «nourrissait», probablement parce qu’il ne savait rien de ces femmes en dehors de leur âge et de leur titre d’emploi et le titre de Victoria était «infirmière» et les infirmières nourrissaient. Il lui fait donc confiance quand elle dévoile son propre secret Alayah: Victoria connaissait Alayah avant le spectacle, quand ils ont tous les deux participé au concours Miss USA – Victoria était Miss Louisiana USA et Alayah était Miss Texas USA – et Alayah lui a demandé quelque peu étrangement de ne pas raconter leur histoire aux producteurs ou à Peter. Peter croit Victoria à 100 pour cent et prend son témoignage aussi gravement que possible – elle nourrit, vous vous souvenez?

Lorsqu’elle est confrontée, Alayah n’a pas de bonne explication pour expliquer pourquoi elle souhaite garder secrète l’amitié du concours. Elle dit quelque chose sur la façon dont elle cherchait Victoria parce que si les producteurs savaient qu’ils avaient plusieurs concurrents pour le concours, l’un d’eux pourrait ne pas être casté. Cette explication… ne tient pas du tout. D’une part, cela implique que les producteurs de licence ne pouvaient pas comprendre par eux-mêmes que Victoria et Alayah étaient des reines de concours – vous savez qu’ils ont Google et Instagram, non? Mais cela implique également que The Bachelor est notoirement anti-reconstitution historique, si l’inverse est vrai. Quelle carrière médiocre au football collégial pour les candidats à la licence Bachelorette, une carrière couronnée de succès est pour les candidats à la licence. Une intrigue majeure de la saison dernière de The Bachelor était une querelle séculaire entre Caelynn, l’ancienne Miss Caroline du Nord (qui était en fait de Virginie) et Hannah, l’ancienne Miss Alabama. On n’a jamais vraiment expliqué pourquoi ils se détestaient, mais c’était une longue intrigue qui a duré près de la moitié d’une saison, car les deux se sont rendus assez loin sur la route – Caelynn a terminé quatrième tandis que Hannah a fini par devenir la Bachelorette. (Une lecture extrêmement aimable d’Alayah est qu’elle voulait garder son amitié avec Victoria secrète afin que les producteurs de Bachelor ne fabriquent pas une autre querelle de concours de filles sur concours de filles, mais il y a peu de preuves que ce soit le cas.)

Pendant ce temps, cette saison est encore plus remplie de reines de reconstitution historique. Outre Alayah et Victoria, il y a Kelsey (Miss Iowa USA) et Maurissa (Miss Teen Montana USA) déjà éliminée, ainsi que Hannah Ann, qui a été finaliste à Miss Tennessee. (Elle a probablement terminé deuxième parce qu’elle a fait un travail exceptionnellement mauvais en répondant à une question sur ce qu’il faut faire avec les membres de la fraternité qui tuent leurs promesses.) Peut-être qu’ils ont rempli la piscine de Peter avec des concours de beauté en raison de sa relation avec Hannah … ou peut-être qu’ils ont juste décidé la façon la plus simple de créer un casting est d’utiliser des concours.

Ce qui est logique. Les reines du concours ont tout ce dont le spectacle a besoin: elles sont belles, elles ont l’habitude d’être posées en public et de parler à la caméra, et peut-être plus important encore, elles sont très compétitives, prêtes à faire tout ce qu’il faut pour gagner. Oh, et peut-être encore plus important, leurs expériences passées de spectacle signifient que beaucoup d’entre eux se connaissent, fournissant une base pour le futur drame évoqué par le baccalauréat. Un bon candidat au Bachelor a fière allure en maillot de bain et sait bien répondre aux questions devant la caméra. Le spectacle est plus ou moins un concours de beauté de trois mois.

Les choses ne se terminent pas bien pour Alayah. Peter décide de tirer une rose qui était destinée à Alayah, la renvoyant ainsi chez elle. Cependant, il y a quelques différences entre ce spectacle et les concours de beauté – sur The Bachelor, Alayah peut réapparaître au hasard dans les futurs épisodes même si elle perd.

Choix le plus étrange: Country Western Pete

Peter est riche. C’est un pilote. Son père est pilote. Il conduit une Mercedes. Il vit à Westlake Village, une ville de banlieue près de Los Angeles à environ 10 minutes du manoir où sont filmés des épisodes de The Bachelor. Cela a été très pratique pour la production de l’émission – il y a déjà eu une date où un concurrent a rencontré la famille de Peter chez Peter, une date où Peter a piloté son propre avion, et maintenant deux dates où Peter a montré la fenêtre de sa voiture pour montrer où il prend généralement à gauche.

Cependant, dans l’épisode de lundi soir, la série a décidé de donner l’impression que Peter vit dans le Far West. Il y a d’abord son rendez-vous avec Victoria, où il dit qu’il veut lui montrer le genre de plaisir qu’il a “tout le temps avec mes amis”. Ils se rendent en voiture dans un magasin où ils essaient des bottes de cowboy, des chapeaux de cowboy et des vestes à froufrous. (Il convient de noter que ce magasin n’est pas du tout dans la ville natale de Peter et est en fait une solide demi-heure de route.) Ensuite, ils se rendent dans un bar appelé le Canyon, qui peut être le bar le plus proche du manoir Bachelor, où ils faire de la danse en ligne pendant qu’un groupe en direct joue de la musique country occidentale. J’étais sceptique à l’idée que c’était une activité vraiment normale pour Peter, mais j’ai regardé le bar et il y a en fait une soirée hebdomadaire de danse en ligne. Alors d’accord, peut-être que Peter frappe le Canyon de temps en temps. Mais alors, l’ambiance country est encore plus forte; à la date du groupe de cette semaine, les femmes sont amenées dans un endroit appelé Country Palace Saloon, un bar à thème occidental où l’ancien concurrent Demi organise un tournoi de bataille d’oreillers.

Maintenant, pour être juste, il y a des vibrations country-western dans les collines du sud de la Californie. Ils y tournaient des films de cow-boy! Quand vous voyez les collines arides et la verdure clairsemée de la région, vous vous sentez comme si vous étiez dans le vieil Ouest – parce qu’ils y ont filmé suffisamment de films pour que nos associations avec le vieil Ouest soient en fait des associations avec le sud de la Californie, pas avec le vieil Ouest. Et sur un plan très pratique, les producteurs ont juste choisi un magasin et deux bars qui se trouvaient à proximité générale du manoir, où Peter se trouve à proximité. Country Western Pete est peut-être simplement né par commodité.

Mais cela ressemble à un effort plus concerté pour faire en sorte que notre flyboy côtier ressemble à un bon vieux garçon d’Amérique centrale. C’est en quelque sorte un trope de Bachelor — je me souviens de la saison de Ben Higgins qui commençait avec des plans de lui regardant à distance dans une ferme de l’Indiana, même s’il était un vendeur de logiciels qui vivait à Denver. Le baccalauréat a définitivement un type: des gars cosmopolites de 6 pieds 3 pouces avec des routines de soins de la peau et des rêves de renommée sur les réseaux sociaux. Mais il pense aussi que les gens trouveraient ces gars plus chauds si tout le monde pensait qu’ils étaient des cow-boys.

Candidat le moins apprécié: Tammy

La compétition de combat d’oreillers devrait être un moment de triomphe pour Tammy. Elle a mentionné dans sa promo d’introduction qu’elle avait essayé pour l’équipe de lutte des garçons au lycée parce qu’il n’y avait pas d’équipe de filles… et qu’elle avait un record de victoires en se battant contre les gars. (Un journal local note que toutes ses victoires sont venues par forfait, probablement parce qu’aucun de ses adversaires ne voulait lutter contre une fille. PROBABLEMENT PARCE QU’ILS AVAIENT peur de perdre, cependant.) Et elle domine la bataille d’oreillers, démolissant son adversaire avec un barrage de coups avant de la traîner sur la toile et de l’épingler.

Hélas, elle ne gagne pas. Fred Willard, à son tour annuel en tant que A Weird Old Guy Announcing Bachelor Competitions, demande à Chris Harrison si l’épinglage par Tammy de son adversaire est légal; Chris dit que non, et que Tammy a été disqualifiée. Mais quelles sont même les règles de la bataille d’oreillers?! Alors que l’épingle de Tammy est punie, d’autres femmes s’en tirent en tirant les cheveux, en jetant des coudes et en se redressant simplement en s’asseyant sur les adversaires. Il n’y a même aucune sorte de support pour ce tournoi – après toutes les femmes qui se battent, les producteurs sélectionnent simplement deux femmes (qu’elles ont considérées comme “les meilleures combattantes”) pour le match de championnat. Et sans surprise, ils choisissent Sydney et Alayah, les deux femmes qui se sont battues pendant la majeure partie de l’épisode.

D’une certaine manière, ce n’est pas la première fois que Tammy se fait défoncer par le manque d’intérêt du Bachelor pour l’équité concurrentielle! Elle a également été victime de Course-gate dans le premier épisode, lorsque Kelley a d’abord effectué un parcours d’obstacles en courant en ligne droite lorsque les concurrents ont été clairement invités à suivre un chemin en boucle:

Si gagner des compétitions sportives était le but de The Bachelor, Tammy serait en route vers un ring. Malheureusement, le spectacle est plus intéressé à utiliser ces compétitions pour mettre en évidence le drame. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas attendre que Tammy efface le nombre de médailles aux Bachelor Summer Games.

Le Saviez-vous que Peter est un moment pilote de la semaine (DYKPIAPMOTW): The Airplane Hangar

Bienvenue dans le nouveau segment de cette récapitulation – un résumé hebdomadaire de la façon dont nous avons rappelé le travail de Peter dans cet épisode! Nous sommes deux épisodes dans la saison, et nous avons déjà eu une date sur le thème du pilote (avec 100 références Top Gun, un parcours d’obstacles sur le thème de l’aéroport, une paire de pilotes militaires instruisant les femmes en terminologie de vol et un vol privé dans l’avion de Peter pour le vainqueur), quelques plans de Peter pilotant un avion, quelques plans de Peter lavant un avion, une flopée de candidats agents de bord (tous éliminés), 8 000 jeux de mots de pilote et 9 000 femmes disant qu’elles veulent être le «copilote de Peter» . »L’épisode de lundi soir a vu Alayah portant un chapeau de pilote autour du manoir, expliquant qu’elle était amie avec la femme d’un pilote et prête pour le style de vie de s’asseoir à la maison et d’attendre que son pilote revienne.

Cependant, le gagnant du DYKPIAPMOTW de cette semaine se rend facilement à la fin du rendez-vous de Victoria, lorsque les deux dînent dans une salle remplie d’avions historiques. Savez-vous combien il est difficile d’obtenir des réservations au hangar Chez Le One Table Du Airplane?

Capture d’écran via ABC

Ce n’est pas expliqué ce que sont ces avions, mais à la fin, Peter demande à Victoria quel est son avion préféré. Heureusement, elle en choisit une qui a une caméra installée dans le tableau de bord pour filmer leur prochaine séance de maquillage.

Trois semaines plus tard, Peter n’a encore discuté d’aucun des emplois féminins avec eux – Madison est une «recrutrice de parents d’accueil»? Semble intéressant! Kelsey est un “drapier professionnel”? Travaille-t-elle simplement dans un Macy’s ou fait-elle des vêtements? EST-CE QUE PETER SAIT RÉELLEMENT QUELQUE CHOSE SUR VICTORIA AUTRE QUE C’EST UNE INFIRMIÈRE QUI «NOURRIT»?

Pire développement: Angsty Pete

J’étais tout à fait d’accord sur le choix de Peter comme bachelier. Il semblait charmant, gentil et vulnérable, et je pensais que l’histoire de sa prodigieuse capacité sexuelle fournirait une belle pop cette saison. (De plus, je dois faire attention à mes frères blancs à moitié cubains.)

Cependant, je dois admettre que le gars a été un peu raté jusqu’à présent. Il est un jeu d’enfant dans la plupart des interactions – il ne mène aucune lutte lorsque les femmes accaparent clairement son temps, que ces femmes soient des candidates ou, euh, la tête de la dernière saison de The Bachelorette. Et quand il ressent ses sentiments, il boude un peu. Après qu’Hannah ait détourné une date dans le deuxième épisode, Peter a annulé une date apparemment amusante où les femmes allaient raconter des histoires sur leurs expériences sexuelles passées. Ça aurait pu être du CONTENU, Peter! Et dans l’épisode de lundi, il annule essentiellement une fête au bord de la piscine pour entendre tous les côtés du bœuf Alayah, choisissant d’interroger les femmes en bikini au lieu de boire avec elles et de frapper un ballon de plage. Honnêtement, je ne pense pas que le maillot de bain de Peter ait même touché de l’eau. Il y a une bonne demi-heure de femmes qui essaient de s’enrouler autour de leurs serviettes parce qu’elles sont assises en maillot de bain ce qui devait être une journée de 64 degrés au lieu d’aller dans la piscine chauffée.

Peter ne semble pas non plus particulièrement décisif. Il n’a aucun intérêt à servir de médiateur entre les femmes. Il lui a laissé la décision de savoir si son ex qui l’a largué à la télévision devrait lui offrir une deuxième chance avec un demi-cœur: «Euh, tu veux venir rejoindre la série?» Et il a transformé une simple accusation de malhonnêteté en épisode -Chanter la chasse aux taupes. Quand il doit passer des appels difficiles, il préfère s’imprégner d’angoisse plutôt que d’agir, annulant les activités amusantes au lieu du temps de réflexion. Les bonnes saisons de licence ont de l’action; Je soupçonne que cette saison de licence aura beaucoup de plans de Peter regardant silencieusement au loin.

Apparence la plus surprenante: Chris Harrison

L’un de mes tropes de licence préférés est que chaque cérémonie de rose se termine avec Chris Harrison entrant pour faire savoir à tout le monde qu’il ne reste qu’une rose. Chris, NOUS SAVONS; nous pouvons voir qu’il n’y a qu’une seule rose sur la table. L’un est, comme, le nombre le plus facile à compter. Fondamentalement, cette émission n’a pas besoin d’un hôte, et il n’y a pas de moment évident pour qu’un hôte devienne pertinent, mais ABC paie Chris Harrison des millions de dollars pour héberger, donc il reçoit cette ligne bizarre à chaque épisode.

Cependant, des années et des années après que Chris a annoncé la dernière rose ont finalement été utiles lundi soir. Après que Peter se soit éloigné de la mi-cérémonie des roses pour recueillir ses pensées, il décide apparemment de revenir sur sa décision de donner à Alayah une rose (et choisit également de ne pas simplement distribuer cette rose supplémentaire à une autre belle femme). Alors Chris entre dans la pièce avec deux roses sur la table et… il ENLEVE une de la table. En 24 saisons de l’émission, c’était peut-être la première fois que nous avions réellement besoin de quelqu’un pour nous dire qu’il ne restait qu’une rose, car à l’époque, il y avait en fait deux roses. Félicitations, Chris!