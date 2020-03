Alors que la saison 3 approche à grands pas, nous nous asseyons pour récapituler les événements compliqués de la saison 2 de “ Westworld ” de HBO – y compris les plus gros rebondissements, les questions les plus déroutantes répondues et sans réponse, et où nous avons laissé le spectacle pour la prochaine saison.

Hôtes: David Shoemaker et Danny Heifetz