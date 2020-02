Récapitulation de «The Bachelor»: Tammy joue déjà pour «Paradise»

Tout le monde ne peut pas gagner le baccalauréat. Non pas que vous vouliez – gagner réellement le baccalauréat signifie devoir décider si vous voulez être marié avec le gars que vous avez rencontré à la télé-réalité ou si vous voulez être oublié. Après tout, vous ne pouvez accéder à aucun programme affilié au baccalauréat si vous êtes la personne qui a annulé votre engagement avec un ancien baccalauréat. Si vous gagnez, votre pertinence est liée à cette relation.

Et tout le monde ne peut pas devenir le prochain Bachelorette. C’est évidemment le premier prix affilié à apparaître dans la série, mais cela ne va qu’à la femme la plus charismatique et la plus belle que le Bachelor était assez stupide pour vider. (Cela aide si ce dumping est extrêmement stupide – plus l’Amérique pense que vous avez obtenu la fin brute de l’accord, plus ils sont de votre côté.)

J’ai donc l’impression que quelque part le long de la ligne, Tammy a réalisé qu’elle devrait réussir à d’autres égards. Pour la première moitié de cette saison, Tammy était un personnage tertiaire drôle mais oubliable. Elle n’a jamais eu de rendez-vous en tête-à-tête et a rarement été mentionnée dans les drames des candidats. Et pourtant, elle a continué à apparaître dans ces récapitulations parce qu’elle était drôle et intéressante. Dans le premier épisode de la saison, elle était la seule candidate à noter à quel point c’était gâché que Peter faisait vomir sa future femme en faisant tourner des concurrents dans un gyroscope. Dans le deuxième épisode, elle a utilisé ses antécédents de lutte au secondaire pour dominer une compétition de combat d’oreillers – bien que les producteurs de la série ne pensaient apparemment pas que sa domination valait la peine de passer du temps seule avec Peter. Dans le troisième épisode, elle a été la star de l’un de mes moments de licence préférés de tous les temps: le Cleveland no-sell.

Puis, dans l’épisode de lundi soir, elle s’est retournée. Tout à coup, Tammy a commencé à s’insérer dans des situations où elle n’appartenait pas. Elle a pris sur elle de parler à Peter (et au reste des femmes) de Kelsey, la “drapière professionnelle” qui est allée de Miss Iowa à Miss Cryiowa quand quelqu’un a bu son champagne spécial. Tammy avait clairement de la logique de son côté – elle a gagné l’argument en disant: «Vous avez pleuré une bouteille de champagne pendant quatre jours» – mais elle a intensifié les choses en accusant Kelsey de souffrir d’une dépression mentale, de «boire sa vie» et d’éclater. pilules. Lorsqu’elle a été confrontée à Kelsey à propos de son comportement, Tammy a commencé à s’en prendre aux autres membres de la distribution. Il y a d’abord eu des cris avec Sydney, puis dans l’épisode de mercredi soir, Tammy a jeté son dévolu sur Mykenna, la blogueuse mode de 22 ans. Tammy accuse Mykenna d’être trop immature pour le mariage, et elle dit à Peter que Mykenna veut quitter la série et est uniquement sur The Bachelor “pour créer des hashtags pour sa marque.”

Au début, Tammy était intelligente, drôle et sympathique. Mais lors de l’épisode de mercredi soir, elle se sentait comme un monstre. Ses accusations faisaient en quelque sorte Kelsey ressembler à la victime sympathique, et sa décision de nulle part de s’en prendre à Mykenna – la plus jeune candidate, et celle que Peter avait à peine remarqué – semblait injustifiée et inutile. Mykenna fait un discours sur la façon dont l’intimidation de Tammy l’a inspirée à «vivre sa vérité». Peter se rend compte qu’il doit éliminer l’un d’eux et décide qu’il ne peut pas faire confiance à Tammy. Pour marteler à quel point la vendetta de Tammy contre Mykenna — Vyndetta est inutile? Non, désolé, j’ai quand même essayé – c’était, Peter élimine Mykenna à la fin de l’épisode, juste parce qu’il ne vibrait pas avec elle.

Alors pourquoi Tammy est-elle passée d’un personnage de fond agréable à un super-vilain? Je soupçonne qu’elle a intentionnellement et parfaitement exécuté le Paradise Push. Il n’y a pas de formule stricte qui détermine qui peut aller à Bachelor in Paradise, l’émission dérivée qui donne aux licenciés de Bachelor et Bachelorette une deuxième chance de trouver l’amour (et les abonnés Instagram) en passant un été à la télévision. Vous pourriez finir dans le top cinq, mais si vous êtes un raté, vous pourriez vous laisser dépasser. Vous pourriez être éliminé la semaine 2 et, si vous étiez mémorable, vous pourriez recevoir l’appel. Il s’agit de savoir si le public se soucie de cette personne et si cette personne est suffisamment intéressante pour rendre le paradis intéressant.

Alors que Tammy s’approchait de plus en plus de la saison sans établir de lien solide avec Peter, elle a dû bouger. Elle devait prouver qu’elle était une candidate qui rendrait le BIP plus épicé, et personnellement, je pense que cela a fonctionné. Si je suis en train de dresser une liste de distribution Paradise en ce moment, et je dois choisir entre Tammy, Mykenna, Victoria P. ou Sydney – les trois autres femmes qui ont été éliminées mercredi soir – c’est Tammy, sans aucun doute. (Pour ne pas dire que ces autres femmes ne seraient pas ou ne devraient pas être invitées, mais Tammy est mon premier choix.) Mercredi soir, Tammy a vraiment gagné ses ailes de tequila.

Saviez-vous que Peter est pilote? Moment de la semaine: une égarée pour un concurrent de longue date

La première date de l’épisode est un tête-à-tête avec Hannah Ann, qui n’a en quelque sorte pas eu de rendez-vous en tête-à-tête dans aucun des six premiers épisodes, même si elle va évidemment gagner. (Je ne lis pas les spoilers, mais je ne suis pas non plus stupide. Allez.) Les deux prennent un funiculaire sur les contreforts des Andes, incitant Hannah à demander à Peter s’il a peur des hauteurs. Bien sûr, je n’ai pas peur des hauteurs, dit-il – je suis pilote.

Je doute que la plupart des gens l’aient remarqué, mais c’était une brûlure vicieuse dirigée contre Jade, un concurrent qui a été éliminé la première nuit de la saison. Comme elle a participé à l’émission pendant si peu de temps, tout ce que nous savons vraiment à son sujet vient de sa biographie ABC – ce qui explique qu’elle étudie pour sa licence de pilote même si elle a une peur permanente des hauteurs. Auparavant, je ne savais pas pourquoi cette femme avait été éliminée, mais maintenant je comprends. Peter l’a rencontrée, elle a dit le truc “J’ai peur des hauteurs même si je suis pilote”, et c’est parti. Peter ne peut rien imaginer de plus stupide qu’un pilote redoutant les hauteurs. Il y avait d’autres mentions du travail de jour de Peter cette semaine – notamment, il s’est déguisé en pilote à la date de telenovela – mais j’ai apprécié cette effacement aléatoire d’un concurrent qui a été éliminé il y a plus d’un mois.

Pire chance: Kelley

La deuxième date de la semaine présente les femmes filmant une fausse telenovela avec Peter dans un studio de cinéma chilien. Comme Peter l’explique, il a grandi en regardant les telenovelas avec son abuela, et c’est ainsi qu’il a appris l’espagnol. (Je suis sceptique à ce sujet parce que la semaine dernière, Peter a dit “el amor de nosotros” au lieu de “nuestro amor”, ce qui revient à dire “l’amour de nous” au lieu de “notre amour”. Mais que sais-je? Je ‘ Je suis juste un gars à moitié cubain qui se sent souvent peu sûr de mon incapacité à parler couramment la langue de la famille de mon père.)

La date était légitimement hilarante. Les femmes ont été chargées de jouer différents tropes de telenovela – Mykenna est une femme de chambre sexy, Sydney est une infirmière sexy, etc. Tammy obtient le rôle de «voisine détentrice qui brandit des couteaux», ce qui me donne honnêtement l’impression qu’elle a déjà enfermé Paradise. Le meilleur gag était Victoria P. obtenant le rôle de «femme qui s’est cassé le cou dans un accident de chariot de golf stationnaire» – brûlure incroyable. Chris Harrison surprend tout le monde à la fin en révélant que Mykenna est la tante de Peter, et il cloue vraiment son rôle. (Je suis impressionné qu’ils l’ont obligé à travailler son jour de congé!)

Cependant, je ressens pour Kelley, qui a obtenu la courte paille et a reçu le rôle de grand-mère de Peter. Notamment, ce n’est pas une grand-mère sexy – juste une grand-mère droite dans un peignoir à motifs, une perruque grise et des lunettes massives. Elle tire le meilleur parti de son concert – elle sort du scénario pour séduire Peter, faisant semblant de «lui casser la hanche» afin que Peter doive la ramasser, à quel point elle se faufile dans un baiser. (Honnêtement, une improvisation incroyable.) Peter semble apprécier le renversement du rôle de Kelley, mais je ne sais pas, il semble qu’il n’y ait vraiment aucun moyen de faire des “blagues sur les relations sexuelles avec votre grand-mère” de manière positive.

Kelley semble géniale, et regarder son plan dans les bras de Peter était assez impressionnant. N’auraient-ils pas pu lui jeter un os ici? N’ont-ils pas eu besoin d’un officier de police sexy ou d’une ex-femme sexy ou d’un jumeau diabolique sexy? Pourquoi devait-elle être grand-mère?

Meilleure stratégie de marque: Mykenna

Nous n’obtenons jamais de réponse réelle quant à la véracité des accusations de Tammy selon lesquelles Mykenna serait à l’image de la marque. Nous ne la voyons pas “créer des hashtags” et, eh bien, Mykenna est censée être une “blogueuse mode” dont le blog mode est en construction. Si elle était sur le salon pour le bien de sa marque, elle n’a pas fait un excellent travail pour la vendre.

Elle a cependant créé accidentellement une marque différente. Tout au long de la saison, Mykenna est devenue la fille qui a fait des choses étranges avec sa langue.

Déplacez-vous sur Shakira et Glen «Big Baby» Davis! Nous avons une nouvelle entrée au Temple de la renommée des mouvements linguistiques les plus alarmants!

Quand le moment est venu pour Mykenna de partir, elle a frappé le monde avec peut-être le froncement de sourcils le plus dur que j’aie jamais vu.

Toutes les captures d’écran via ABC

Avez-vous déjà vu quelqu’un froncer les sourcils si fort? Tout au long de ma vie, j’ai entendu dire qu’il fallait plus de muscles faciaux pour froncer les sourcils que pour sourire, et maintenant je le crois. L’émoji fronçant les sourcils est comme un 6 sur l’échelle de 1 à cela.

Mykenna se prépare à toutes sortes d’opportunités de marque après le spectacle. Rouge à lèvres qui ne se détache pas, peu importe la force avec laquelle vous attaquez vos propres lèvres avec votre langue hyperactive! Des poids spécialement conçus pour faire travailler vos muscles froncés! Tout est sur la table.

Pire rupture: Peter à Victoria P.

Victoria P. a eu l’une des premières rencontres en tête-à-tête de la saison après que Peter ait décidé qu’elle «nourrissait» parce qu’elle était infirmière dans sa vie quotidienne. Cependant, il n’a pas semblé aussi nourri par elle depuis qu’elle a décidé d’affronter Alayah dans le prééminent she-said / she-said de la saison. Nous ne savons toujours pas vraiment à quel point Alayah et Victoria étaient amicales pendant leur temps en tant que reines de reconstitution historique des États voisins, mais après que Victoria ait semblé couvrir leur amitié avant le spectacle, Peter n’a jamais regagné sa confiance en elle.

Dans l’épisode de mercredi soir, Victoria demande à Peter comment il se sent. Ils ne participent pas à une cérémonie des roses ou à un cocktail pré-cérémonie des roses, juste à une date régulière. Il saisit cette occasion pour parler sérieusement de leur relation – et pour y mettre fin. Il dit: «Je pense que ma plus grande préoccupation et peur en ce moment avec vous est que vous êtes peut-être plus en sécurité et confiant en nous que moi.» C’est un bain de bouche complètement impénétrable. Il y a un “je pense” et un “peut-être” là-dedans. Vous êtes moins «sûr et confiant» qu’elle, mais dans quelle mesure est-il «sûr et confiant»?

Victoria signale immédiatement cette phrase incompréhensible. “J’ai peur – qu’essayez-vous de dire? Peter, je ne sais pas ce que cela voulait dire! », Précise Peter. “Je ne sais pas si je te vois comme ma femme.” Clairement aveugle, Victoria bafouille, puis hurle, “Puis-je obtenir un taxi?” À un producteur hors écran. Elle demande à Peter de ne pas la sortir; parce que Peter est un mec désemparé sur The Bachelor, il ne l’écoute pas et la sort de toute façon.

Il n’y a aucun bon moyen de rompre avec quelqu’un. Heureusement, le spectacle a construit de manière simple et formelle pour rompre avec les gens. Vous allez à la cérémonie des roses, vous ne leur donnez pas de rose, Chris Harrison entre et dit à la poubelle de lui dire au revoir, tout le monde s’embrasse et le dernier ancien concurrent de la série crie à un producteur. Cela semble particulièrement cruel lorsqu’un baccalauréat choisit de briser cette tendance, en particulier dans ce cas. Le discours de séparation de Peter était essentiellement «il semble que tu m’aimes plus que je ne t’aimerai jamais», un sentiment qui doit faire mal à entendre.

J’ai critiqué Peter pour son indécision dans les épisodes précédents, mais cette semaine, il a fait des choix solides. Il a fait passer le casting de l’émission de 10 à six, et bien que sa rupture surprise avec Victoria n’ait pas été idéale, dans le passé, Peter aurait pris des semaines pour prendre la même décision. J’ai également été surpris de le voir se débarrasser de Sydney – il y a un seul épisode, ils ont eu un bon tête-à-tête et il l’a appelée «la meilleure baiseuse» – mais il fait des choix difficiles maintenant.

Pourtant, Peter est probablement mieux d’attendre les cérémonies des roses à partir de maintenant. Ils sont plus faciles. Peut-être que je donne trop de mal à Peter pour ses luttes espagnoles – il n’est pas vraiment bon non plus pour composer des phrases en anglais.

La plus grande torsion: le végétarisme

Pour la deuxième fois en trois semaines, Peter donne un rendez-vous individuel à Victoria F. (Elle est maintenant la seule Victoria, même si elle conservera probablement le «F.» tant qu’elle sera associée à la franchise. Si vous ne me croyez pas, demandez à Ashley I.) Tout semble aller pour le mieux – ils montent des chevaux chiliens et dansent avec des chevaux chiliens et se distinguent au milieu des chevaux chiliens – mais au déjeuner, les choses tournent. De nulle part Victoria commence à pleurer, et chaque conversation qu’ils ont pour le reste de l’épisode – dans la partie dîner de leur rendez-vous, et au cocktail avant la cérémonie des roses – est lourde. Qu’est-il arrivé? Avait-elle fréquenté l’un des maîtres de chevaux chiliens et voulait en parler à Peter? A-t-elle eu une prémonition selon laquelle lorsque cet épisode serait diffusé cinq mois plus tard, les gens commenceraient à l’appeler pour sa séance photo White Lives Matter?

Je pense que nous pouvons apprendre ce qui s’est réellement passé dans la scène post-générique de l’émission. Entre leur moment de plaisir et le moment où Victoria commence à pleurer, Peter et Victoria naviguent dans un buffet chilien. Peter devient fasciné par un homme qui cuisine des portions massives de porc au-dessus d’une broche et commence à bourrer le porc le plus rapidement possible. Il s’accroche poignée après poignée fraîchement sortie du feu, les yeux écarquillés de convoitise carnivore. À un moment donné, le maître du gril tend à Peter ce qui semble être une cuisse entière de porc; Peter l’attrape joyeusement avec les deux mains et plonge. (Peter passe définitivement le test cubain de cet épisode.)

Victoria, notamment, ne lui bourre pas le visage. Elle en rit. «J’étais tellement heureuse pour lui», dit-elle à un producteur. “Il aime vraiment la viande.” Cependant, vers la fin de l’interview, elle révèle pourquoi elle ne mangeait pas: c’est une végétarienne. «Je suppose que je mangerais de la viande une fois pour Peter», dit-elle, comme si elle parlait d’une position sexuelle particulièrement désagréable.

Maintenant, nous savons pourquoi soudain, après le déjeuner, Victoria pleure. De toute évidence, il existe de nombreux couples végétariens / omnivores heureux – vous pouvez commander des plats différents dans les restaurants! – mais Peter ne semblait pas savoir ou se soucier que Victoria était végétarienne. Nous ne le voyons jamais lui demander pourquoi elle ne mange pas la viande, et il ne semble pas hésiter à se gaver devant elle. Ce n’est pas grave si un partenaire mange de la viande et l’autre non, mais c’est un mauvais signe si un partenaire ne mange pas de viande et que l’autre brille de joie orgasmique en allant du HAM sur du porc.

