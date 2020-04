Récapitulation de «The Last Dance»: Dennis Rodman, Phil Jackson

De nombreux éléments des Bulls des années 90 étaient peu probables, des personnages impliqués aux chemins qu’ils ont empruntés pour Chicago. Les troisième et quatrième épisodes de The Last Dance se concentrent sur l’arrivée de Dennis Rodman et Phil Jackson dans l’équipe, deux personnages excentriques et multidimensionnels qui se sont épanouis. “Il ne me regarde pas comme un basketteur”, a déclaré Rodman à propos de Jackson. “Il me regarde comme un grand ami.” À bien des égards, les deux sont opposés. Jackson est surnommé le maître zen en raison de son dévouement au bouddhisme, à la méditation, aux philosophies autochtones américaines et aux pratiques spirituelles qu’il a insufflées dans son coaching. Rodman est plus difficile à étiqueter, mais je suis à l’aise d’exclure «Zen» comme descripteur.

Chicago avait besoin des deux. Michael Jordan et Scottie Pippen ont accepté les deux. Que quelqu’un d’aussi hypercompétitif que Jordan puisse coexister aux côtés de Rodman, qui a disparu à Vegas pendant des jours à la fois au cours de la saison 1997-1998, était la partie la plus intéressante du double long métrage de dimanche, qui comprenait également la rivalité avec les Bad Boys Pistons, le Scottie Pippen migraine game, Phil Jackson faisant de l’acide et The Shot. Voici cinq choses que nous avons apprises:

Les entraîneurs viennent et les entraîneurs vont

Bien que pivotant d’avant en arrière dans le temps, The Last Dance se concentre autour de la saison 1997-98, nous nous rappelons donc souvent que Jerry Krause voulait que Phil Jackson disparaisse. La séquence d’ouverture du documentaire reprend même une ligne d’une des conférences de presse de Krause – «Ce sera la dernière saison de Phil en tant qu’entraîneur des Bulls» – sur sa musique thème. Lors de la première de dimanche dernier, le propriétaire des Bulls, Jerry Reinsdorf, a rappelé aux téléspectateurs que Krause était ironiquement celui qui avait embauché Jackson comme entraîneur adjoint en premier lieu. Dans les troisième et quatrième épisodes du document, nous apprenons comment cela a été fait.

Krause a arraché Jackson des Albany Patroons de l’ABC, champions de la ligue en 1984, pour devenir entraîneur adjoint de Doug Collins, qui a été embauché par Chicago en 1986. “Dougie”: Le premier match des Bulls que Collins a dirigé était contre une équipe féroce des Knicks dans le jardin. Il était à égalité à deux minutes de la fin; Collins, connu pour transpirer à travers ses chemises, était trempé. “Trempé”, a-t-il déclaré dans le documentaire, et a raconté comment il avait mâché sa gomme dans une poudre qui tapissait ses lèvres. “J’ai vu cette main sortir avec une tasse d’eau”, a déclaré Collins, “et c’était Michael Jordan. Et il m’a regardé et a dit: “Entraînez-vous, prenez un verre de cette eau, nettoyez ce truc de votre bouche. Je ne vais pas vous laisser perdre votre premier match.” “Chicago a gagné, 108-103, et Jordan a perdu 50 points, un record à le temps pour un joueur adverse au Jardin.)

En 1989, Jackson a été promu entraîneur-chef. Collins avait refusé l’infraction triangulaire que Krause mourait d’envie d’instituer, interdisant même l’entraîneur adjoint vétéran Tex Winter – un chuchoteur triangulaire qui a “réprimandé” Collins d’utiliser le système – du banc. Finalement, Winter a commencé à préparer Jackson, qui est devenu un entraîneur-chef plus attrayant pour le front-office. Si Krause n’avait pas poussé Jackson à exécuter cette infraction, les Bulls n’auraient pas eu autant de succès qu’eux, et Jackson n’aurait jamais trouvé le système qu’il a juré depuis des décennies. Je m’en voudrais de ne pas mentionner également une histoire racontée dans le doc par Charles Rosen, partenaire d’écriture et ami de longue date de Jackson, à propos de Jackson prenant de l’acide à Los Angeles quand il était plus jeune et pensant qu’il était un lion. Les origines du Zen Master.



Les règles de la Jordanie

Les Pistons ont employé notoirement «les règles de la Jordanie» à la fin des années 80 et au début des années 90. Dans le documentaire, les finales de la Conférence de l’Est de 1989 sont utilisées comme une cheville pour expliquer les règles, fixées à l’époque par l’entraîneur de Détroit Chuck Daly comme moyen d’arrêter la Jordanie.

“Nous avons dû tout faire d’un point de vue physique pour l’arrêter”, a déclaré le meneur des Pistons Isiah Thomas. «Lorsqu’il était en l’air, nous n’avions aucun coup de feu. Mais quand tout est par terre, vous pouvez vous en sortir. » Hold a beaucoup de poids ici. Détroit a poussé, poussé, coudé, mutilé, etc. “Je ne sais pas comment il en est sorti vivant”, a déclaré James Worthy. Voici divers souvenirs du documentaire d’anciens Pistons sur ce qu’étaient exactement les «Règles de Jordanie»:

L’entraîneur adjoint Brendan Malone: ​​«(1) Sur les ailes, nous allons le pousser jusqu’au coude. Et nous n’allons pas le laisser conduire jusqu’à la ligne de base. (2) Quand il sera au sommet, nous allons l’influencer à sa gauche. (3) Quand il a obtenu le ballon dans le poteau bas, nous allons le piéger par le haut. “

Que se passe-t-il lorsque la Jordanie parvient toujours à atteindre la ligne de base?

“C’est quand [Bill] Laimbeer et [Rick] Mahorn montait et le jetait au sol. »

Attaquant John Salley: «Dès qu’il entre dans la peinture» – Salley a transformé sa main droite en un poing et l’a frappée avec sa gauche – «l’a frappé».

Attaquant Dennis Rodman: «Chuck Daly a dit que c’était la règle de Jordan: chaque fois qu’il allait dans le panier putain, le mettait par terre. Quand il va au panier, il ne va pas tremper. On va te frapper et tu vas être au sol. Nous essayions de blesser physiquement Michael. »

Les Pistons ont battu les Bulls, au sens figuré et au sens propre, lors des finales de la Conférence Est de 1989 et 1990. La défaite de 1990 a inspiré Jordan et ses coéquipiers à se concentrer sur l’entraînement en force. “Avant les Pistons, Michael ne s’entraînait pas”, a déclaré l’entraîneur des Bulls, Chip Schaefer. “Après s’être fait battre la merde par les Pistons, il a finalement décidé:” Je dois mettre du muscle. “”

Ou comme l’a dit Jordan: «Je me faisais brutalement battre. Et je voulais administrer la douleur. “

Celui où Dennis Rodman va sur une cintreuse

“Dennis était bizarre”, a déclaré Steve Kerr aux cinéastes de Last Dance, “mais je pense que ce qui a fonctionné, c’est que Phil et Michael ont compris que pour tirer le meilleur parti de lui sur le terrain, il fallait lui donner une corde. Et, euh, ils lui ont donné beaucoup de corde. »

Lorsque Pippen est revenu de son opération de l’intersaison en janvier 1998, Rodman a demandé à Jackson des vacances. “Lorsque Scottie était absent, Dennis était un citoyen modèle”, a déclaré Jordan. “Au point où ça le rendait fou.” Comme Jordan l’a dit, Jackson a plaidé pour donner une pause à Rodman; les trois se sont installés sur 48 heures à Las Vegas. Personne ne devrait passer plus de deux nuits à Vegas, athlète ou non.

“C’était définitivement un risque professionnel d’être la petite amie de Dennis”, a déclaré Carmen Electra. Elle était avec Rodman à Vegas à l’époque, et alors qu’elle riait pendant l’interview comme elle s’en souvenait, sortir avec Rodman s’est avéré être un danger sérieux pour elle et pour d’autres femmes à l’avenir car il continuerait à être impliqué dans plusieurs cas de violence domestique. Il y a des images dans le doc de lui faisant la fête et buvant, et dansant et buvant, et chantant et buvant, et debout sur scène et buvant. Bien entendu, Rodman est resté beaucoup plus longtemps que les 48 heures qui lui ont été allouées. Jordan s’est envolé pour Vegas et personnellement “[got] son cul hors du lit »de la chambre d’hôtel.

“Et c’est ainsi que les choses se sont déroulées cette année-là”, a déclaré Jackson.

Les émotions sont bonnes

Après avoir remporté son premier championnat en 1991, Jordan était tellement soulagé d’avoir atteint ce qu’il visait depuis son entrée dans la ligue en 1984 qu’il a été submergé d’émotions lors de la célébration dans les vestiaires. Comme il se doit! Mais c’était dans les années 90, c’était du sport, et c’était Michael Jordan, donc sa démonstration d’émotions est dépeinte comme impensable. Sa réputation était une norme de masculinité géante et toxique: M.J était trop dur, trop implacable, trop froid pour avoir des émotions. Son corps était suspendu au-dessus du trophée alors qu’il l’étreignait; il a rencontré Magic Johnson entre les vestiaires et a pleuré sur son épaule; il sursauta et sourit. Il y a de l’ironie dans la façon dont, même en 1991, le monde était obsédé par les pleurs de la Jordanie.

«Parfois, nous nous demandions s’il était humain», a déclaré Will Perdue, un centre de Bulls, «s’il avait des sentiments. C’est juste un gars qui était totalement concentré sur une chose et une seule chose. La seule émotion que nous ayons jamais vue de lui était la colère ou la frustration. Nous avons été littéralement stupéfaits de voir ces émotions. »

Une dissertation sur les excuses masculines

Pippen étant mis à l’écart, Jordan s’appuya sur Rodman. Mais la confiance n’était pas là tout de suite. Quinze matchs après la saison 1997-1998, Chicago n’avait que 8-7. La saison précédente, il avait fallu 56 matchs aux Bulls pour accumuler sept défaites. L’équipe avait besoin d’une production de Rodman plus fiable qu’elle n’en avait. Le troisième épisode de The Last Dance le montre en train de marcher dans un tunnel d’arène, une longueur d’avance sur un groupe de journalistes. “Je m’ennuie comme un enfer”, leur a-t-il dit. “Je dois trouver un moyen de mettre une bûche sur le feu.”

La principale critique de Rodman sur le terrain était qu’il avait souvent perdu tout intérêt. Lorsqu’il était concentré, il était l’un des meilleurs défenseurs de tous les temps, même dans une équipe avec Jordan et Pippen. Quand il a été vérifié, il dérivait sur le terrain, puis inventait des métaphores pour exprimer à quel point il s’ennuyait.

Jordan a rappelé une scène au début de la saison lorsque Rodman a été éjecté d’un match. “Il me laisse seul là-bas”, a déclaré Jordan, qui était toujours sans Pippen. “Dennis savait qu’il avait foiré.” Cette nuit-là, Rodman a frappé à la porte de la chambre d’hôtel de Jordan, ce qu’il n’a jamais fait, et lui a demandé: “Mec, tu as un cigare supplémentaire?” Rodman a dit que c’était sa façon de dire: «Mon mal».

“Il n’a pas dit d’excuses”, a déclaré Jordan. “Il n’a rien dit, mais en venant dans ma chambre, c’était sa façon de dire:” Regarde mec, j’ai foiré. “” En parler sans vraiment en parler – une grande tradition parmi les hommes du monde entier. “Et à partir de ce moment”, a déclaré Jordan, “Dennis était droit comme une flèche, et nous avons commencé à gagner.”