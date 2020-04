WWE

Décomposer la maîtrise cinématographique du match «Boneyard» et du match «Firefly FunHouse»

Au lendemain de WrestleMania 36, ​​David Shoemaker et Jason Gallagher décomposent la maîtrise cinématographique du match «Boneyard» (09:30) et du match «Firefly FunHouse» (20:00), puis le gosse ET de David vient se casser ce qu’il a aimé de l’événement de deux nuits (36:00).

