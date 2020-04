Récapitulation et résultats de la nuit 2

La première nuit de WrestleMania 36 ne ressemblait à aucun paiement à la vue que nous ayons jamais vu, se déroulant avec zéro fan présent, mais les plus grandes stars de la WWE ont quand même réussi à offrir quelques moments classiques. Kevin Owens a fait une plongée folle sur le panneau WrestleMania pour éliminer Seth Rollins, Becky Lynch a conservé son titre, Braun Strowman a détrôné Goldberg et AJ Styles et The Undertaker ont volé la vedette avec un match épique.

Dans la nuit 2, Brock Lesnar affrontera Drew McIntyre pour le titre universel, le championnat féminin de SmackDown sera décidé dans un Fatal 5-Way, et Edge affrontera son premier match en simple en neuf ans dans un match Last Man Standing contre Randy Orton.

Liv Morgan a battu Natalya par chute

Dans un match d’ouverture assez percutant, Liv Morgan a pris les meilleurs clichés de Natalya et a refusé de tirer après avoir été enfermé dans une soumission de planche de surf, et a finalement marqué le tombé après une série de rollups inversés.

