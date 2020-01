Récapitulation «Le baccalauréat»: nous aimerions tous fuir vers la clé

Pendant des années, The Bachelor a été une aubaine pour les bureaux de tourisme du monde entier – chaque saison, après les deux ou trois premiers épisodes, le spectacle prend sa quête d’amour dans une série d’endroits à travers le monde. C’est une excellente vitrine pour les endroits exotiques et romantiques qui peuvent montrer leurs beaux sites, mais encore mieux pour les endroits non exotiques et non romantiques qui voudraient, pour une fois, être considérés comme exotiques et romantiques. Et peu importe à quel point la destination est ennuyeuse, les candidats au Bachelor la rendent passionnante. Chaque endroit est «un endroit idéal pour tomber amoureux» dans le langage Bachelor. Même s’ils vous envoient en Laponie en novembre – oh, au fait, il y a quelques saisons, le spectacle a envoyé ses concurrents EN LAPONIE EN NOVEMBRE – vous soulevez votre verre de champagne et criez LAPLAAAAAAAAND comme si cela avait été votre rêve de toujours de visiter la partie la plus froide de la Finlande au plus fort de l’hiver.

Les voyages de célibataire se font toujours sur une échelle ascendante de qualité: premièrement, ils vont quelque part aux États-Unis; puis ils vont quelque part beaucoup plus frais, généralement en Europe; puis ils vont dans un endroit vraiment magnifique – Fidji ou Thaïlande ou Pérou. Mais les réactions des candidats sont les mêmes quel que soit le lieu. Pendant des années, j’ai vu des concurrents feindre l’enthousiasme pour les lieux domestiques mondains, comme Pittsburgh, Milwaukee et le Dakota du Sud. Cependant, l’épisode de lundi soir nous a apporté le plus grand moment de toute saison de The Bachelor dans la mémoire récente – le moment où les candidats découvrent qu’ils se dirigent vers Cleveland, Ohio.

Je suis presque certain que c’est la première destination sans vente de l’histoire du baccalauréat. Vous êtes censé prétendre que tout ce que le spectacle propose est la meilleure chose imaginable – la chambre d’hôtel dans laquelle vous séjournez est la plus agréable; la date à laquelle vous venez de partir était la plus romantique; l’artiste que vous regardez est une célèbre superstar; ce gars blanc de 27 ans avec un joli sourire, des abdos et un travail B-plus est un objet unique en son genre pour toutes les femmes. Ces femmes savaient sûrement qu’elles étaient censées être excitées à propos de Cleveland. Et pourtant, ils ne pouvaient pas le rassembler. En fait, après la non-vente, les femmes vont encore plus loin sur Cleveland.

Je pense que cela peut avoir été un angle travaillé par le bureau du tourisme de Cleveland. Vous serez peut-être surpris d’apprendre que Cleveland a un bureau du tourisme. Si vous étiez en ligne en 2009, vous vous souvenez peut-être de la «Vidéo du tourisme de Cleveland filmée à la hâte», dans laquelle un Clevelander tentait de vendre des visiteurs sur le large éventail de drifters et d’un économie entièrement basée sur LeBron James, mais ça marche, OK? Et je parie que les gens qui y travaillent comprennent probablement que la plupart des gens pensent qu’un voyage à Cleveland ne semble pas attrayant. Donc, au lieu de l’excitation obligatoire du réseau, le jeu ici était de faire en sorte que toutes les femmes agissent énervées qu’elles doivent aller à Cleveland, puis découvrir que c’était mieux que ce à quoi elles s’attendaient. Et bien sûr, une fois que le casting arrive à Cleveland, nous apprenons la beauté surprenante du nord-est de l’Ohio. Les candidats se mettent en quatre pour dire comment leur séjour à Cleveland a changé d’avis sur la ville. Après quelques jours dans la ville, Peter le déclare «surprenant» et «un joyau caché».

Cependant, je ne suis pas sûr que le gambit ait fonctionné. Tout d’abord, le spectacle ne fait pas vraiment un excellent travail pour rendre Cleveland passionnant. Oui, les femmes paniquent à propos de la belle vue depuis la fenêtre de leur hôtel, mais, comme, j’ai aussi vu la vue depuis la fenêtre de leur hôtel. Ils regardent juste le putain de stade des Browns:

Toutes les captures d’écran via ABC

La série ne fait pas un excellent travail en plaidant pour Cleveland. Le dîner romantique en plein air de Kelsey et Peter est éclipsé par les sirènes qui passent, le seul fait de Peter sur la ville est “Superman est d’ici” – ce qui est vrai dans le sens où les gars qui ont écrit la première bande dessinée de Superman étaient de Cleveland, mais faux dans le fait que le personnage Superman est de la planète Krypton – et plusieurs dates ont lieu dans ce qui semble être une pluie à 50 degrés.

Pendant ce temps, le spectacle peut à peine trouver suffisamment d’activités pour remplir ces dates. Le premier rendez-vous est au parc d’attractions de Cedar Point – la «capitale mondiale des montagnes russes» – mais hélas, Cedar Point est à une bonne heure de Cleveland. La deuxième date est littéralement au stade des Browns, ce qui est plutôt cool, mais, comme, il y a 30 villes avec des équipes de la NFL. À moins que vous ne soyez Green Bay, un stade de la NFL ne devrait pas être l’une des trois meilleures choses de votre ville. La troisième date présente Peter et Kelsey se promenant simplement à Cleveland, où ils font deux des choses spécifiées dans la vidéo de tourisme de Cleveland filmée à la hâte (en regardant les deux bâtiments de Cleveland et en mangeant de la nourriture de rue) avant de se produire lors de deux événements de rue qui sont tous deux clairement organisés. et, pour être honnête, cela ne semblait pas particulièrement amusant pour les spectateurs – un concert de polka et une course de derby en boîte à savon. (Honnêtement, j’ai l’impression que «avoir des courses de derby au centre-ville» vous invalide en tant que grande ville.)

L’épisode prétend que Cleveland est un bel endroit à visiter. La réussite de cet argument est… discutable. Mais peu importe si cela réussit à convaincre quelqu’un que Cleveland est une destination touristique, cela nous a donné la vidéo ci-dessus. C’est tout ce qui compte.

MVP (Producteur le plus utile): Quiconque a réussi la surprise Chase Rice – Victoria

L’épisode de lundi soir a non seulement apporté la plus grande révélation de destination de l’histoire du baccalauréat, mais aussi le plus grand déploiement stratégique de l’histoire de rencontres passée d’un concurrent. Le rendez-vous de Peter avec Victoria F. commence normalement – ils vont dans un parc d’attractions qui a été fermé pour la journée, et passent un bon moment à monter les tasses de thé tout seuls. Puis ils tournent un coin, où une grande foule les acclame. (Cette foule, apparemment, n’était pas autorisée à utiliser les montagnes russes même si le parc était fermé. Énorme déception.) Il s’avère qu’ils marchent dans un incontournable du baccalauréat – le Concert de couple, où le baccalauréat et sa date sont sérénadés par un artiste d’enregistrement modestement réussi.

L’épisode de lundi soir était différent, car ils ont eu la sérénade d’un artiste qui a réussi: Chase Rice, le joueur de football universitaire préféré de tout le monde est devenu membre de l’équipage de la fosse NASCAR devenu concurrent Survivor devenu star de la country. Honnêtement, c’est une déception, Rice a commencé à faire des tubes country, parce que je pense qu’il a eu tous les emplois que les bacheliers sont autorisés à avoir.

Mais c’était aussi différent pour une autre raison, bien meilleure. Victoria agit avec impatience dès le début de la musique, car, comme elle le révèle, elle est l’ex-petite amie de Chase Rice. Comme elle le dit à un producteur, elle est sortie avec le chanteur dans le passé, mais a rompu avec lui en raison de son style de vie en tournée. Cependant, elle ne le dit pas à Peter.

Sans souci du monde, Peter passe un bon moment, chantant joyeusement et dansant mal. (Pour une raison quelconque, une variété de dates cette saison ont été centrées sur Peter qui enseigne aux femmes à danser, ce qui semble acquis en raison de ses capacités de danse.) Après le spectacle, il rencontre Chase et semble vraiment plus heureux d’être éméché et de parler à A Famous Country Music Guy qu’il n’a tout en interagissant avec l’un des candidats. Il donne même à Chase son numéro et s’assure qu’il épelle «Weber» avec un B au lieu de deux. Il remarque également que Victoria connaît toutes les paroles de la chanson – un concert de célibataire en premier! – et oui, à ce sujet …

Victoria tient le coup et fait semblant d’être heureuse tout au long de la chanson, même en s’entendant avec Peter. Chase parvient d’une manière ou d’une autre à jouer cool et à finir de jouer. Dans les coulisses, les deux parlent et révèlent qu’aucun d’eux ne s’attendait à se voir. Plus tard, Victoria explique son passé avec Chase et Peter accepte ses excuses pour ne pas lui avoir dit plus tôt, louant même sa force pour lui avoir raconté. (Ce qui semble un peu trop, étant donné que cela aurait été manifestement malhonnête si elle n’avait jamais mentionné sa relation passée, mais peu importe.)

Pour qui était-ce le plus gênant? Peter, dont l’expérience amusante de baisers et de danses sera désormais à jamais entachée par le fait qu’il ne connaissait pas toute l’histoire? Victoria, qui a dû feindre la normalité en se branlant devant son ex-petit ami? Ou Chase, qui devait jouer une chanson pour que son ex-petite amie puisse s’entendre avec un autre gars? (La vraie réponse: tous les extras qui ont dû aller dans le parc à thème mais pas tous les manèges.)

Ce qui est beau dans ce moment, c’est qu’il est strictement maladroit, sans bagage supplémentaire. Victoria n’a trompé personne. Son passé n’est pas honteux. Elle a un ex. Peter aussi. C’était à la télé. Mais les producteurs de l’émission ont créé cette situation merveilleuse qui était si gênante qu’il semblait que quelqu’un avait fait quelque chose de mal.

D’une certaine manière, Peter et Victoria et Chase sont tous choqués par cet événement. Chase prétend qu’il n’avait aucune idée qu’il verrait Victoria, même s’il savait qu’elle allait sur The Bachelor et il savait probablement qu’il avait été réservé pour jouer sur The Bachelor. Victoria continue de se confier aux producteurs sur la maladresse de la situation… comme si ce n’était pas eux qui l’avaient fait se produire. Peter semble vraiment stupéfait par le caractère aléatoire de l’événement, comme s’il ne pouvait vraiment pas comprendre comment de tous les concurrents de la série et de tous les musiciens country du monde, il avait choisi celui qui sortait avec le gars qui a joué. (Comme s’il ne se souvenait pas qu’on lui avait dit “Hey Peter, tu dois choisir Victoria pour la date des montagnes russes … ne demande pas pourquoi.”)

C’était vraiment une tempête parfaite. La situation ne semble pas être une histoire récurrente – après la maladresse initiale, il n’y a vraiment aucune raison que quelqu’un soit en colère contre qui que ce soit – mais nous nous souviendrons toujours du moment où le spectacle a réussi cette surprise.

Plus grand déclassement: Victoria

Attendez, vous êtes déjà sorti avec le célèbre, riche (et apparemment gentil!) Gars de la musique country? Et a rompu avec lui? Afin d’être l’une des 30 femmes en compétition pour Peter, le gars modestement beau qui manque complètement de compétences décisionnelles?

Suis-je en train de manquer quelque chose?

Le saviez-vous que Peter est un moment pilote de la semaine: un autre vol antérieur

Chaque semaine, nous suivrons le moment où The Bachelor décide de nous rappeler une fois de plus que Peter est pilote. Cette semaine, c’était assez simple: pour se rendre de Cleveland à Cedar Point, Peter vole Victoria dans un avion prop.

Vous n’avez pas vécu jusqu’à ce que vous ayez vu le lac Érié par air un jour brumeux.

Le meilleur rebond: Kelsey

À l’approche de la saison, Kelsey était l’un de mes choix pour effectuer une course profonde. Elle a tous les traits d’une candidate sérieuse au Bachelor – elle est blonde, elle était Miss Iowa, et elle a un titre de travail impénétrable mais impressionnant (“drapier professionnel”) qui me fait penser que la série veut qu’elle paraisse plus accomplie qu’elle ne l’est.

Cependant, après deux épisodes de la saison, Kelsey est devenu l’un de mes choix pour être rapidement éliminé. Lors du cocktail à la fin de la première semaine complète de tournage, Kelsey a été le principal candidat à la crise du champagne. Si vous avez besoin d’un rappel, Kelsey:

Accusé Mykenna d’avoir volé son moment spécial champagne, une chose dont Mykenna n’avait aucune connaissance préalable

J’ai passé tellement de temps à crier à propos de Mykenna qu’elle n’a pas remarqué Hannah Ann se dirigeant vers la bouteille de champagne spéciale et l’ouvrant

Cria à Hannah Ann deux fois plus fort qu’elle avait précédemment crié à Mykenna

Appelé à la fois les femmes chiennes et les serpents – et les serpents sont son animal le moins préféré!

Renversé une deuxième bouteille de champagne

Tenté de boire directement de cette deuxième bouteille, en répandant du champagne sur son visage – devant Peter – dans le processus

C’était, selon les mots d’Hannah Ann, un «finasco», un affichage désastreux de la prise de décision. Kelsey était extrêmement irrationnelle, transformant un malentendu évident en une bataille à part entière, pleurant et maudissant ses concurrents quand c’était à peu près sa faute – personne ne respectera un moment spécial au champagne si personne ne le sait! Ce sont les règles du champagne!

Cependant, seulement deux épisodes plus tard, il semble que Kelsey soit de retour sur la bonne voie pour lutter. Elle a eu un rendez-vous en tête-à-tête avec Peter, et quelques minutes seulement après s’être assise à dîner, elle a pleuré à propos du divorce de ses parents alors qu’elle était en septième année. Dans le langage Bachelor, c’est ce que nous appelons «s’ouvrir». Peter se met également à pleurer, expliquant qu’il a du respect pour les femmes qui ont traversé beaucoup de choses – après tout, sa mère et sa grand-mère ont émigré de Cuba sans argent à leur nom. . (Hé, un gars à moitié cubain qui s’enregistre ici: Peter, veuillez vous excuser dès que possible auprès de votre maman et abuela pour avoir comparé comment ils ont laissé leur vie derrière eux pour échapper à une dictature et comment les parents de Kelsey se sont séparés quand elle était au lycée. Merci.)

Quoi qu’il en soit, tout fonctionne pour Kelsey. Au cours de la date, Peter la décrit comme une «personne terre-à-terre, sans drame, réelle». C’est vrai: il l’a appelée une personne «sans drame» deux semaines seulement après qu’elle se soit révélée être à peu près The Most Personne dramatique dans l’histoire de ce spectacle, qui s’adresse aux gens de théâtre. Si le Finasco peut être oublié, que ne peut-il pas?

Le plus grand perdant, comme toujours: les Browns de Cleveland

Les femmes ne regardent pas seulement avec amour le stade des Browns – la deuxième date a lieu là-bas, alors que 13 concurrents jouent un match de football à six contre six sur le terrain de Cleveland après une brève séance de coaching de l’ancien grand Browns Josh Cribbs. (Les femmes ne semblent pas particulièrement impressionnées par Cribbs détenant le record absolu de touché de retour de la NFL. Peut-être sont-elles des stans de Dante Hall.)

On dit aux femmes que les gagnantes auront une soirée avec Peter tandis que les perdantes rentreront chez elles. Le jeu, en quelque sorte, se termine par une égalité 28-28, et au lieu d’entrer dans une période de prolongation à mort subite, le spectacle décide pour une raison quelconque que les 13 femmes auront la possibilité de se rendre à l’afterparty. L’équipe qui a perdu une avance de 28-14 est écrasée. Cependant, l’équipe qui est revenue à égalité à 28 ans est ravie de faire éclater du champagne dans les vestiaires des Browns.

Le stade Browns a été construit en 1999. Depuis lors, la franchise a remporté zéro Super Bowls, aucun championnat de conférence et aucun championnat de division. Ils ont fait les séries éliminatoires une fois, en 2002, en tant que participant joker. Alors, est-il possible que la première fois que du champagne ait été sorti dans le vestiaire des Browns soit… par une équipe de candidats à une émission de téléréalité célébrant une cravate? Je crois que ça pourrait l’être!

Le pire absolu à ceci: Peter

Être célibataire semble facile. Voici ce que vous faites: assurez-vous de parler à toutes les femmes – oui, même celles que vous ne pensez pas sont mignonnes, souriez et riez, OK, ce n’est pas si difficile; désamorcer tout drame entre femmes; éliminer les femmes que vous ne trouvez pas attirantes (vous devez faire semblant de les éliminer en fonction de la personnalité et des choses, mais soyons réels). Bien sûr, cela devient difficile à la fin lorsque vous avez éliminé toutes les femmes que vous ne trouvez pas attirantes et que vous devez réfléchir sérieusement aux 45 minutes de conversation que vous avez eues avec chaque femme restante, mais c’est aussi difficile que ça .

Pourtant, Peter échoue fondamentalement à tout cela – une situation mise en avant vers la fin de l’épisode de lundi soir. Alayah, qui a apparemment été éliminé la semaine dernière, entre dans le groupe après le match de football. À ce stade, Peter a parlé à peut-être deux des femmes, mais choisit d’ignorer les autres afin qu’il puisse se concentrer sur le retour de la fille qu’il a déjà larguée. Au cas où vous ne suivriez pas: il annule essentiellement la date pour aller au fond du problème qu’il a essentiellement annulé la fête de la piscine de la semaine dernière pour aller au fond de. Il le tue.

Peter écoute toutes les facettes de l’histoire, ce qui se passe particulièrement mal car Peter est l’une de ces personnes qui croit la personne la plus récente à qui il a parlé. Il parle d’abord à Alayah, qui appelle Victoria P. une menteuse, et il la croit. Ensuite, il parle à Victoria P., qui appelle Alayah une menteuse (pas une rime), et il la croit. Ensuite, il force Alayah et Victoria P. à s’asseoir et à parler. Cela confond vraiment Peter, car après cette séance, la personne la plus récente à qui il a parlé est plusieurs personnes. Qui croire?

Finalement, il est incapable de conclure quoi que ce soit. Il n’est pas convaincu qu’Alayah lui ment, mais il est absolument convaincu qu’elle est sexy, alors il décide de la laisser revenir dans l’émission. En fait, il lui donne la date du groupe a augmenté, ignorant complètement le fait que les 13 femmes qui ont réellement participé à la date du groupe pourraient ressentir une certaine façon à ce sujet. Il pense que cela montre qu’il est prêt à suivre son cœur lorsqu’il est confronté à des gens chauds, mais ce qu’il fait en réalité est absolument exaspérant toutes les femmes qui ont joué au football de tacle pour le plaisir de Peter. Dans les dernières secondes de l’épisode, plusieurs femmes annoncent à Peter qu’elles se sentent irrespectueuses. Il semble à peine qu’aucun d’entre eux ne lui ressemble, quand il demande à Victoria P. de parler, elle dit: «Je ne veux pas vraiment te parler en ce moment», peut-être la première fois qu’un candidat au baccalauréat prononce cette phrase.

Comme je l’ai dit, Peter échoue sur tous les fronts. Il ne parle pas à toutes les femmes – entre la date à laquelle il a cessé de parler aux gens pour se concentrer sur Hannah et les deux dates où il a cessé de parler aux gens pour se concentrer sur Alayah, il ignore régulièrement de larges pans du casting pour sonder les situations avec les candidats qu’il se soucie de plus. Il n’est certainement pas en train de désamorcer des situations – en fait, sa stratégie détournée d’interroger toutes les personnes ayant des opinions sur une situation dramatique a créé une histoire de deux épisodes à partir de rien. Et il n’élimine même pas avec succès les gens pas chauds! Il a accidentellement éliminé une personne qu’il trouve chaude et a dû la ramener!

À ce stade, il pourrait créer des problèmes que même lui et ses légendaires relations sexuelles ne peuvent pas résoudre.

Le meilleur absolu: le baccalauréat



Comme nous l’avons établi, Peter craint. Et il n’y a pas eu de candidate hors concours, de toutes les manières possibles: aucune de ces femmes ne semble être des stars paradisiaques (peut-être Alayah?) Ou des pistes potentielles sur The Bachelorette (peut-être, euh, Hannah Ann?) Ou même des vainqueurs vraiment dignes. Je comprends que c’est tôt, mais personne ne se démarque.

Et pourtant, je dois avouer: ce fut la saison la plus divertissante de The Bachelor que j’aie jamais vue. Nous avons peut-être eu la chose la plus drôle que j’ai jamais vue sur The Bachelor (le Cleveland no-sell), peut-être le drame le plus drôle que j’ai jamais vu sur The Bachelor (le champagne finasco), peut-être la meilleure révélation passé que j’ai jamais vu sur The Bachelor (l’incident de Chase Rice), et peut-être la chose la plus humiliante que j’ai jamais vue sur The Bachelor (la Bachelorette de la saison dernière revient pour pleurer à quel point elle a échoué dans sa saison). Et ça ne fait que quatre épisodes! (L’aperçu de la semaine prochaine, soit dit en passant, semble contenir des larmes pour une saison.)

Il ne se passe rien de bon. Le rôle principal est un mec boiteux, les acteurs sont inoubliables, et le film tourne à CLEVELAND. Et pourtant, c’est magique. Peut-être que le Bachelor a le meilleur goût avec les pires ingrédients.