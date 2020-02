Récapitulation «Le baccalauréat»: Peter ne veut pas facile, il veut fou

À l’ère des médias sociaux, il est devenu presque impossible pour The Bachelor de diffuser une saison sans que les gens découvrent tous les détails les moins agréables sur ses concurrents. Il y a deux saisons sur The Bachelorette, les fans ont remarqué que Garrett avait aimé une poignée de publications Instagram insensibles sur les personnes transgenres et les survivants des tirs scolaires, mettant un frein énorme à une saison construite autour de l’amour naissant de Becca pour Garrett. L’année dernière, Hannah a choisi Jed, pour apprendre ensuite ce que les téléspectateurs avertis avaient découvert des mois auparavant – que Jed avait jeté sa petite amie pour apparaître dans la série. Les producteurs de la série ont souvent été pris au dépourvu, ne découvrant que les opinions politiques et les histoires de relations laides de ses concurrents après coup, les laissant impuissants à faire autre chose que de diffuser les épisodes filmés des mois à l’avance.

Cette année, l’émission a en quelque sorte trouvé Victoria F., une candidate aux opinions politiques et à l’histoire des relations laides. Non seulement elle est apparue dans une séance photo pour les vêtements «White Lives Matter», mais elle a également été accusée de pratiquement tous les mouvements de relation peu recommandables par ce qui semble être la population entière de Virginia Beach. («Je n’ai jamais eu autant d’histoires négatives… à propos d’une personne comme je l’ai fait cette saison avec Victoria Fuller», a écrit Reality Steve à propos de l’avalanche de courriels qu’il a reçus de personnes au sujet de la réputation horrible de Victoria.)

Cependant, cette fois-ci, le spectacle n’allait pas se laisser aveugler. De toute évidence, les producteurs de Bachelor savaient que le monde apprenait ou allait apprendre sur le passé de Victoria, et ils ont tenté d’éliminer le risque d’embarras en avertissant de manière flagrante Peter de Victoria tout au long du tournage de l’émission. Tout d’abord, l’émission a permis à Peter de connaître sa relation passée avec la star de country Chase Rice en fixant leur rendez-vous individuel lors d’un concert de Chase Rice, espérant peut-être planter une graine dans la tête de Peter sur la façon dont sa petite amie à la télévision entretient de brèves relations avec de célèbres gens. Malgré une brève journée de maladresse, Peter était apparemment imperturbable. Il était surtout excité d’obtenir le numéro de téléphone de Chase Rice.

Lundi soir, le spectacle a creusé encore plus. À Virginia Beach, la ville natale de Victoria, elle et Peter ont assisté à un autre concert de country — cette fois, c’était une représentation de Hunter Hayes. (J’aime imaginer que Victoria a donné à Peter un rapide discours «ne t’inquiète pas, je n’ai pas accroché à celui-ci» avant qu’ils ne commencent à danser et à chanter.) Hayes a chanté «I Want Crazy», une chanson qui n’était en quelque sorte pas pas inspiré par les choix de Peter. Après le concert, cependant, les deux ont rencontré l’une des ex-petites amies de Peter – une femme qui est sortie avec Peter à Los Angeles mais était depuis revenue dans sa ville natale de Virginia Beach.

La conversation de Peter avec son ex était… étrange. Bien qu’il soit clair que Peter connaissait cette femme (il l’a reconnue comme son ex Merissa et a mentionné qu’elle travaillait dans un magasin Guess à Los Angeles où il avait amené sa mère) et il est également relativement clair que Merissa n’avait pas rencontré Peter. par accident, le visage de Merissa est resté flou pendant toute la durée de son apparition dans la série. En supposant que le spectacle l’avait convaincue de mettre en scène cette intervention – une hypothèse juste – il est étrange qu’elle ait accepté de le faire mais a refusé de montrer son visage, prêtant une couche supplémentaire de confusion sur une situation déjà confuse. Pourquoi ne pas aussi altérer sa voix, comme un gangster faisant exploser son ancien don sur 60 Minutes?

Derrière le flou, Merissa a expliqué qu’elle connaissait personnellement Victoria — petit monde! —Et que Peter ne devrait pas sortir avec elle parce qu’elle a “rompu de nombreuses relations” à Virginia Beach, une déclaration qui concorde avec les accusations en ligne avec lesquelles Victoria a couché. plusieurs maris de ses amis. Cependant, Merissa n’explique pas cela en anglais simple – elle dit simplement à Peter de «faire attention».

Curieusement, Merissa a récemment accordé une interview à Us Weekly qui détaille plus en détail sa relation passée avec Peter et ses problèmes avec Victoria, mais dans cette interview, elle oublie de mentionner le passé dévastateur de Victoria. Oui, Merissa dit que Victoria aurait menacé de réduire ses pneus et que Victoria est «folle» et «égocentrique» et «n’a littéralement aucun respect pour personne autour d’elle», mais elle n’a pas fait allusion à sa prétendue habitude de mariage destruction. (Et si vous êtes curieux, vous pouvez voir le visage de Merissa dans Us Weekly.)

Peter est troublé par les accusations de Merissa et confronte Victoria à leur sujet juste avant que les deux ne soient censés rencontrer la famille de Victoria. Victoria fait un travail incroyablement peu convaincant de tout nier avant – et d’une manière ou d’une autre – de renverser la conversation sur Peter. (Mon échange préféré: Peter: «Je demande juste la vérité.» Victoria: «Eh bien, ça n’a plus d’importance, parce que tu viens LITTÉRALEMENT de venir ici pour agir comme ça. Tu plaisantes?») Bientôt , Victoria pleure pour la 300e fois au cours de ses huit épisodes. Elle déchire Peter pour avoir évoqué cela avant de rencontrer sa famille et pour avoir pris le parti de Merissa sur le sien, comme s’il était complètement impensable qu’il fasse confiance à une femme avec qui il sortait depuis cinq mois dans la vraie vie par rapport à une femme avec qui il est allé à trois reprises avec à la télévision.

Pendant un court instant, il a semblé que le gambit du baccalauréat avait fonctionné. Pour la première fois de la saison, Peter s’est contenté de lui-même. Il a souligné qu’il continuait à tendre le cou pour Victoria, mais elle ne semble jamais lui rendre la pareille. Il a raison: Peter est toujours prêt à écouter le côté de Victoria, mais Victoria choisit généralement de choisir des combats sans fondement avec Peter et de s’éloigner lorsque les choses deviennent difficiles. (Tout en étant complètement incapable de répondre à des questions simples comme «Avez-vous déjà rompu une relation?») En plus du photoshoot de Victoria et de sa collection apparemment massive de mariages brisés, il convient de noter qu’elle suce aussi absolument.

Pour une fois, Peter s’éloigne, abandonnant la ville natale de Victoria sans rencontrer sa famille. (La plus grande surprise de l’épisode: une scène post-générique qui montre la famille de Victoria et les révèle aimantes, gentilles et complètement normales, et donc contrairement à Victoria à tous points de vue.) Mais il ne parvient pas à donner suite. Victoria visite la chambre d’hôtel de Peter le lendemain et les deux choses se passent bien. À la fin de l’épisode, Peter donne à Victoria une rose. Malgré le fait que chaque partie de leur relation soit horrible et lourde d’un milliard de complications, Peter a maintenant Victoria dans ses trois derniers.

Après avoir été brûlé à plusieurs reprises par le comportement peu recommandable de ses concurrents, The Bachelor essaie de faire tout son possible pour éviter que leurs pistes ne choisissent des ratés absolus. Mais autant que les producteurs de l’émission ont essayé d’avertir Peter de Victoria, ils ne peuvent tout simplement pas l’empêcher de penser qu’elle est vraiment, vraiment, super chaude. C’est comme le vieil adage: vous pouvez conduire un cheval à l’eau, mais vous ne pouvez pas apprendre à un cheval à ne pas essayer d’avoir des relations sexuelles avec l’eau.

Le plus grand drapeau rouge: le chien de Victoria

Victoria apparaît pour la première fois dans cet épisode sur la plage. Parce que, vous savez, Virginia Beach! Cela semble absolument misérable, car cet épisode a été tourné fin octobre. Je suppose que le maximum était de 65 degrés; Honnêtement, je suis stupéfait que Victoria ait eu le courage de porter des shorts étriqués à la date.

De toute façon, elle est là avec son chien, un beau laboratoire noir qui s’appelle apparemment Buxton. Quand Victoria voit Peter, elle saute avec enthousiasme dans ses bras pour une séance de maquillage prolongée – et oublie complètement Buxton, qui sprinte dans l’océan pour tenter de se lier d’amitié avec le gars assez courageux pour entrer dans les eaux glaciales de la fin octobre du milieu de l’Atlantique. Au moment où Victoria le remarque, Buxton nage avec enthousiasme vers le Portugal.

abc

Plus tard, les deux partent pour la crème glacée (encore une fois: il faisait probablement 58 degrés dehors) et Victoria laisse Buxton lécher son cornet de crème glacée recouvert de chocolat! Victoria! Le chocolat est un poison pour chien! Regardez cette photo que Peter a publiée sur Instagram avant la diffusion de l’épisode; Buxton mange plus du cône ou tout simplement en yakking!

Instagram.com/pilot_pete

Je vais bien avec Victoria qui détruit toutes les relations dans la grande région métropolitaine de Hampton Roads. Mais laisser votre chiot courir dans l’océan et lui donner du chocolat? Protégez Buxton!

Plus grande surprise: le manque relatif de Virginity Talk

Si vous êtes une vierge chaude, un homme ou une femme, il y a de fortes chances que vous ayez été au baccalauréat. Il y avait Colton, la vierge du football! Ashley I., la vierge qui pleure! Becca, la vierge secrète! Luke P., l’ancien sex-haver! Année après année, The Bachelor trouve des gens qui n’ont jamais eu de relations sexuelles et les traite comme une sorte de diaporama ridicule, nous martelant au-dessus de la tête de la première à la finale sur la façon dont il est ridicule et inhabituel que ces personnes aient fait une maturité prudente et mûre. décision de s’abstenir de rapports sexuels jusqu’à ce qu’ils se sentent prêts.

Mais apparemment, cette saison est différente. L’épisode de lundi soir révèle que Madison est également l’un de ces bizarres sans sexe. Cela a été en quelque sorte laissé entendre dans l’épisode de la semaine dernière, mais sinon cela n’a pas été une intrigue à aucun moment de la saison. Et honnêtement, c’est vraiment rafraîchissant. Le choix de quelqu’un d’avoir ou non des relations sexuelles est… juste ça. Un choix pour avoir des relations sexuelles ou non.

Il est bien sûr juste et nécessaire que Madison et Peter discutent de leurs choix sexuels! Peter, comme vous l’avez peut-être entendu, a déjà eu des relations sexuelles. Plusieurs fois. Il a en fait eu des relations sexuelles dans un moulin à vent plusieurs fois de plus que Madison n’a jamais fait l’amour. Si ce couple essaie d’avancer, leurs opinions très divergentes sur le sexe seront clairement un obstacle à surmonter! Mais dans le passé, The Bachelor a traité cela comme un dealbreaker englobant qui définit tout l’être d’une personne. Cette saison, ils l’ont abordé comme une autre préférence personnelle qu’un couple adulte pourrait devoir aborder s’il entamait une relation à long terme. La deuxième voie est bien meilleure que la première.

Le BRING! HERRRR! HOOOOOOOOOME !!!!! Classements de puissance

À ce stade, je regarde essentiellement cette émission pour une seule raison. Dans chaque promo de cette saison, les producteurs ont inclus un clip de la mère de Peter, qui a apparemment été pleuré par la situation de Peter. “Ne la laisse pas partir, ne la laisse pas goooooo”, pleure-t-elle. «Ramenez-la chez vous. APPORTEZ-NOUS HERRRR HOOOOOOME! C’est un clip incroyablement convaincant. C’est un spectacle qui semble perpétuellement faux, un spectacle dont les fans inconditionnels admettent qu’ils regardent principalement en raison de la stupidité et de la surexcitation du drame supposé, et pourtant la mère de Peter semble véritablement ébranlée dans son cœur par l’idée que son fils pourrait manquer sur cette occasion unique pour l’amour.

Et donc, la principale question de la saison est devenue: Qui est l’HERRRRR que Barbara Inocente de Jesus Figarola Infante Rodriguez Weber veut que Peter APPORTE HOOOOOOOME? Passons rapidement en revue les candidats restants, en les classant sur une échelle de la ramener à la maison à BRING HERRRRRRR HOOOOOOOOOOOOOOOME.

Hannah Ann: Je suis convaincue que Hannah Ann va gagner, mais jusqu’à présent, rien de convaincant ne s’est produit dans sa relation avec Peter, à part le fait qu’ils sont tous deux très conventionnellement attrayants. Aucune quantité de lettres écrites ne peut me convaincre que cet amour est légitime. Note: APPORTEZ SON HOOOME

Madison: Madison et Peter semblent vraiment s’aimer, et de toute évidence, la mère de Peter aime déjà Madison après que les deux se soient rencontrés lors du premier rendez-vous individuel de l’année. Je pouvais voir “Ramenez-la à la maison!” être une réponse aux problèmes causés par Peter et Madison ayant des opinions extrêmement différentes sur le sexe avant le mariage, car la mère de Peter exhorte son fils à surmonter les problèmes à court terme et à accepter une femme qui l’aime. Note: APPORTEZ HERRR HOOOOOOOME.

Victoria F: Je suis d’accord avec Peter tombant pour le pire candidat de l’histoire du baccalauréat parce qu’il veut vraiment se connecter avec elle, mais je ne suis pas sûr de pouvoir gérer la mère de Peter croyant sincèrement en sa romance avec Victoria. Évaluation: Amenez-la à la maison, ou de préférence ne l’emmenez nulle part.

Hannah Brown: Je n’ai aucune raison de croire que la flamme de Peter de The Bachelorette sera de retour cette saison. Mais soyons honnêtes: Peter avait une connexion légitime avec Hannah – ou plus exactement, quatre connexions légitimes dans un moulin à vent – et chaque femme de cette saison est décevante. Le Bachelor nous a taquiné en faisant de la relation de Peter avec Hannah un objectif principal des deux premiers épisodes de la saison. Si elle revient dans les derniers épisodes pour rappeler à Peter qu’il avait déjà une bonne chose avant de partir à l’aventure avec ces 30 ratés, ce sera une grande touche de baccalauréat. Je pouvais également voir la mère de Peter être extrêmement contrainte par le retour de la femme qui avait brisé le cœur de Peter la saison dernière. Note: APPORTEZ HERRRR HOOOOOOOOOOME!

La pire nuit: Kelsey

La date de la ville natale de Kelsey dans l’Iowa a été relativement calme. Les deux ont échantillonné les deux choses pour lesquelles Des Moines est le plus célèbre – le vin Iowa et le rangoon de crabe – et Kelsey a dit à Peter qu’elle l’aimait. En réponse, Peter a déclaré à Kelsey que «mon cœur est tombé», une tournure de phrase horrible et inquiétante que personne amoureux n’a jamais utilisée auparavant.

D’une manière ou d’une autre, Kelsey a entendu cela et s’est endormie convaincue qu’elle était dans les bonnes grâces de Peter. Elle s’est donc envolée pour Los Angeles pour l’événement le plus malheureux sur le plan logistique de la saison: la cérémonie de la rose après la ville natale. Voir, parce que les quatre dates de ville natale ont lieu dans quatre parties distinctes du pays, les femmes doivent se réunir à nouveau dans un endroit central pour une cérémonie de la rose où l’une des femmes est éliminée. Sauf dans ce cas, ils n’ont pas utilisé un emplacement central – avec la prochaine série de rendez-vous en Australie, le groupe s’est rencontré à Los Angeles, même si les quatre femmes venaient de la moitié est du pays. Des Moines était en fait la date de la ville natale la plus proche de L.A., mais cela a certainement été un problème pour Kelsey d’y arriver, car il n’y a certainement pas de vols directs de Des Moines à L.A.

La cérémonie des roses a eu lieu dans un hangar d’avions (cette semaine, Saviez-vous que Peter est un pilote). Kelsey arrive avec une tenue qu’elle sait étourdir Peter et s’assurer qu’il la choisit: une robe turquoise qui couvre ses épaules et ses bras mais laisse un aperçu de sa poitrine exposée. Vous savez, le vieux look «affaires sur les épaules, fête sur les seins». C’est le look parfait pour donner une présentation vraiment sexy. Et puis, 30 secondes après que Kelsey soit entrée, Victoria est arrivée portant essentiellement la même chose.

abc

Ce n’est pas la première fois que plusieurs femmes portent la même chose lors d’une cérémonie de la rose, mais normalement ce genre de chose se produit au début de la saison, quand il y a 30 femmes et qu’elles peuvent être espacées. Comment deux des quatre femmes restantes ont-elles fini par porter la même chose et quel producteur sadique les a placées l’une à côté de l’autre?

Avec son style détraqué et le cœur de Peter simplement “tombé”, Kelsey est finie. Peter rompt avec elle et lui propose de la sortir afin qu’ils puissent discuter de ce qui s’est passé. Sauf au moment où vous pensiez que ça ne pouvait pas empirer, il ne la fait pas sortir – il la conduit juste à une partie légèrement différente du hangar, où toutes les autres femmes peuvent probablement la voir pleurer.

Donc, pour résumer: Kelsey a dû prendre un vol de correspondance pour Los Angeles afin qu’une autre femme puisse lui voler son look et qu’un gars puisse la larguer et la faire pleurer devant un tas d’autres femmes. Je ne peux pas imaginer un pire jour.

Pire idée de date: lancer de hache

D’une certaine manière, Knoxville, Tennessee, est devenue le centre de Bachelor Nation. Hannah Ann était l’une des deux participantes de Rocky Top cette saison – l’autre, Sarah, a été éliminée lors de la semaine 3 – et la saison dernière, Jed a amené Hannah Brown à Knoxville pour un rendez-vous avec sa ville natale. Ce sont des saisons consécutives où cette ville de 200 000 habitants comptait des concurrents dans les quatre derniers! Bien sûr, l’épisode de lundi soir ne fait aucune mention de ce fait incroyable, car Knoxvillian de la saison dernière s’est avéré être un méchant de Knox. Hannah Ann et Peter se distinguent à l’ombre de la sphère solaire, sans jamais penser à la façon dont The Dreaded Jed doit se cacher à proximité.

Hannah Ann explique à Peter que son père travaille dans le secteur forestier et que cela irait très loin si Peter semblait viril. Alors les deux vont lancer des haches. Une foule de passants encourage Peter et Hannah Ann alors qu’ils effectuent les tâches les plus élémentaires de lancer de hache. Bien sûr, The Bachelor a amené des fans à applaudir lors de concerts faux impromptus et de manifestations sportives, mais voir de vraies personnes prétendre être excités par les coups de hache occasionnels de Peter était un nouveau creux. Ensuite, Peter lit à Hannah Ann une lettre expliquant tout ce qu’il aime d’elle. À un moment donné, il révèle qu’ils ont un surnom de couple – «les deux maladroits», parce que Peter s’est déchiré le front en entrant dans une voiturette de golf stationnaire et en claquant un verre dans sa tête, et, euh, je suppose que Hannah Ann a également eu un accident malheureux équivalent?

Quoi qu’il en soit, le père de Hannah Ann n’était pas impressionné que son gendre potentiel ait jeté quelques haches. Bien sûr que non, il travaille en fait en foresterie! La foresterie n’est pas “un bûcheron” et même si c’était le cas, je doute qu’il serait impressionné par Peter participant à la tendance hipster à la fausse virilité du moment.

Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de laisser les deux maladroits lancer la hache. Il y avait zéro pour cent de chance d’impressionner le père de Hannah Ann et au moins 10 pour cent de chance que M. Golf Cart Accident tue quelqu’un avec une arme de mêlée.

Épisode MVP: Bruce Pearl

Le rendez-vous de Madison avec Peter tourne autour du fait que son père, Chad Prewett, est le directeur des opérations de l’équipe de basket-ball masculin d’Auburn. Les deux se promènent sur le campus d’Auburn et jouent en tête-à-tête sur le terrain de basket d’Auburn. Madison, quadruple champion d’État de basket-ball au lycée, démolit Peter, qui a déjà mal tiré des ballons de basket cette saison lors d’un rendez-vous avec Victoria. À un moment donné, Charles Barkley apparaît sur le tableau vidéo pour donner aux deux un discours d’encouragement personnalisé, et il n’est pas clair si Peter sait qui est Charles Barkley.

À mi-chemin de la date, Bruce Pearl, l’entraîneur-chef du basket-ball à Auburn, se joint à eux. Pearl est soit un héros folklorique de basket-ball universitaire ou un méchant. À l’Iowa, il a secrètement enregistré une conversation avec un top perspective et a utilisé la bande pour faire virer un entraîneur rival, ce qui lui a valu une réputation de vif d’or. Au Tennessee, il a menti à la NCAA au sujet de la violation des règles de recrutement pour accueillir une multitude de meilleurs espoirs à son domicile pour un barbecue. Le barbecue lui-même n’était pas si mal, mais mentir, et Pearl a été essentiellement interdit de coaching par la NCAA pendant trois ans. Auburn lui a alors tiré dessus une fois l’interdiction de trois ans terminée; peu de temps après, l’un des entraîneurs adjoints de Pearl a été reconnu coupable de corruption pour avoir recruté des paiements qui auraient enfreint la loi actuelle en plus de la loi NCAA. (Ne vous inquiétez pas, ce n’était pas le père de Madison.) À travers tout cela, Pearl est resté le mensch le plus moite que vous ayez jamais vu, un entraîneur passionné prêt à se ridiculiser tant qu’il obtient des résultats – il obtient des résultats. La saison dernière, Auburn a fait le Final Four, une course époustouflante remplie de surprises et de bouleversements qui ont en quelque sorte été un couronnement pour Pearl, après tous ses hauts et ses bas.

Sur The Bachelor, Pearl n’apparaît pas à l’écran pendant plus de 15 secondes avant de mentionner le fait qu’il a fait le Final Four en 2019 et de faire une blague sur la façon dont Madison obtenant une date de sa ville natale signifie qu’elle a réussi à plusieurs Final Fours dans le même année. Quelques minutes après avoir rencontré Pearl, Madison et Peter se chevauchent sur un plancher de bois dur inconfortable:

abc

Curieusement, tout cela est extrêmement approprié. Comme Pearl, Peter a eu un drame dans l’Iowa et a eu une visite à domicile malheureuse pour un repas à Knoxville. S’il choisit Madison, Peter trouvera lui aussi ce qu’il cherchait depuis le début à Auburn. Ne cherchez pas qui a battu Auburn dans le Final Four l’an dernier.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer