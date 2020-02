Récapitulation «Le baccalauréat»: Verre brisé (sur le front de Peter)

Depuis que Peter a subi ce qu’on a appelé une “grave blessure au visage” lors du tournage en octobre, nous attendons patiemment des détails plus concrets. L’épisode de lundi soir a fourni exactement cela; en fait, ce qui s’est passé était une blessure de monstre légèrement embarrassante. Lors de l’enregistrement dans son hôtel au Costa Rica, Peter tente de monter à bord d’une voiturette de golf et se frappe la tête sur le toit de celle-ci. D’une manière ou d’une autre, le verre que Peter tient, se brise et se tranche le front. L’émission diffuse des images de surveillance granuleuses de la blessure, mais je ne peux pas entièrement déterminer comment le verre se brise. On dirait que Peter s’est cogné la tête et a essayé de l’attraper dans la douleur mais, oubliant qu’il avait un verre à la main, l’a accidentellement brisé le verre sur son propre front. La blessure aurait pu être vraiment grave! Peter trancha son front à quelques centimètres de son œil. Il aurait pu être aveuglé! Cela se passe bien – Peter doit simplement passer le reste de l’épisode (peut-être le reste de la saison?) Avec un grand bandage sur le front.

Normalement, le baccalauréat fait l’une des deux choses lorsque quelqu’un se blesse de quelque façon que ce soit. La première consiste à utiliser des images de la supposée urgence dans les promos tout au long de la saison pour donner l’impression que quelque chose de dramatique s’est produit. Une photo d’une ambulance qui sort du manoir Bachelor est continuellement utilisée dans les promos pour impliquer qu’un concurrent bat quelqu’un, alors qu’en vérité, c’est souvent quelque chose de mineur ou d’inattendu – n’oubliez jamais le moment où un gars est tombé de son lit superposé et le show a essayé de donner l’impression qu’il avait été frappé au visage par un ennemi incontrôlable. (Quand on y pense, c’est un peu foiré que la série tente régulièrement de nous tromper en croyant que les concurrents ont subi des blessures graves.)

La deuxième chose que le spectacle fait est de traiter les blessures comme un point majeur de l’intrigue. Des discours seront prononcés sur la façon dont la personne blessée est si courageuse pour aller de l’avant avec le spectacle après la blessure – et comment ce dévouement montre à quel point le processus signifie pour eux. Peu importe que la personne blessée soit un compétiteur important – s’ils doivent se rendre à l’hôpital, ils auront plus de temps avec le chef de file. D’autres concurrents diront que la brosse avec danger leur a rappelé de prendre le spectacle plus au sérieux et leur chance d’être là.

Mais ni l’un ni l’autre ne s’est produit lundi soir. Il n’y avait aucune description de la façon dont Peter avait été blessé, ce qui semble honnêtement être une épreuve légitime. Le spectacle a été filmé hors des sentiers battus dans une station près du volcan Arenal, et Peter a dû être conduit deux heures dans la capitale du Costa Rica pour trouver un chirurgien qui pourrait réparer son visage. Cela semble être vraiment étrange et difficile à gérer! Mais il n’y a pas eu de plans d’ambulances, pas d’images d’un Chris Harrison inquiet prenant un appel téléphonique à l’extérieur d’une salle de chargement de la salle d’urgence, pas de plans de Peter dans son lit d’hôpital.

Et il y a relativement peu de discussions sur la blessure. Peter plaisante brièvement avec les concurrents sur la façon dont il s’est blessé en tuant un puma à mains nues. Cette histoire sur le meurtre d’une majestueuse bête de la jungle semble les bouleverser plus qu’elle ne les impressionne. Peu de temps après, il revient propre et explique timidement que la blessure n’a pas été subie de manière cool. Il y a une reconstitution dramatique en plaisantant de la blessure – que je pense que Peter a participé à faire? – et à la fin de l’épisode, Chris Harrison se moque de l’incident, accusant Peter d’être «le baccalauréat le plus maladroit que nous ayons jamais eu . “(Jesse Palmer a eu plus d’interceptions de carrière que de touchés dans la NFL, donc cela en dit beaucoup.) Mais il n’y a pas de discours émotionnel sur la façon dont il n’était pas sûr de pouvoir continuer en tant que baccalauréat quand il a entendu parler de tout les points de suture et comment il est tellement béni pour l’opportunité et il va tirer le meilleur parti de chaque instant. Juste les blagues.

On dirait que si les producteurs auraient pu simplement avancer sans mentionner la blessure, ils l’auraient fait, mais le bandage très visible de Peter les a forcés à le reconnaître. D’une part, je suis heureux que la série n’ait pas exploité la blessure de Peter ou en ait fait quelque chose qui n’était pas pour un effet dramatique. De l’autre… peut-être qu’une couverture de l’accident du visage bizarre aurait été meilleure que l’heure supplémentaire de Tammy contre Kelsey que nous avons eue.

Le plus grand menteur: le rédacteur en chef de Cosmopolitan



La date du groupe de cette semaine est une présentation éclairante, réfléchie et non exploitante de la culture costaricienne: hahahaha, JK, certaines personnes de Cosmopolitan se sont envolées dans la jungle pour inciter les femmes à enfiler des maillots de bain étroits et à poser pour des photos sexy. Vous connaissez Cosmopolitan – c’est le magazine chargé de convaincre des milliers de jeunes femmes que les hommes aiment ça quand vous mordez leur scrotum. (J’ai écrit cette phrase comme un exemple extravagant d’une chose comiquement erronée que Cosmo pourrait dire, mais quand j’ai cherché sur Google une compilation de mauvais conseils sexuels Cosmo, j’ai appris que Cosmo conseillait en fait aux femmes de mordre scrotums pour hommes dans un article intitulé «67 New Blow-His-Mind Moves».) La date est totalement différente de celle dans laquelle ces mêmes femmes ont mis divers vêtements pour promouvoir Revolve – c’était un défilé annonçant un site Web; il s’agit d’une séance photo faisant la publicité d’un magazine.

L’une de ces personnes est la rédactrice en chef actuelle de Cosmo, Jessica Pels, qui dit aux femmes que le «gagnant» de l’événement apparaîtra sur la couverture de mars de Cosmo aux côtés de Peter. Vous vous demandez peut-être comment on «gagne» un événement sans système de notation objectif. La réponse, bien sûr, est d’être la personne dont la sélection provoquerait le plus de drames dans le groupe. Pels choisit Victoria F., qui avait embrassé Peter plus tôt devant toutes les femmes, et elle et Peter enlèvent encore plus de vêtements et prennent des photos devant une cascade.

L’épisode a été diffusé le 3 février – pratique, car Cosmo a publié sa couverture de mars le 30 janvier. Un problème – Peter et Victoria ne sont pas là:

Il y a, pour être juste, une promesse de «Torse nu! Pilote Pete! Photos! À l’intérieur! “Mais c’est en bas, plus bas qu’un article promettant de nous dire quel signe astrologique est le meilleur au sexe. (Vraisemblablement, tout signe NE MORD PAS LES SCROTUMS.)

En fait, il y a une explication à la malhonnêteté de Pels. Alors que l’épisode de lundi soir était diffusé, Cosmo a publié un article intitulé «Pourquoi nous ne publions pas la couverture de Cosmo Bachelor». Dans ce document, Pels explique: «Ce n’est que quelques semaines auparavant que j’ai découvert que la femme choisie avait, dans son passé, modélisé une campagne publicitaire portant des vêtements White Lives Matter. “Tout en reconnaissant que la campagne publicitaire de Victoria était en fait pour une organisation axée sur la prévention de la surpêche des marlins bleus et blancs, Pels a ajouté que” la nature de l’organisation n’est ni ici ni là-bas – les expressions et les systèmes de croyances qu’elles représentent sont enracinés dans le racisme et donc problématiques. … Sans équivoque, le mouvement White Lives Matter ne reflète pas les valeurs de la marque Cosmo. »

Donc, pour récapituler: Jessica Pels n’est en fait pas une menteuse, et Victoria F. doit faire de meilleurs choix.

LVP: Kelsey et Tammy

Le drame de cette semaine commence pendant la première date de l’épisode, qui est un face à face entre Sydney et Peter. Bien sûr, le drame ne se produit pas pendant la date, mais de retour à l’hôtel, où Kelsey ne peut tout simplement pas gérer le fait qu’une autre femme a un rendez-vous avec son homme, car apparemment, Kelsey ne connaît pas la prémisse de The Bachelor. Kelsey – dont vous vous souvenez peut-être a été décrite dans le dernier épisode comme «une personne sans drame» par Peter – boit beaucoup et dissipe sa colère contre Sydney. “J’aime Sydney – elle est cool! Mais c’est une putain de salope dramatique », explique Kelsey. (Vraiment une séance d’entraînement d’une journée complète pour le mot «mais».) Kelsey propose ensuite une usurpation d’identité plutôt inexacte de Sydney («Elle est toujours comme ‘BLAH BLAH BLAH’ ‘, dit Kelsey, en utilisant une voix aiguë qui ne fait pas ressembler à Sydney en aucune façon.)

Tammy tente de la consoler, mais laisse la conversation à juste titre convaincue que Kelsey est hors de contrôle. Comme Tammy le note avec précision, notre introduction à Kelsey a été le moment où elle est devenue inconsolable du fait que sa bouteille de champagne sans surveillance a été consommée par un autre concurrent, pleurant et appelant la personne qui a bu le champagne “une fausse chienne”.

Tammy se donne pour mission d’informer Peter et ses collègues concurrents de la façon dont Kelsey est hors de contrôle. Elle dit à Peter que Kelsey a eu une «dépression mentale» et insinue qu’elle a un problème d’alcool. Cela amène Peter – un homme avec une capacité naturelle à provoquer une escalade dramatique – à confronter immédiatement Kelsey à propos de ces accusations, et juste comme ça, nous sommes partis pour un autre arc dramatique prolongé. Les choses deviennent encore plus laides à partir de là, alors qu’une discussion sur la stabilité émotionnelle de Kelsey se transforme en quelque sorte en une discussion sur les médicaments que Kelsey prend. Le conflit consiste alors à extirper qui a lancé «la rumeur de la pilule». Tammy affirme qu’elle n’a jamais rien dit au sujet des pilules, auquel cas d’autres femmes confirment qu’elle l’a fait, ce qui a amené Tammy à ajuster sa demande et à clarifier cela alors qu’elle aurait pu dire quelque chose, les informations ne provenaient pas d’elle. (Cela a commencé avec Victoria P., apparemment, une affirmation qui reste étonnamment inexplorée étant donné que la plupart du dernier épisode concernait sa propension à mentir.) À la fin de l’épisode, Kelsey est en fait la mieux placée – elle a devancé le drame en faisant un pop-in pré-cocktail-pendant que Tammy essaie de se remettre d’être étiquetée comme «celle qui appelle une autre femme un pilulier».

Tammy a complètement mal géré toute cette situation. Elle aurait pu simplement se rasseoir et laisser Kelsey se laisser abattre – ou tout au plus dire: «Hé, cette femme continue de fondre en larmes et d’appeler tout le monde une chienne sans raison particulière.» Ce qu’elle aurait dû faire est gardé sa distance. C’est ce que vous faites quand quelqu’un lance une grenade. Au lieu de cela, Tammy a couru, a ramassé la grenade et l’a apportée au reste du groupe pour les en avertir.

La pire décision de la semaine de Peter (PWDOTW): The Alayah Wish-Wash

Au cours des dernières semaines, nous avons détaillé à quel point Peter est affreux au poste de bachelier. Il est douloureusement indécis, a peu de conviction dans ses décisions et semble être un mauvais juge de caractère. Commençons donc par courir sa pire décision chaque semaine – je suppose que nous pourrons utiliser cette fonctionnalité dans presque tous les récapitulatifs. (Dans une tournure étonnante, nous devons prendre une pause temporaire pour écrire sur la meilleure mention du travail de Peter en tant que pilote – lundi, la série a évité en quelque sorte le travail de Peter pour un épisode entier. Je suppose que la série voulait préserver la foi américaine dans les pilotes commerciaux en ne rappelant pas aux gens que GolfCart McSmashFace est derrière le tableau de bord d’un 747 pendant la semaine.)

Cette semaine, la pire décision de Peter a été de renvoyer Alayah de nouveau dans l’émission, quelques jours seulement après l’avoir autorisée à revenir. Peter a largué Alayah après avoir été accusée d’être malhonnête, mais l’a laissée de nouveau après l’avoir convaincu avec succès que Victoria P. était peut-être la malhonnête. Cette décision – ainsi que le choix de Peter de passer une grande partie de l’épisode à délibérer sur le choix avec un procès impromptu, puis à donner à Alayah une date de groupe pour une date à laquelle elle n’a même pas assisté – était extrêmement impopulaire, déclenchant la colère de Victoria. P. et essentiellement toutes les autres femmes. Donc, après avoir réalisé à quel point tout le monde était fou, Peter a décidé qu’Alayah avait trop de problèmes.

La rencontre de Peter avec Alayah est un chef-d’œuvre de bascule. Il explique à Alayah qu’il sent qu’ils ont un lien fort, qu’il pense qu’elle est une bonne personne et qu’il ne se soucie pas de ce que quelqu’un dit. Puis il dit à Alayah que le drame qui l’entoure est trop difficile. Pour récapituler: il ne se soucie pas de ce que quelqu’un dit – il ne fait que donner un coup de pied à cette femme qu’il aime apparemment beaucoup hors de l’émission à cause de ce que tout le monde dit d’elle.

Bien sûr, Peter était stupide de ramener Alayah en premier lieu, mais il aurait pu dire aux femmes de l’émission qu’il ressentait légitimement un lien fort avec elle, ou qu’il appréciait leur préoccupation mais aimerait comprendre les choses pour lui-même, ou qu’ils devraient cesser de donner de la merde à Alayah. Peut-être que si Peter avait défendu Alayah (et lui-même), les femmes auraient pu écouter. (Sinon, cela aurait été amusant à regarder.) Au lieu de cela, Peter se flétrit – renvoyant une femme à la maison principalement parce que 12 autres femmes ne l’aiment pas.

Ce spectacle est finalement censé concerner les choix d’un homme, mais maintes et maintes fois, les gens ont facilement convaincu Peter de marcher sur son dos.

Y a-t-il une décision dont Peter ne pourrait pas être discuté? Pourriez-vous lui parler de son ordre préféré dans un restaurant? Si son copilote lui dit “Nous devrions piloter cet avion à Miami” lorsque leur destination est L.A., le ferait-il? Quelqu’un pourrait-il le convaincre de ne plus être célibataire? Ce pourrait être pour le mieux.