Récapitulation «Le Bachelor»: APPORTER [REDACTED] ACCUEIL

Normalement, lorsque The Bachelor arrive au point où il ne reste plus qu’un seul candidat, le spectacle est terminé. Mais vous devez vraiment le remettre à Peter, un maître complicateur de tâches simples. Avec 29 concurrents sur 30 partis et juste Hannah Ann partie, cette saison devrait être presque terminée. Mais d’une manière ou d’une autre, il reste encore un épisode – et apparemment beaucoup de place pour Peter pour finir le perdant dans un spectacle conçu pour qu’il gagne.

Peter n’est pas parvenu à son dernier candidat par choix. Dans la partie 1 de la finale de la saison, lundi soir, Peter a présenté Hannah Ann et Madison à sa famille. Il y a d’abord eu la réunion d’Hannah Ann, où tout s’est bien passé et tout le monde s’est bien amusé. Puis vint la réunion de Madison, et dans les 45 secondes qui ont suivi son entrée, elle expliquait comment Peter avait ignoré sa demande de ne pas coucher avec Hannah Ann – à la mère de Peter. Lorsque votre conversation commence par parler à la mère de votre petit ami de la décision de votre petit ami d’avoir des relations sexuelles avec une autre personne, ce n’est probablement pas une bonne conversation.

Bientôt, la famille de Peter est revenue sur les nombreuses incompatibilités flagrantes entre Peter et Madison:

Madison considère que son christianisme est l’aspect le plus important de sa vie; Peter est simplement «spirituel» et semble au mieux être un type de type Noël et Pâques.

Madison ne boit pas; Peter aime «aller au club».

Madison est vierge et se sauve pour le mariage; Peter est devenu le Bachelor après un passage dans The Bachelorette où il a couché avec la Bachelorette quatre fois à l’intérieur d’un moulin à vent.

Mais nous avons passé une saison entière à regarder Peter. Il n’abandonne pas quand les choses se compliquent – il a largué toutes les femmes qui semblaient le rendre heureux afin qu’il puisse doubler ses relations les plus tendues. Lorsque les choses deviennent difficiles, Peter demande “Comment pourrais-je rendre cela plus difficile?” Après que la famille de Peter ait clairement expliqué qu’il devrait proposer à Hannah Ann, il avoue pour la première fois qu’il aime Madison plus que Hannah Ann.

Conscient de sa décision de proposer à une femme religieuse et chaste bien qu’il soit un rat de club / un démon sexuel, Peter emmène Madison en hélicoptère dans l’Outback, après quoi ils sirotent du jus de pomme pétillant à l’ombre d’Uluru. («C’est super spirituel», explique Peter à propos du magnifique rocher.) Là, Madison fait savoir à Peter qu’elle ne pense pas que leur relation puisse le faire. Mais Peter continue de se battre – apparemment, tous les énormes drapeaux rouges sur leur relation étaient camouflés contre tout ce sable rouge. Enfin, il se rend et Madison est emmené dans une voiture à proximité. (Je suppose que Peter vient de rentrer dans l’hélicoptère par lui-même, mais pour une raison quelconque, le célibataire a choisi de ne pas nous montrer le Sad Solo Helicopter Ride.)

Cela laisse un choix à Peter – littéralement. Pour être honnête, je ne suis pas convaincue de sa relation avec Hannah Ann – elle a en quelque sorte simplement suivi tout ce qui s’est passé tout au long de la saison, ce qui est un excellent moyen de gagner une émission de télé-réalité mais pas un bon indicateur d’une connexion à vie . Pourtant, les choix de Peter se situent entre «la fille qui fait peut-être semblant» et «la fille avec laquelle il n’a pratiquement rien en commun qui vient de le jeter». La prochaine étape de Peter aurait dû être facile.

Mais c’est Peter. Comme je l’ai dit, il complique les choses. Pendant le rendez-vous de Peter avec Hannah Ann, il lui dit “mon cœur est tiré dans deux directions différentes.” Peter ne précise pas que l’une des personnes qui l’ont tiré l’a largué. Pourtant, cela secoue Hannah Ann. “Ce n’est pas ce que vous voulez entendre”, dit-elle, peut-être le seul euphémisme de tout l’épisode.

Il ne reste qu’une femme, et pourtant je peux penser à des dizaines de façons dont Peter pourrait potentiellement gâcher ça. Va-t-il larguer Hannah Ann puis apprendre que Madison ne le reprendra pas? Sa fixation sur Madison arrêtera-t-elle Hannah Ann? Va-t-il finir par proposer à personne? Mon espoir personnel est qu’il essaie de reconquérir Madison à la télévision en direct mardi soir et échoue.

Avez-vous déjà été dans un avion qui vole au-delà de l’aéroport dans lequel vous volez, puis fait une boucle pour atterrir? La prochaine fois que votre voyage à JFK empruntera la route panoramique au milieu de l’océan Atlantique avant de retourner vers Queens, attendez que tout le monde décolle pour que vous puissiez dire bonjour au pilote – c’est probablement Peter. La semaine dernière, nous avons écrit à quel point cette saison a été plutôt agréable, même si Peter est douloureusement mauvais dans son travail de célibataire. Lundi soir a prouvé cette théorie.

Plus grande surprise: le Grand BRING! HERRRRR! HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOME! Révéler

La pire chose à propos de ce spectacle est le Big Bachelor Tease. Si la série continue de se taquiner tout au long de la saison, il s’avère presque toujours que des cris bruyants. Si l’émission continue de taquiner un concurrent qui pleure, il y avait probablement juste un taux de pollen élevé le jour du tournage. Si le spectacle continue de taquiner une ambulance, quelqu’un s’est cogné la tête sur une voiturette de golf et s’est poignardé au visage avec un verre.

Le moment le plus annoncé de cette année a appartenu à la mère de Peter. Tout au long de la saison, nous avions vu des promos de Señora Weber implorant en larmes son fils. “Ne la laisse pas partir!” elle a pleuré. «RAPPORTEZ-LA À LA MAISON! BRIIING HERRR HOOOOOOOOOME à nous! ” D’après les promos, cela semblait tellement plus émotionnel que ce que nous recevons généralement des membres de la famille dans cette émission. Cela ressemblait à une scène où Peter avait parlé à ses parents de la femme qu’il avait choisie mais qu’il y avait une complication — et sa mère, à travers les larmes, devait le convaincre de continuer à pousser. Cependant, après la troisième ou la quatrième rediffusion de la promo, je suis devenu convaincu que ce n’était rien d’autre qu’un Big Bachelor Tease. Peut-être que la mère de Peter ne parlait même pas d’une personne en particulier, mais espérait juste que son fils a trouvé une HER to BRING HOME.

Mais lundi soir, nous avons découvert que Barbara exhortait en fait Peter à se battre pour une personne en particulier, mais elle n’encourageait pas nécessairement Peter. En réalité, Peter essayait de dire à ses parents de garder l’esprit ouvert à propos de Madison, mais Barbara insistait sur le fait que Peter devait prendre la route facile et aller avec Hannah Ann. Dans ma vision imaginée du moment BRING HER HOME, Peter a été inspiré et encouragé par les encouragements passionnés de sa mère. En réalité, Peter était un peu énervé que sa famille ne fasse pas confiance à ses sentiments à propos de Madison. En fait, sa réponse directe à l’ouverture larmoyante de sa mère a été un maussade “Tu dois arrêter de faire ça.” Je m’attendais à ce que Barbara apporte son soutien, a été balayée par la romance de son fils. Au lieu de cela, elle était combative et en fait un peu manipulatrice. Barbara a commencé son discours en expliquant comment elle a prié pour Peter et l’a conclu en lui disant que “Dieu l’a placée là pour toi!” Réalisant que son fils était tombé éperdument amoureux d’une femme hyper-religieuse, elle a introduit la religion dans le mélange. Elle combat des frères avec des frères!

Peut-être avez-vous considéré cela comme un virage au pied – la douce et émotionnelle maman de Peter essayant de le dissuader d’amour et de choisir la femme qu’elle veut. Mais soyons honnêtes… elle a raison. Nous avons passé toute la saison à crier sur la tendance de Peter à choisir des relations compliquées plutôt que des relations simples. Barbara vient de le faire avec plus d’insistance. Quoi qu’il en soit, quel moment dans l’histoire du baccalauréat. Je pensais que ce serait juste un autre Big Bachelor Tease. Au lieu de cela, la mère de Peter l’a ramenée à la maison.

MVP: Peter’s Brother

La finale du Bachelor présente toujours la famille du Bachelor rencontrant les femmes restantes, mais c’est généralement une formalité. La maman et le papa sont généralement mariés depuis 1984 et ont élevé une famille conventionnelle, donc tout le monde est juste confus par la façon dont leur beau fils du Midwest est devenu un gars de la télévision avec une équipe itinérante de copines. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est hocher la tête et dire que les mannequins d’Instagram avec lesquels leur fils sort “semblent très gentils” et qu’ils “espèrent qu’il trouvera ce qu’il cherche”.

Mais pas la famille de Peter. Peter essaie de passer à la télé-réalité depuis l’âge de 12 ans. Ils ont attendu ce moment pendant toute la vie de Peter. Ils n’ont pas été intimidés par les caméras ou l’étrangeté de la situation – au lieu de cela, ils ont immédiatement identifié pourquoi Madison serait un mauvais partenaire pour leur fils et l’ont interrogée brusquement. Leur nom de famille est Weber – bien sûr, ils ont grillé Madison.

Barbara était la star de l’épisode, mais le frère cadet de Peter, Jack, mérite le mérite d’avoir coupé droit au but. “Je vois cette fille sans aucun problème et cette autre fille qui a beaucoup de drapeaux rouges”, a-t-il expliqué. Quels drapeaux rouges? “De toute évidence, vous êtes très physiques dans les relations”, a-t-il expliqué à Peter. Il a ensuite ajouté: «Vous rentrez de voyages et vous aimez aller en boîte.» Toute la famille était impatiente de souligner que Peter est une machine à faire l’amour qui n’a rien à faire avec un buzzkill prude – cependant, ils étaient étrangement ravis qu’il soit une machine à faire l’amour.

Le vrai MVP: les kangourous

Je me fiche de la plupart des dates de licence. Je ne veux pas qu’un musicien country dont je n’ai jamais entendu parler me chante. Je ne veux pas qu’un chaman m’explique les enseignements de sa culture sur l’amour. Saut à l’élastique est un no-go. Je n’ai pas besoin de faire évoluer le plus haut bâtiment de Lettonie. Je suis étrangé par le fait que vous ne pouvez pas diriger des montgolfières – et maintenant que j’y pense, 90% des dates de licence ne sont que différentes façons de tester sa peur des hauteurs.

Mais lundi soir, The Bachelor a connu la meilleure date de l’histoire de la série. Ils ne pourraient pas aller en Australie sans obtenir une couverture végétale australienne stupide, mais où iraient-ils? Prendraient-ils des selfies avec des quokkas? Seraient-ils zappés par certains échidnés? Peter pourrait-il contracter la chlamydia d’un koala? Non, d’une manière ou d’une autre, l’émission avait une meilleure idée: Hannah Ann et Peter sont allés nourrir des kangourous orphelins.

“Elle était censée être la vôtre”, dit Hannah Ann à Peter alors qu’il nourrit au biberon un kangourou joey orphelin. Regarde ça! Avec ses jambes massives et ses bras inutiles et ses oreilles doofy!

Maintenant, soyons honnêtes: tout cela est inutile. Même sans les indiscrétions de Peter avec Hannah Ann et Victoria, sa relation avec Madison serait vouée à l’échec. Ils sont trop différents. Et nous nous méfions tous d’Hannah Ann – tout semble faux. Il y a eu 23 saisons précédentes de The Bachelor, et 22 des gars ne sont pas actuellement avec le vainqueur de leur saison. Nous pouvons essentiellement garantir que la saison de Peter, que Peter a ratée du saut, ne se terminera pas par un mariage durable.

La seule façon pour Peter de gagner cette saison serait de conserver ce bébé kangourou orphelin parfait. Ne la laisse pas partir, Peter. Dieu l’a placée là pour toi! Mettez ce joey dans votre poche et renvoyez-la en Amérique. Ramenez-la chez vous, Peter! APPORTEZ HERRRR HOOOOOOOME!