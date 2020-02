Récapitulation «The Bachelor»: Bruce Pearl obtient une meilleure ville natale que Victoria F.

Chez SB Nation, nous réalisons que le Bachelor est vraiment un sport. Par conséquent, chaque semaine, nous récapitulerons tous les chagrins, les drames et l’excitation.

Tu m’as manqué toute la semaine dernière. Grâce à certains voyages sur la côte ouest, je n’ai pas pu regarder ou récapituler le dernier épisode. Ce que nous savons, c’est que Victoria, Hannah Ann, Kelsey et Madison sont arrivées aux dates de leur ville natale, ce qui signifie que Peter s’est enroulé pour rencontrer leurs familles respectives … enfin, la plupart de leurs familles.

Ville natale de Hannah Ann (Knoxville, Tennessee)

Hannah Ann dit qu’une façon d’impressionner son père, qui est dans l’industrie du bois d’oeuvre, est d’être un “dur à cuire”, alors ils se donnent rendez-vous pour lancer des haches. Avant de rencontrer ses parents. Où ils ne le verront pas être le dit dur à cuire qui coupe du bois.

Voici à quel point le père de Hannah Ann est excité de faire partie de toute cette expérience:

Rick: Ce fut un grand jour parce que nous n’avions pas vu Hannah depuis un certain temps, et nous étions évidemment excités de la voir, de passer du temps avec elle. Et bien sûr, elle a amené Peter avec elle, ce qui est [deep breath] nouveau et passionnant, je suppose.

abc

Rick est … sceptique quant à ce processus pour le moins. Peter dit à Rick qu’il songe à dire à Hannah Ann qu’il «tombe amoureux d’elle», ce qui est à peu près aussi indéfectible que possible en disant à une femme ce qu’elle veut entendre. Peter n’est pas amoureux d’Hannah Ann, mais il pense lui dire qu’il tombe amoureux d’elle.

Whoa, Peter. Ralentissez, mon pote.

En tant que père, Rick n’est pas ravi que Peter partage ses émotions délirantes avec sa fille. Peter finit par aller à l’encontre du conseil de Rick, disant à Hannah Ann qu’il pense peut-être à tomber amoureux d’elle, en fonction de la météo. Elle est visiblement ravie.

Date de la ville natale de Kelsey (Des Moines, Iowa)

De la crise du champagne à un vignoble de Des Moines – oh, jusqu’où Kelsey a parcouru.

Kelsey emmène Peter faire son propre vin, en commençant par une séquence de piétinement de raisin qui me l’a rappelé:

Meilleure vidéo sur Internet.

Quoi qu’il en soit, revenons à la date. C’est une belle date! Ils font leur propre vin – qu’ils appellent de manière si créative «Wine» – et ont un bon dîner avec les parents de Kelsey. Honnêtement, la chose la plus excitante qui se produit est que Peter essaye le rangoon de crabe pour la première fois. Pas le meilleur examen d’une date, honnêtement.

Vous: Comment s’est passée la date?

Moi: Eh bien, j’ai essayé le rangoon de crabe!

Vous: Oh, ça a l’air incroyable.

Mais ce dont je veux vraiment parler, c’est du refus de quiconque de manger quoi que ce soit. Kelsey et sa famille se sont assis à ce beau dîner de rangoon de crabe, ont dit un bon toast au couple prétendant être heureux et totalement ne pas sortir avec trois autres femmes, puis la sœur de Kelsey a demandé POUR LUI PARLER DANS L’AUTRE SALLE!

abc

Ce sont des assiettes pleines de nourriture! Pourquoi vous levez-vous? Pourquoi cela doit-il se produire IMMÉDIATEMENT? Es-tu revenu manger plus tard?

Cela me donne de la rage.

Kelsey dit à Peter qu’elle est amoureuse de lui, un fait qui lui semble plutôt intéressant.

Bruce Pearl’s Date de la ville natale de Madison (Auburn, Alabama)



Madison emmène Peter dans l’arène de basket-ball d’Auburn après lui avoir enseigné le «War Eagle» et fait une rapide visite du campus. Là, le couple est rencontré avec des panneaux vidéo lisant «Peter <3 Madison» et un message de Charles Barkley. Je suis sûr à 99% que Peter ne savait pas que c'était Barkley jusqu'à ce que Madison dise que c'était Barkley.

Ce visage que vous faites quand vous savez TOTALEMENT que c’est Charles Barkley:

abc

L’entraîneur-chef du basket-ball masculin d’Auburn, Bruce Pearl, se joint à la fête, donnant des conseils aux deux hommes et félicitant Madison d’avoir participé à DEUX derniers matchs cette année. Pearl a entraîné les Tigers à leur première apparition dans le Final Four, où ils sont tombés en demi-finale contre la future championne Virginia.

abc

Rien ne dit «rendez-vous sexy» comme les tenues assorties et Bruce Pearl, OMI.

Madison continue d’embarrasser son amour avec quelques exercices de dribble et d’adresse, puis l’écrase en basketball individuel. Pearl, l’entraîneur des Tigers classés n ° 13, a trouvé très drôle la tentative de Peter d’être athlétique:

abc

Date de la ville natale de Victoria (Virginia Beach, Virginie)

Peter et Victoria. Cool, bien, peu importe. PARLONS DE SON CHIEN. UN TRÈS, TRÈS BON GARÇON.

Buxton a joué à la chasse, a chassé les oiseaux, a couru dans l’océan et a pris une photo ancienne. Je m’en fous, ce chien avait la meilleure date de la saison.

Buxton, le roi de profiter de l’étreinte.





abc

Buxton pour Bachelor, IMO.

Victoria a mis en place une autre performance solo d’un artiste country, ce qui ressemble à un geste audacieux car elle s’est connectée au dernier. Rien n’indiquait qu’elle ait une quelconque histoire avec Hunter Hayes. Ce rosh mosh pit autour de la danse maladroite du couple, cependant, est ma définition personnelle de l’enfer.

abc

Après la date, Peter tombe sur un ex: Merissa. Elle continue d’avertir Peter de Victoria, en disant qu’en tant que grand gars, il mérite mieux que «ce avec quoi il sort avec lui en ce moment». Marissa dit à Peter que de nombreuses relations ont été rompues à cause de Victoria, qui … WOOF.

Si un ami de longue date m’a surpris et a abandonné cette connaissance, je demanderais probablement un peu plus d’informations, mais cela ne correspondrait pas vraiment à ce que veulent les producteurs de l’émission, alors nous y sommes.

Peter a dit à Victoria ce que Merissa avait dit, cherchant des éclaircissements. Voici comment cela s’est passé:

Peter est parti, n’ayant jamais rencontré la famille de Victoria. La date était un désastre complet et total, et honnêtement, ce n’était pas nécessaire, ce qui est devenu une tendance avec toutes les interactions qu’il a avec elle.

Récapitulons les dates de Victoria:

Concert privé d’un ex

Équitation grincheuse

Crie à Peter et il ne rencontre pas sa famille

Semble super!

Cérémonie des roses

Voyons voir. Peter a trois roses à donner. Trois de ses rendez-vous avec sa ville natale se sont très bien passés. L’un d’eux est allé si mal qu’il n’a même pas rencontré la famille, et elle a crié après lui et pleuré. Semble comme une décision facile, non? Enfin, pas quand tu es Peter.

Notre doux et naïf prince a décidé de renvoyer Kelsey à la maison et de garder l’épave du train manipulateur qu’est Victoria, pour que le drame se poursuive dans les dates de la suite fantastique de la semaine prochaine.

Oh, en parlant de Fantasy Suites, nous avons découvert via une discussion entre Madison et sa mère que Madison se sauvait pour le mariage. À la fin de l’épisode de cette semaine, elle demande à parler à Peter en privé.

Dans l’aperçu de l’épisode de la semaine prochaine, nous avons beaucoup de Victoria sarcastique (C’EST RICHE) et un clip qui montre directement Madison à Peter que si son autre Peter profite de ces suites fantastiques, il ne devrait plus se soucier de lui parler.

Cette situation ressemble beaucoup à une avance de deux points dans le Final Four, puis à une faute sur le tireur à trois points avec 0,6 seconde au compteur, si vous me demandez.