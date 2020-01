Récapitulation «The Bachelor»: Champagne-Gate et des combats d’oreillers alors que le drame se réchauffe

Chez SB Nation, nous réalisons que le Bachelor est vraiment un sport. Par conséquent, chaque semaine, nous récapitulerons tous les chagrins, les drames et l’excitation. Si vous avez raté quelque chose, retrouvez l’action de la semaine dernière ici.

Bienvenue à nouveau pour une autre semaine de voyage turbulent du pilote Peter à travers le ciel de l’amour. Nous ouvrons l’épisode avec les sons des reniflements, donnant le ton pour une nuit dramatique de plaisir visuel. Cette semaine, nous avons obtenu un Bachelor Battle Royale entre le drame stupide en cours de Champagne-Gate et les raisons douteuses d’Alayah d’être dans le Bachelor Mansion.

Rendez-vous en tête-à-tête

Le pilote Pete emmène Victoria P. à un rendez-vous rootin ‘, scootin’ Western, en commençant par faire du shopping pour des bottes de cowboy avant de se rendre dans un bar pour faire de la danse en ligne.

Victoria met tout en œuvre pour partager l’histoire de la bataille de sa mère contre la toxicomanie, un moment clairement partagé. Au moment le moins dramatique de tout l’épisode, Peter lui donne la date de la rose et ils se distinguent dans un tout petit avion.

C’était très ennuyeux et doux, et c’est le plus grand compliment que vous puissiez obtenir sur un spectacle comme celui-ci. Drame bas! C’est bien!

Date du groupe

Demi revient pour faciliter la date du groupe, réveillant les dames tôt avec des bruits de mégaphone agressifs et des attaques d’oreillers vicieuses de deux femmes nommées Champagne et Killer.

“Je suis un peu nerveux. Je veux dire qui veut voir son avocat en lingerie à la télévision? ”

Alayah et Sydney s’affrontent dans le dernier match de bataille d’oreillers, et la première gagne (une couronne!) Après avoir utilisé le plan impeccable de simplement s’asseoir sur son adversaire.

Sydney déteste inexplicablement Alayah, provenant apparemment de son être … une reine de beauté? Honnêtement, on a l’impression d’avoir raté tout un épisode de drame parce que rien de ce que nous avons vu ne semble justifier ce niveau de vitriol envers Alayah.

Pendant la partie du soir de la date, Sydney dit à Peter qu’elle pense que certaines femmes sont fausses autour de lui. Peter, dans un geste audacieux, l’appelle devant toutes les femmes, conduisant Sydney à jeter ses cartes Alayah sur la table. Étonnamment, cela a provoqué beaucoup de larmes et beaucoup de plans pensifs de Peter réfléchissant à ce que tout cela signifie.

Fête au bord de la piscine / Cérémonie des roses

Peter décide d’organiser la pire fête au bord de la piscine où il interroge tout le monde sur l’authenticité d’Alayah. Le consensus général est qu’Alayah se penche vraiment sur ses vibrations de spectacle, ce qui, OK.

Il y a un peu plus de drame avec la révélation que Victoria P. et Alayah se connaissaient déjà depuis le circuit des concours. Victoria P. laisse ensuite tomber la bombe sur Peter qu’Alayah lui a demandé de mentir sur leur connexion antérieure et lui dit très clairement qu’Alayy n’est pas là pour les bonnes raisons.

Voici à quoi cela ressemble lorsque vous êtes appelé sur votre mensonge:

“Oh merde, il sait.” – Alayah, probablement





abc

Peter quitte brusquement la fête, ennuyé de tous les va-et-vient. Ceci, naturellement, conduit à plus de pleurs parmi les dames et à se lamenter du fait que leur temps avec Peter a été écourté. Il sort de la cérémonie des roses et Chris, «l’hôte le plus dramatique de l’histoire», Harrison fait monter le drame jusqu’à 11 alors qu’il s’interrompt pour retirer l’une des deux dernières roses de la table.

Mykenna obtient la dernière rose, renvoyant Alayah (et trois autres femmes) chez elle.

OU L’AIT-IL?

Les images en coulisses nous montrent que Peter reconsidère l’envoi d’Alayah chez lui, et les extraits de la semaine prochaine nous montrent qu’elle revient (et que l’une des femmes est sortie avec le musicien qui est sur le point de les sérénader en solo. . qui … bon sang, oui).

Aux faits saillants!

Débat le plus stupide en cours – Le fiasco du champagne

Oui, nous le faisons toujours. Pour rappel, Hannah Ann a accidentellement sauté une bouteille de champagne que Kelsey a apportée à Peter. Cela a conduit Kelsey à agresser verbalement Hannah Ann, ne croyant pas qu’elle ne connaissait pas le plan élaboré du champagne ramené de Des-Moines. Hannah Ann a ensuite dit à Peter que Kelsey l’intimidait.

Tous pris? Génial.

Eh bien, il y a encore des allers-retours intenses autour de tout ce fiasco, résultant en cette conversation entre deux femmes adultes à la télévision nationale:

Kelsey: Ce n’est même pas à propos du champagne.

Hannah Ann: Ce n’est pas?

Kelsey: Je n’aime même pas vraiment le champagne.

Kelsey s’est opposée à ce qu’on la qualifie d’intimidatrice – même si elle ne nie pas qu’elle a appelé Hannah Ann des noms insultants et a tenté de l’intimider – disant qu’elle n’allait pas se présenter pour être qualifiée d’intimidatrice.

Rien ne dit “je ne suis pas un tyran”, comme des menaces légèrement voilées d’intimider l’autre personne sur la façon dont vous n’allez pas le laisser vous appeler un tyran.

Que ressentons-nous à propos de tout cela, Natasha?

abc

Laissons notre fille Tammy résumer: “Je ne regarderai plus jamais le champagne de la même façon.”

Espace de réunion le moins confortable – cockpit d’un petit avion

Écoutez, c’est génial en théorie et a un nom hilarant à consonance sexuelle, mais le cockpit est trop petit pour être discerné.

abc

Travailleur le plus dur – Le célibataire écrivain de légende



Quoi que fasse cette personne, ce n’est pas suffisant.

Regard le plus troublant – Alayah

RUN, PETER. COURIR.

abc

Parti trop tôt

Alayah

Sarah

Jasmin

Alexa