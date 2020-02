Récapitulation «The Bachelor»: les choses se compliquent entre Peter et Madison

Le pilote Pete et les trois autres concurrents de cette saison de The Bachelor – Hannah Ann, Victoria F. et Madison – se sont rendus à Gold Coast, en Australie, dans l’épisode de lundi soir. Si vous connaissez le spectacle, vous savez que cela signifie une chose: les suites fantastiques. Si vous n’êtes pas familier avec le spectacle, cela signifie que le morceau titulaire (ou bébé si c’est The Bachelorette) a la chance de passer du temps intime de qualité avec chacun de ses intérêts amoureux.

Ce qui signifie du sexe. Ils peuvent avoir des relations sexuelles s’ils le souhaitent.

Cela a posé un problème à Madison, qui, en raison de sa foi solide, attend le mariage pour perdre sa virginité. C’est génial! Je respecte pleinement cette décision et son dévouement.

Ma question est: pourquoi s’est-elle inscrite à ce spectacle?

Nous sommes dans la millionième 24e saison de The Bachelor. La formule n’est pas une surprise à ce stade. Quand il reste quatre femmes, vous faites des visites dans votre ville natale. Quand il en reste trois, vous avez la possibilité de passer un moment sexy. Ce n’est pas une garantie que le baccalauréat / ette dort avec les trois (Hannah Brown la saison dernière a fait un point pour dire qu’elle n’a pas couché avec Tyler Cameron parce qu’il était littéralement TROP sexy et elle sentait qu’elle devait se connecter avec lui sur un non niveau physique), mais, oui, il y a beaucoup de relations sexuelles.

Lors de la visite de Madison dans sa ville natale, les téléspectateurs ont découvert sa virginité via une conversation entre elle et sa mère. Après la cérémonie des roses de la semaine dernière, Madison a retiré Peter. Sans partager le raisonnement derrière ne pas vouloir qu’il soit intime avec les autres dames – vous savez, au-delà de l’étrangeté générale de l’homme que vous voulez épouser, jonglant avec trois relations en cours – elle lance un vague ultimatum suggérant que s’il dormait avec l’une des autres les femmes, il mettrait en danger leur connexion.

Écoutez, nous connaissons et acceptons la prémisse irréaliste de la série dans la mesure où la plupart des candidats gagnants acceptent les propositions de personnes qui ont couché avec une autre personne quelques jours auparavant, mais c’est la configuration. Le baccalauréat n’est pas populaire car il facilite les relations normales ou même tout ce qui est adjacent à distance. Les concurrents s’affrontent pour gagner le cœur d’une personne en quelques semaines avec un temps limité et un drame constant. Bien que les sentiments personnels de Madison soient compréhensibles, elle savait que la semaine des suites fantastiques était à l’horizon et n’avait pas eu de conversation directe avec Peter avant que cela ne se produise.

À la suite des visites dans sa ville natale, Peter a renvoyé Kelsey chez lui (le fait de garder Victoria autour est une autre conversation pour un autre jour), qui avait exprimé son amour pour lui. N’aurait-il pas été plus juste de permettre à Peter de prendre sa décision avant la semaine de la suite fantastique avec toutes les informations disponibles?

Tant de saisons de ce spectacle m’ont laissé cynique, me demandant si ce n’était pas en quelque sorte un coup ou une pêche de la part de Madison pour devenir la Bachelorette de la saison prochaine. Vous auriez pu prendre cette position à tout moment, par exemple, avant qu’il ne quitte votre maison après la visite de sa ville natale. Au moins à ce stade, il pourrait évaluer ses options concernant l’alignement des valeurs, vos attentes et votre relation.

Peut-être que Madison pensait que Peter serait différent, mais il n’y a littéralement aucune preuve pour indiquer que ce serait le cas. Enfer, les deux seules choses que les gens pouvaient souligner à propos de lui après son passage dans la saison de Hannah Brown de The Bachelorette étaient que 1) il était pilote et 2) ils avaient des relations sexuelles dans un moulin à vent.

Recherchez «Peter Weber Windmill» sur Google, et voici un échantillon de ce que vous obtenez:

Vous ne pouvez même pas faire valoir que Madison ne savait pas que c’était Peter. “Je suis tellement excitée que le baccalauréat soit Peter”, a déclaré Madison avec un rire et un énorme sourire dans sa vidéo préenregistrée dans le premier épisode de la saison. “Je pense juste qu’il est vraiment doux et vraiment authentique.”

Les producteurs ont fait tout leur possible pour faire passer le drame à 11, notamment en faisant partager les trois femmes à LA SUITE et en faisant que la date de Madison soit la dernière des trois. Peter a eu des relations sexuelles avec Hannah Ann et Victoria, un fait qu’il a partagé à contrecœur avec Madison pendant la partie dîner de leur rendez-vous.

“La dernière chose que je voulais faire était de vous mettre dans une position inconfortable, ou de donner l’impression que c’était cet ultimatum”, a déclaré Madison à Peter pendant le dîner. Elle a ensuite partagé ses attentes concernant les actions de Peter à ces dates … après que les dates aient déjà eu lieu.

Les choses auraient-elles pu évoluer différemment si Peter connaissait le raisonnement derrière l’ultimatum de Madison? Peut-être! Se tenir à une norme personnelle est difficile et quelque chose qu’il a clairement respecté. Mais il est injuste de s’attendre à ce que quelqu’un d’autre réponde à cette norme personnelle lorsque vous n’êtes pas franc dès le départ.

Les sentiments de Madison sont parfaitement compréhensibles en ce qui concerne le fait de ne pas vouloir le gars qu’elle aime coucher avec deux autres femmes. Mais, le fait demeure: Peter n’est pas exclusif avec Madison à ce stade, et sort ouvertement avec deux autres femmes. Parce que c’est comme ça que le spectacle fonctionne.

L’épisode s’est terminé avec Madison s’excusant poliment de la série, laissant Peter le cœur brisé. Malheureusement pour Madison et Peter, ce n’est pas le monde réel – c’est la télé-réalité.