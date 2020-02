Récapitulation «The Bachelor»: Madison sort le fantastique des suites fantastiques

Le tristement célèbre épisode Fantasy Suites de The Bachelor est vraiment important pour Peter, et honnêtement, je comprends. Il n’y a pas si longtemps, Peter était un beau mec oubliable qui se promenait dans le fond d’une émission de télé-réalité avant qu’un rendez-vous du jour au lendemain ne lui permette de faire une meilleure impression – quatre fois.

Lors de la dernière saison de The Bachelorette, Peter était clairement le quatrième candidat le plus notable des quatre autres – les fans, et les scénarios de la saison, étaient beaucoup plus axés sur Tyler, la féministe musclée; Luke, le bumper-bumper qui semblait également intéressé à battre ses camarades concurrents; et Jed, le chanteur du Sud qui a volé (et perdu) le cœur d’Alabama Hannah. Peter n’avait fait partie d’aucune intrigue majeure ni passé de temps particulièrement mémorable avec Hannah. Il était juste en quelque sorte accroché – et avait probablement de la chance qu’Hannah ait pris la décision sans précédent d’amener quatre hommes à Fantasy Suites la semaine au lieu de trois.

Parce que c’est là qu’il a finalement fait sa marque. Après une date de baccalauréat assez normale dans la journée, Peter et Hannah ont été guidés dans une pièce à l’intérieur d’un moulin à vent grec, dans laquelle il y avait un lit et une quantité apparemment inutile de préservatifs. Le lendemain matin, Hannah a émergé avec un grand sourire et a comparé les ébats de Peter à ceux de Zeus. (Zeus ne m’a jamais frappé en tant que partenaire sexuel particulièrement attentionné, mais je m’égare.) Sa nuit de passion avec Peter a pris encore plus d’importance lorsque Luke a demandé à Hannah de s’abstenir de relations sexuelles avec d’autres concurrents, lui permettant de révéler qu’elle avait déjà eu coucher avec Peter – quatre fois! Luke est tombé en flammes, tandis que les rapports sur les prouesses sexuelles de Peter l’ont propulsé d’un personnage inoubliable à un candidat de premier plan pour le prochain baccalauréat. The Sex Episode était le star-maker de Peter.

Maintenant à la tête de The Bachelor, Peter est clairement tourné vers le haut pour les suites fantastiques. Il a passé toute la saison à éliminer les femmes qui l’ont fait rire, les femmes à la vie intéressante et les femmes qui aiment passer du temps avec lui en faveur des trois femmes avec lesquelles il voulait apparemment le plus avoir des relations sexuelles. Mais juste au moment où il s’apprête à se lancer dans cette excursion sexuelle (sexcursion), il y a une torsion: Madison, un chrétien dévot, ne va pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Pire encore, elle tire Peter de côté pour lui demander de s’abstenir d’avoir des relations sexuelles avec les autres concurrents également. À partir du moment où Peter comprend ce que Madison demande – de ne pas utiliser les suites fantastiques pour réaliser tous ses fantasmes – son visage tombe.

Après avoir hoché la tête et permis à Madison d’expliquer spécifiquement ce qu’elle lui demande, Peter ignore complètement sa demande. Il ne mentionne jamais les scrupules de Madison à aucune des femmes restantes, et ne réfléchit pas à deux fois avant d’avoir des relations sexuelles avec elles. Au lieu de cela, il reconstitue cette scène du Titanic avec Hannah Ann:

abc

Nous n’obtenons pas une photo de Peter et Victoria, mais le lendemain matin, ils sont vus au lit en souriant ensemble, peut-être pour la première fois après des mois de moue, de pleurs et de cris. Sexe: ça fait sourire les gens!

Vient ensuite le calcul: Madison et Peter ont leur dernier rendez-vous, et après qu’il lui ait rappelé sa demande de non-sexe. Peter admet que oui, il a eu des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre et s’excuse auprès d’elle. Elle s’éloigne de leur dîner et l’épisode se termine.

Sachant ce que nous savons de Peter, il est logique qu’il ait ignoré la demande de Madison. Peter pensait qu’il était tout à fait dans son droit d’avoir des relations sexuelles avec toutes les personnes qui le voulaient, et se considérait probablement comme bienveillant pour cela – vous souvenez-vous quand il a eu des relations sexuelles avec Hannah et qu’elle a commencé à le reconnaître? Il a probablement pensé que ne pas avoir de relations sexuelles constituerait une fausse couche dans ses fonctions et irait à l’encontre du processus de licence qu’il travaille si sûr. Si le sexe est bon, il pourrait même faire de l’une de ces femmes la star de la prochaine saison de The Bachelorette! Il se souvient probablement aussi de la façon dont Luke a tenté d’amener Hannah à s’abstenir de relations sexuelles avec d’autres concurrents: Luke s’est fait hacher et le monde a applaudi; Hannah est devenue une icône pour sa défense passionnée de son droit d’avoir des relations sexuelles avec qui elle voulait.

Bien sûr, alors que les deux demandaient essentiellement les mêmes choses, la teneur de l’ultimatum de Luke et celle de Madison étaient totalement différentes. Luke est sorti comme un troglodyte régressif exigeant le contrôle du corps d’une femme. Madison a reconnu que Peter avait tout le pouvoir dans la situation, mais l’a supplié de faire le bon choix. Luke était un petit ami en colère et les petits amis en colère craignent. Madison était une petite amie plaidant pour un certain respect, et il est difficile de ne pas ressentir pour elle.

Cela dit, je pense toujours que Madison n’était probablement pas en mesure d’appliquer la logique du monde réel au monde de The Bachelor. Lorsque vous vous inscrivez pour apparaître dans The Dating 30 People Show with the Four-Time Windmill Sex Guy, vous devez savoir dans quoi vous vous embarquez. Et bien que Madison ait évidemment le droit de contrôler ce qui arrive à son propre corps, cela devient trouble lorsqu’elle dit à Peter comment gérer ses autres relations. Mais Peter semble toujours avoir mal joué la situation. Il pensait qu’il serait salué pour avoir traité la demande de Madison de la même manière qu’Hannah avait traité celle de Luke; au lieu de cela, il ressemble à un imbécile pour avoir ignoré la fille qu’il aime le plus. Il pensait qu’il était à la télévision pour être The Sex Guy – dans les semaines à venir, nous verrons si cette idée fausse a des conséquences.

Le geste le plus cruel des producteurs: la villa de trois pièces

Le drame des premières semaines de The Bachelor découle du fait que les candidats de l’émission sont regroupés dans une immense maison. Mettez 30 personnes chaudes et en quête de renommée dans la même maison et laissez les caméras rouler et d’ici peu, les ingrédients du smoothie voleront. Depuis que la télé-réalité existe, cette formule a fonctionné.

Vers la fin d’une saison de baccalauréat, cependant, la romance est censée être la ligne de conduite de l’intrigue. En règle générale, quand il s’agit de quatre candidats, plus personne ne doit être colocataire. Les dates de ville natale ont lieu dans différentes villes; les dates de Fantasy Suites ont lieu à différents endroits; même la cérémonie de la rose finale a lieu sans que les candidats restants n’aient à interagir, donc l’un n’a pas à regarder l’autre se faire proposer.

Dans l’épisode de lundi soir, cependant, le spectacle a décidé d’abandonner la tradition. Chacune des trois femmes restantes arrive en Australie pour découvrir qu’elles vivent toujours ensemble dans la même maison. Et naturellement, l’épisode est rempli de silences prolongés et de conversations maladroites, surtout quand il devient clair que Madison est exaspérée par la pensée d’autres personnes ayant des relations sexuelles avec Peter. Je suis assez confiant que le spectacle voulait juste capitaliser sur la maladresse de la situation de Madison, bien que je ne puisse pas exclure la prémisse que des chambres d’hôtel séparées en Australie étaient d’un coût prohibitif.

Quoi qu’il en soit, je ne suis pas sûr que le gambit ait réellement fonctionné. Le drame de télé-réalité est plus agréable quand il est petit. Il est hilarant de voir des célébrités en herbe sur Instagram s’accuser les unes les autres de divers niveaux de fausseté, mais nous ne voulons pas que des personnes dont le cœur est en réalité en train de s’attaquer. C’était surtout bouleversant de voir Madison pleurer parce qu’elle a réalisé que le gars dont elle était amoureuse ne se souciait pas assez d’elle pour ranger sa bite.

Moment «Saviez-vous que Peter est un pilote» de cette semaine (DYKPIAPM)

Peter partage un vol en hélicoptère avec Victoria, qui aurait pu être un échec massif de la part des producteurs de l’émission. Après une saison comprenant deux dates au cours desquelles Peter a piloté des avions, une date sur le thème de l’aéroport, un dîner romantique dans un hangar à avions et une cérémonie à la rose dans un hangar à avions, la date du chopper n’a apparemment pas permis au spectacle de souligner que Peter est pilote. Les hélicoptères sont un tout autre moyen de transport aérien!

Ne vous inquiétez pas, cependant – Peter parvient à le glisser là-dedans. Après l’atterrissage, Peter et Victoria parlent de la fraîcheur du vol en hélicoptère, et Victoria révèle que c’était son tout premier vol en hélicoptère. Peter lui demande ensuite si elle préfère voler dans un hélicoptère plutôt que dans un avion, et elle répond qu’elle préfère toujours les avions.

“Bonne réponse!” Dit Peter avec un sourire. L’auditoire aurait pu temporairement oublier que le travail de Peter consiste à piloter des avions, mais heureusement, Victoria ne l’a pas fait.

Temps le plus petit pour la caméra: Hannah Ann

Une chose que nous avons apprise à propos de Peter est qu’il croit apparemment «lutte = amour». Normalement, les gens aiment passer du temps avec ceux qui les font rire, sourire ou se sentir heureux. Pas Peter, qui a entendu dire que l’amour consiste à vaincre les obstacles, puis a décidé de rechercher toutes les femmes qui présentent le plus d’obstacles.

Cela présente un gros problème pour Hannah Ann, la candidate qui a remporté la toute première rose que Peter a distribuée lors du premier épisode de la saison et qui a traversé une saison relativement calme. Elle a pleuré devant Peter une fois – “C’est ce que je veux voir”, lui dit Peter en pleurant. Et elle est tombée en panne et a commencé à pleurer laid en privé après avoir reçu une rose de Peter – normalement quelque chose qui arrive aux gens qui viennent d’être éliminés. Mais pour la plupart, elle a accéléré le processus avec facilité, devenant la première personne à dire à Peter qu’elle l’aimait et la première personne que Peter a dit qu’il aimait.

Alors, que se passe-t-il aux dates de Hannah Ann avec Peter? Pas beaucoup. Honnêtement, je ne peux pas vous en dire beaucoup sur la personnalité de Hannah Ann, ni sur ce dont Hannah Ann et Peter parlent. Ils se sont tous les deux écrits des listes d’une longueur de page de choses qu’ils s’aiment; Je pourrais écrire une seule phrase à leur sujet ensemble: “Ils sont à la fois très jolis et non conflictuels.”

Dans l’épisode de lundi soir, Hannah Ann obtient le premier rendez-vous avec Peter – ce n’est pas bon signe, car le premier rendez-vous est toujours le moins dramatique car l’épisode doit se terminer par un point culminant. La date dure 15 minutes et 30 secondes de temps d’antenne (y compris une longue scène où Victoria et Madison discutent à l’hôtel). Hannah Ann n’obtient même pas la scène traditionnelle du “lendemain” où un couple heureux mange son petit déjeuner et plaisante avec la nuit précédente. (Une autre tradition brisée: au lieu de la photo typique d’un oiseau et d’une abeille suivant une suite fantastique, The Bachelor a montré un oiseau et un koala, parce que l’épisode a été tourné en Australie. Ce n’est pas aussi accrocheur, mais je pense que «les oiseaux et les koalas »est aussi une bonne métaphore du sexe.) En comparaison, le rendez-vous de Victoria dure 21 minutes et celui de Madison dure 27 minutes. À peu près la même chose s’est produite dans l’épisode des villes natales de la semaine dernière: le rendez-vous de Hannah Ann était le premier et a duré environ 14 minutes, contre 18 minutes pour Madison et 24 minutes pour Victoria.

Peut-être qu’il y a quelque chose de plus qui se passe aux dates d’Hannah Ann, mais s’il y en a, The Bachelor ne nous le montre pas. L’explication la plus probable – en particulier à la fin du jeu – est que les dates sont ratées, ni Peter ni Hannah Ann n’ont beaucoup à dire, et rien de grave ne se produit. Pendant la plus grande partie de la saison, j’ai supposé qu’Hannah Ann se précipiterait vers la victoire, mais si elle veut gagner, The Bachelor ne nous en montrerait-elle pas davantage?