Récapitulation «The Bachelor»: tout l’enfer s’est déchaîné

Peter a jeté toutes les règles par la fenêtre, et c’est un désert sans loi.

Les créateurs de The Bachelor n’ont aucun respect pour notre temps ou notre raison, choisissant de diffuser non seulement DEUX épisodes cette semaine (dont le deuxième est diffusé mercredi soir), mais aussi de faire l’épisode de Lundi soir TROIS HEURES DAMN. Certes, c’est encore plus court que d’essayer de regarder l’Irlandais en une seule séance, mais quand même … c’est BEAUCOUP de pleurs et de cris.

Nous reprenons là où l’épisode de la semaine dernière s’est arrêté: les dames se disputent à Cleveland au sujet du retour spectaculaire d’Alayah. Si vous vous souvenez, Alayah est apparu pendant la partie du soir de la date du groupe de football de la semaine dernière malgré son renvoi à la maison la semaine précédente. Le doofus aux yeux de biche Peter – dans une tentative de faire un grand geste – n’a pas seulement ramené la controversée Alayah dans la maison, il lui a donné la date du groupe ROSE. POUR UNE DATE ELLE N’EST PAS ALLÉE.

Eh bien, j’espère que vous ne vous êtes pas trop attaché, car à 20h10. ET, Peter a de nouveau expédié l’ancienne reine de beauté au pays des commandites Instagram dans un SUV noir indescriptible.

Adieu, douce (et complice) Alayah. Vous nous manquerez (encore).

En tentant de mettre un pansement (renvoyant Alayah à la maison) sur cette blessure à la poitrine qui le suce (la ramenant en premier lieu), les femmes ont appris quelques choses sur Peter que nous connaissions déjà:

Il peut être facilement manipulé.

Il n’a aucune idée de ce qu’il fait.

Pour le reste de la cérémonie des roses, Peter s’est juste relayé pour s’excuser avec tout le monde, s’excusant d’être un gaufrier à souhait. Après avoir éliminé trois dames, notre belle aviateur a emmené les 12 femmes restantes au Costa Rica. Adieu, douce Cleveland, tu nous manqueras.

Face à face avec Sydney

Voici un bref résumé:

Vol en hélicoptère par un volcan

Pique-nique

Faire

Parler au cours du dîner

Faire

Faire

Je suis sûr que vous pouvez le deviner, mais Sydney a obtenu la rose.

Date du groupe

Shiann, Kelsey, Victoria F., Madison, Natasha, Victoria P., Lexi, Hannah Ann, Tammy et Mykenna ont toutes été sélectionnées pour la date du groupe, laissant Kelley pour obtenir l’autre face à face. Le rédacteur en chef de Cosmopolitan a rencontré le groupe pour leur dire qu’ils tireraient pour leur numéro de mars, ce qui semble encore une fois comme un avantage injuste pour les modèles réels du groupe.

Victoria F. a «gagné» la date en étant sélectionnée pour poser avec Peter pour le tournage de la couverture (peu de temps après la diffusion de l’épisode, Cosmo a annoncé qu’elle tirait la couverture après que des photos ont commencé à circuler en ligne sur la marchandise Victoria «White Lives Matter»), Hannah Ann «a gagné» la soirée en faisant monter la date du groupe, et nous, le public, «n’avons» rien gagné parce que nous avons écouté des disputes plus inutiles.

Cette fois, le débat a tourné autour de Kelsey. Lorsque Sydney a eu le premier rendez-vous individuel de la semaine, Kelsey l’a pris très personnellement (rappel: Kelsey a eu un rendez-vous solo littéralement le dernier épisode). Ce fut une vraie nuit de haut en bas pour notre drapier professionnel alors qu’elle a dit à Peter qu’elle tombait amoureuse de lui (rappel: nous sommes comme cinq épisodes) et a été appelée émotionnellement instable par Tammy.

Face à face avec Kelley

Il s’agit de la première véritable interaction entre l’avocat Kelley et le pilote Peter depuis les deux premiers épisodes, et, woo boy, c’était amusant.

Voici donc le truc: j’aime Kelley. Elle n’est pas une connerie, elle est mature, et plutôt que de jaillir sur Peter et d’avoir des conversations superficielles déguisées en dialogue significatif, elle – attendez – lui dit ce qui se passe réellement!

Après une discussion réelle au dîner (où elle l’appelle pour récompenser le drame) Kelley accepte la rose.

Cérémonie des roses

Kelsey, inquiète de sa position avec Peter après la date du groupe, se faufile chez lui pour parler. Elle lui dit que Tammy se demande si elle a un problème de toxicomanie (YIKES, Tammy), puis pleure encore. Il se sent désolé pour elle, ils s’aperçoivent, et il … lui donne une rose! Voyons à quel point les femmes étaient excitées à ce sujet:

Voici la chose: Peter a transformé notre évasion de la réalité formule en une friche sans loi. Il récompense à plusieurs reprises un comportement dramatique avec des roses voyous (Alayah, Kelsey), et son cul naïf jette sans le savoir de la poudre à canon sur le tinderbox flamboyant qui est le groupe de femmes.

À la suite de sa discussion avec Kelsey, Peter décide qu’il a toute la clarté dont il a besoin sur la question et renonce au véritable cocktail.

Tammy, inquiète de ce que Kelsey aurait pu dire d’elle, demande à parler à Peter avant de lui remettre la première rose. Mykenna, fâchée qu’elle n’ait pas eu le temps dont elle avait besoin avec Peter, INTERROMPE LE TEMPS DE TAMMY QU’ELLE A DÉJÀ VOLÉ DE LA CÉRÉMONIE ROSE.

C’est tout simplement trop.

Meilleur jeu de mots – Natasha

“Elle a fait son lit, et maintenant elle doit faire Alayah.”

EHHHHH. TU PIGES.

Pire. Blessure. Récit. Déjà. – Incident de la voiturette de golf de Peter

Peter arrive jusqu’à la station avec un nouveau bandage au-dessus de ses sourcils et régale les femmes avec un conte sur la lutte contre un puma dans la jungle. Sans surprise, ils l’achètent. Ce qui s’est vraiment passé, cependant, est tellement parfaitement stupide.

Apparemment, Peter est entré dans une voiturette de golf, le faisant se baisser et enfoncer le verre qu’il tenait dans sa tête. IL AVAIT OBTENU 22 POINTS. Oh, doux, doux Peter. Qu’allons-nous faire de toi?

Pire meilleur compliment – Best kisser

Je veux dire, oui, tout le monde veut être un bon baiser. C’est une chose importante dans une relation et il n’y a rien de pire que de sortir avec (ou d’être) un très mauvais embrasseur. Cependant, lorsque votre rendez-vous dit que vous êtes le meilleur embrasseur DE TOUTES LES FEMMES QU’IL RENCONTRE ACTUELLEMENT, c’est un peu bizarre.

Alors, félicitations, Sydney. Votre petit ami pense que parmi ses 11 autres petites amies, vous êtes la meilleure.

Le plus confus quant à ce qui se passe dans cette émission – Kelsey

Wooo, chéri, qu’est-ce que tu fais même ici? Ce spectacle n’est pas nouveau. En fait, cela existe sous une forme ou une mode depuis 2002. Un seul amour, plusieurs prétendants. Kelsey – qui, pour rappel, a passé les premiers épisodes à pleurer sur une saga de bouteilles de champagne erronées – a fait à plusieurs reprises des déclarations pleines de larmes et d’anxiété lundi à propos de ne pas vouloir partager son homme.

À un moment donné, Tammy a littéralement dû expliquer qu’il choisit une personne:

Tammy: Je voulais juste vérifier que tu vas bien …

Kelsey: Je suis juste triste. Très très triste.

Tammy: Triste de voir qu’il sort avec d’autres personnes?

Kelsey: Ouais!

Tammy: Oui, ce n’est jamais facile à voir, mais c’est pour cela que nous nous sommes inscrits malheureusement.

Kelsey: Je ne serai jamais d’accord avec ça.

Tammy: Je sais, mais ce n’est que temporaire. Il y a une fin à un moment donné.

Kelsey: Non, il n’y a jamais de fin.

Tammy: Eh bien, il doit en choisir un à un moment donné.

Le plus gros vif d’or – Peter

Il est bien établi à ce stade que si vous partagez un drame avec Pierre, il 1) le considérera immédiatement comme un évangile et 2) dira immédiatement à la personne impliquée que vous parliez de la merde.

Alors que cela permet de divertir la télévision, il inverse complètement le script de cette émission. Habituellement, les mouchards sont renvoyés chez eux. Maintenant, les vifs sont confrontés car ils sont immédiatement appelés et forcés de défendre leurs actions.

Pire arc de personnage – Tammy

Mec, quel horrible épisode pour Syracuse Tammy. Elle a de grandes expressions faciales et cite l’or. Au début du fiasco de trois heures, elle était un personnage sympathique vérifiant avec Kelsey pour voir comment elle allait. À la fin, elle avait accusé Kelsey d’avoir pris des comprimés et d’être alcoolique.

Mon Dieu.

Regardez, les pleurs de Kelsey sont BEAUCOUP (et cela vient de quelqu’un qui a pleuré plusieurs fois pendant le Puppy Bowl) et sa fusion de la semaine 1 au-dessus de la confusion du champagne était sans aucun doute ridicule. Mais les commentaires de jugement de Tammy concernant la décision de Kelsey de boire du vin, ainsi que ses affirmations sournoises et non fondées sur les pilules (qui se sont révélées être des médicaments pour le TDAH et le contrôle des naissances) sont tellement dégoûtantes.

Parti trop tôt

Deandra

Kiarra

Savane

Shiann

Lexi