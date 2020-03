Recommandations de frénésie lors de l’isolement du coronavirus

Ce sont des moments étranges et chaotiques. Pendant un certain temps, les choses avançaient normalement, mais le fond est tombé et maintenant, beaucoup d’entre nous sont coincés à la maison, sous une couverture d’incertitude constante. En l’absence de possibilité de passer du temps avec nos vrais amis, nous pourrions aussi bien nous tourner vers certains de nos amis préférés de la télévision comme source de soutien émotionnel.

Les anciens standby – le bureau, les amis, le développement arrêté, les parcs et les loisirs, Seinfeld – sont toujours là, mais nous avons décidé de creuser un peu plus profondément dans le seau de streaming. Nous avons choisi nos émissions de soutien émotionnel préférées – celles que nous allumons lorsque nous sommes débordés et anxieux – et espérons qu’elles vous apporteront un peu de réconfort pendant une crise sans précédent.

Schitt’s Creek sur Netflix / PopTV

Regardons les choses en face: la vie en ce moment nous fait dire collectivement: “Ew, David!” Il n’y a donc rien de tel que de voir la famille Rose planter ses racines dans la ville excentrique mais adorable de Schitt’s Creek et se rendre compte lentement qu’elle a besoin les unes des autres et des autres résidents pour s’en sortir. Il y a des rires, mais dans un temps il nous faut aussi un peu de cœur, il y en a beaucoup pour contourner, plus la question lancinante: voudront-ils partir s’ils le peuvent? –Charles Curtis

Lodge 49 sur Hulu

Ce spectacle étrange, merveilleux et magique défie toute sorte d’explication facile, mais c’est ce qui le rend si mémorable. Il n’a été diffusé que pendant deux saisons sur AMC, mais suit les exploits d’un adorable perdant nommé Dud qui rejoint le mystérieux Lodge 49. Le spectacle est rempli de grands personnages et d’arcs d’histoire fascinants sans être stressant ou morose. Trop souvent, les gens pensent que la bonne narration signifie la torture émotionnelle du porno, et Lodge 49 est tout sauf cela. Ce que la série croit, plus que tout, c’est qu’il y a un profond sentiment de magie et de mystère tout autour de nous et dans chaque connexion humaine. C’est quelque chose dont nous avons plus que jamais besoin. –Hemal Jhaveri

Queer Eye sur Netflix

Quand j’ai peur, ou que je suis stressé ou triste, il y a peu de choses mieux que de regarder ce groupe réparer la vie d’un adorable schlimazel. La clé de cette émission n’est pas qu’ils enseignent comment le sujet porte un t-shirt qui lui va bien (bien que Tan le fasse) ou qu’ils reconstruisent toute la décharge d’une maison (bien que Bobby, pauvre Bobby, fasse ça). Ce qui compte, c’est que les Fab Five identifient les insécurités du sujet et les aident, aussi petits soient-ils, à retrouver leur estime de soi. Il s’agit d’un spectacle sur la recherche de l’humanité dans n’importe quelle situation, ce qui, selon moi, le rend indispensable pour le moment. –Nate Scott

Desperate Housewives sur Hulu

Lorsque vous n’êtes pas intéressé à penser mais que vous voulez une télévision par script, la manie de Wisteria Lane est tout. Sa satire est géniale tandis que les personnages et les rebondissements de l’intrigue deviennent de plus en plus scandaleux. Pourquoi ne pas vous échapper dans un quartier irréaliste où les gens prennent régulièrement des décisions absurdes et stupides, poussant leurs histoires dans des directions absurdes, alors qu’ils tournent rapidement avec des partenaires de rencontres, gardent inexplicablement des secrets et que leurs plans déments se retournent finalement à la manière d’une sitcom-esque? – Michelle Martinelli

Property Brothers: Forever Home sur HGTV

Je suis depuis longtemps passé des Property Brothers. Jonathan et Drew sont devenus trop gros, leurs plaisanteries (et leurs conceptions!) Trop prévisibles. Mais maintenant que le monde est arrivé à un arrêt étourdissant et angoissé (ou devrait, Boomers et Spring Breakers), je me retrouve à me tourner vers ces bros de cheeseball et leur spectacle “Forever Home”. C’est agréable de voir que le personnage de Drew a évolué (il manie un marteau parfois maintenant!) Et que Jonathan expérimente ces derniers temps les styles de cheveux ET les carreaux de salle de bain. Plus que cela, j’aime le concept: L’idée ici est qu’une maison où les gens ont vécu et aimé peut être améliorée – peut en effet devenir un rêve. Il y avait quelque chose de si froid et de transactionnel dans l’ancien concept; les vieilles maisons étant entièrement vidées en quelques secondes sur votre écran de télévision, pour être remplacées par une lueur brillante partout. “Forever Home” traite toujours d’une partie de cela, mais c’est au moins un signe de tête vers l’idée que ce que nous avons peut être amélioré sans être complètement remplacé. Et pour l’instant, ça suffit. (Eh bien, cela et toutes les nervures ludiques.) –Chris Korman

The IT Crowd sur Netflix

Un joyau sous-estimé d’humour sec et britannique. Ce spectacle n’a rien de compliqué du tout, il n’est pas sentimental et il ne s’appuie certainement pas sur les tropes de la communauté et de l’unité, il est juste méchamment drôle. L’émission est centrée sur trois personnes qui travaillent dans le département informatique d’une grande entreprise, mais c’est bien au-dessus d’une comédie sur le lieu de travail. Ce n’est pas aussi grincheux que The Office, et pas nous exaltant comme Parks and Rec, mais toujours très amusant. J’ai regardé le court terme plus de fois que je ne peux en compter, mais cela ne manque jamais de me faire rire, même quand je sais quelles blagues arrivent. -Hemal Jhaveri

The Fresh Prince sur Amazon Prime

Honnêtement, je ne peux pas penser à un meilleur spectacle de soutien émotionnel que Fresh Prince of Bel-Air. Quel que soit l’épisode sur lequel vous basculez, vous êtes assuré d’en rire bien tout en obtenant un morceau de ce qui s’avère être une excellente histoire de passage à l’âge adulte pour Will Smith et ses amis proches et sa famille. Ce spectacle était si important pour moi en grandissant. Cela nous a montré une photo de famille noire qui était en fait une multitude de choses. Will n’avait pas tout compris et ça allait! L’oncle Phil était là pour le guider même pendant qu’il naviguait à travers ses propres épreuves personnelles alors que Will et ses autres enfants grandissaient. Il vous a fait savoir que, si rien n’est parfait, tout peut toujours être ok. Et cela vous a fait bien rire. Quand je suis en panne, c’est exactement le type de réconfort dont j’ai besoin pour m’aider à me relever. –Michael Sykes

Bob’s Burgers sur Hulu

Chaud, sincère et hilarant même pour les adultes. Il manque la morsure satirique des Simpsons ou Family Guy, et c’est exactement le point. Bob’s Burgers est l’anecdote du cynisme et de la cruauté, et met l’accent sur les liens entre la famille et la communauté par-dessus tout, même en gagnant un dollar. De plus, vous pourriez repartir avec de nouvelles grandes recettes de hamburgers. –Hemal Jhaveri

